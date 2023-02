Tangomarkkinat uudelle keskustorille

Seinäjoen torille on valmistunut uusi ja komia esiintymislava. Torin jatkeena on pitkät ja leveät kävelykadut. Torin alla on pysäköintitilat tangokansalle. Kirkkokadun varren voisi varata asuntoautoille, läheltä toria.

Muutamana kesäisenä päivänä liikenne on järjestettävissä ja aita-elementtejä jalankulkijoiden ohjaukseen.

Mahtuvathan sinne torille esiintymiskatoksen viereen ne ”mega-tähtien” rekatkin.

Rikastuttaisi kesäisinkin uinuvaa keskustan elämää. Mittasuhteistetaan tapahtuma käyttäjämäärien eikä sen ”sadantuhannen (100 000) kävijän” mukaan?

Runsaan kymmenen vuoden kökkimisen perusteella voinen esittää tapahtuman tiivistämistä hieman tämän päivn tarpeisiin. Sehän ei ole kuitenkaan enää ”kuin silloin ennen”!

Markku Makkonen

Seinäjoki