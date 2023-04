Taloyhtiöiden kaukolämpömaksujen korotusajankohta valittiin huonoimpaan mahdolliseen aikaan

Vaasan Sähkö ilmoitti korottavansa kaukolämpömaksuja (Ilkka-Pohjalainen 24.4.2023). Uutisoinnissa puhuttiin omakotitaloista, joille korotuksen kerrottiin olevan keskimäärin 11 euroa kuukaudessa. Vaasan Sähkö korottaa toki myös hintojaan taloyhtiöille. Tämä kohderyhmä oli uutisoinnissa unohdettu kokonaan.

Vaasan Sähköltä saatujen tietojen mukaan korotuskirjeet ovat juuri lähdössä asiakkaille ja korotus tulee olemaan keskimäärin 9,5 % taloyhtiöille. Ymmärrettävää on, että kulut ovat nousseet ja jostain rahat tulee saada liiketoimintaan. Taloyhtiöille korotusajankohta on erittäin huono.

Kevät on taloyhtiöissä pääsääntöisesti aikaa, jolloin tulevan tilikauden budjetti laaditaan. Budjetin laativat isännöitsijät ja hallitukset yhteistyössä. Kenelläkään ei tainnut olla kristallipalloa, josta olisi korotuksen ajankohdan ja suuruuden nähnyt etukäteen. Iso osa yhtiöistä on budjetin laadinnan lisäksi jo ehtinyt pitää myös yhtiökokouksen, jossa talousarvio on vahvistettu.

Mikäli hinnankorotukset olisivat tulleet hyvissä ajoin tietoon alkuvuodesta, olisi ne voitu ottaa huomioon talousarviossa. Nyt taloyhtiöissä voi eteen tulla tilanne, että rahat loppuvat ennen ensi vuoden yhtiökokousta, ja taloyhtiö voi joutua pitämään ylimääräisen yhtiökokouksen syksyllä, jossa korotetaan hoitovastiketta.

Mervi Ala-Prinkkilä

toiminnanjohtaja

Pohjanmaan Kiinteistöyhdistys ry.