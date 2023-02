Tapaus pyöräilijä

Junan tuomana muutin Oulusta Vaasaan 14 vuotta sitten. Ennen muuttoani tutkailin kaupungin karttaa ja ajattelin, että nytpä muutan pyöräilijän paratiisiin. Kartalta näytti, että kaikki tarvitsemani palvelut ja työpaikka ovat 4 km säteellä asuinpaikastani. Lisäksi kaupunki sijaitsee etelässä, joten ilmasto on ihanteellisen lempeä.

Ihmetykseni oli melkoinen, kun sitten pyöräilin ensimmäisinä päivinä Vaasassa. Pyörätiet olivat erittäin huonossa kunnossa, keskellä tietä jopa paikoin reikiä. En löytänyt mistään pyöräilykarttaa ja totesin, että mitään erityisiä pyöräilyreittejä ei ollut. Lisäksi huomioin, että tuttavani käyttivät kaikki autoa päivittäiseen kulkemiseen.

Oulussa olin tottunut todella hyvin toimivaan pyörätieverkostoon ja siihen, että kaikki tiet ovat myös talvella todella hyvässä kunnossa. Oulussa on rakennettu kevyen liikenteen siltoja, jolloin mukavia reittejä on kilometritolkulla ympäri kaupunkia.

Pyörän renkaat ovat Vaasassa myös kovilla, ja joka vuosi on rengas puhjennut, koska kadut ”hiekoitetaan” rouhealla sepelimurskalla, joka rikkoo renkaat. En ole erikseen talvipyöräilijä, johon termiin olen täällä törmännyt. Pyöräilen joka päivä kaikki matkani ympäri vuoden.

Minulle pyörä on kulkuneuvo, ei harrastus vaan ihan arkinen asia. Erillisiä pyöräilyvaatteita en ole koskaan käyttänyt, vaan pyöräilen ihan normaaleissa vaatteissa. Hikisenä ei tarvitse pyöräilyn jälkeen kylpeä, kun vauhdin pitää maltillisena.

Moderni kaupunkiympäristö on rakennettu siten, että on maisemallisesti kauniita kevyen liikenteen väyliä, joustavia reittejä keskuksiin. Tärkeäksi tämän tekee myös se, että paikallisliikennettä ei ole kehitetty kunnolla.

Tuntuu, että Vaasassa kehitys taantuu, josta osoituksena kävelykadun vastustaminen. Sellainenhan on jo kaikissa oikeissa kaupungeissa ollut vuosikymmeniä.

Olisipa ihana, jos kävelytien reunaan merkittäisiin punaisella maalilla kaista pyöräillä. Ei tule kalliiksi ja uskon, että pyöräily olisi turvallisempaa, kun ei autojen seassa tarvitsisi seikkailla.

J. Mäkysen ja M. Heinosen ”asiantuntija”lausunnot pyöräilystä kaupungissamme naurattavat minua. Luulen, että molemmat herrat ovat havaintojaan tehneet auton ratista kiinni pitäen.

Vaasa on todella kaunis, oikea kaupunki. Uskoisin, että autoton keskusta olisi kaikille miellyttävä paikka käyskennellä. Täällä on parkkeerauspaikkoja runsaasti autoille ja muutaman euron parkkimaksu suhteutettuna autoilun kokonaiskustannuksiin on kyllä erittäin marginaalinen.Kivihaka on rakennettu ainoastaan autoilijoille, siellä pyöräilijä on melkoisen hukassa, kun koettaa polkea kevyenliikenteenväyliä. Siksipä pyöräilijän on parasta pysyä sieltä pois.

Olen iloinen, kun nyt on alettu suunnittella asioita jalankulkijan ja pyöräilijän vinkkelistä. Kyllä tästä vielä hyvä tulee. Vaasalla on potentiaalia rakentaa hyvä ympäristö, jossa kaikille on tilaa tasapuolisesti. Ihan pakko mainita vielä yksi vetovoima-asia. Nimittäin Vaasan Sportin liigaan nousu vie minutkin Kuparisaareen ihanasti seuraamaan Oulun Kärppiä.

Tuula Vesala

Vaasa