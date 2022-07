Taloustietoa Vaasan Sähköstä

Vaasan Sähkö -konsernin liikevoitto vuonna 2021 oli 6,5 miljoonaa euroa ja neljänä viimeisenä vuonna yhteensä 76,3 miljoonaa euroa. Konserniin kuuluvat emoyhtiö Vaasan Sähkö Oy ja tytäryhtiö Vaasan Sähköverkko Oy. Emoyhtiön liikevoitto 2021 oli 1,6 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 16,8 miljoonaa, jossa on mukana liikevoiton jälkeisiä eriä mm. Vaasan Sähköverkon osinko 3 miljoonaa ja Suomen Energiavarojen osinko 4 miljoonaa. Vaasan Sähköverkon liikevoitto vuonna 2021 oli 9 miljoonaa euroa.

Uusi korotettu hinta vanhoilta asiakkailta on 10,7 senttiä kw/h. Sähkökauppayksikön johtaja toteaa (IP 29.6.22), että ”myymme sähköä edelleen selkeästi alle markkinahinnan”. Hänen mukaansa alkuvuoden pörssisähkön markkinahinta on ollut 12 senttiä/kw/h. Sillä hinnalla Vaasan Sähkö on ostanut kuitenkin vain pienen osan myymästään sähköstä. Vaasan Sähkö on hankkinut vuonna 2021 sähköstään 79,6 % EPV Energia Oy:n voimaosuuksien kautta.

EPV Energia omistaa tuotanto-osuuksia eri tuotantoyhtiöissä, joista ostaa sähköä tuotantokustannukseen perustuvalla hinnalla. Tuotantomuotoina on ollut mm. ydinvoima, vesivoima, tuulivoima, kivihiili ja turve. Vaasan Sähkö Oy omistaa EPV Energiasta yli 40 %.

Jos oman tuotannon kustannus olisi 3 senttiä/kwh ja osuus 80 % ja lopulle laskettaisiin ja pörssihinta 12 s/kwh, keskihinnaksi tulisi 4,8 senttiä. Oman tuotannon hinnan ollessa 4 senttiä keskihinnaksi tulisi vastaavasti 5,6 senttiä.

Seinäjoen Energian hinta on nyt 6,8 senttiä/kwh ja johtajan mukaan se ei ole tuottanut tappiota. Herää kysymys, ovatko Vaasan Sähkön kanta-alueen vanhat asiakkaat joutuneet pörssisähkön maksumiehiksi holtittoman markkina-alueen laajentamisen vuoksi.

Vaasan Sähkö Oy on täysin Vaasan kaupungin omistama. Sen saamat osingot ovat ruhtinaalliset. Viime vuodeltakin vielä 8,4 miljoonaa euroa ja vuodelta 2020 12 miljoonaa. Ne ovat asiakkailta kerättyjä rahoja.

Puhuminen vain Vaasan Sähkö Oy:n liikevoitosta ja pörssisähkön hinnasta antaa talouden todellisuudesta hyvin puutteellisen kuvan.

Paavo Hannila

Laihia