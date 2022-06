Tarvitaanko Suomessa maataloutta?

Viime aikojen uutisointia katsellessa, otsikon kysymys on aiheellinen.

Uutislähetyksessä valtiovarainministeri Saarikko lupasi keväällä maataloudelle hätäapupaketin 300 miljoonaa euroa, jolla varmistetaan kevätkylvöt. Rahat ovat viljelijöiden tileillä vielä ennen kevätkylvöjä. Suuri yleisö, kuluttajat, ovat nykyään varmoja siitä, että maataloutta on tuettu 300 miljoonalla eurolla.

Totuus on, ettei senttiäkään ole tullut yhdenkään viljelijän tillille tähän päivään mennessä!

Lisäksi tuo tukipaketti kutistui lähes puoleen (165 miljoonaa) Tämä koostuu energiaveron palautuksesta ja 50 e/ha lisätuesta. Nämä ovat sellaisia tukia, jotka ilmeisesti tulevat viljelijöille ilman erillistä anomuksien täyttörumbaa.

On huomionarvoista, että energiaveron palautus on viljelijöiden valtiolle viime vuonna maksettua rahaa. Palautuksen jälkeenkin viljelijät maksavat valtiolle jokaisesta polttoöljylitrasta veroa 16,90 senttiä/litra. (HE 52/2022vp). Valtio ei suinkaan palauta kaikkea maksettua veroa. Tämä palautus on ehkä heinäkuussa.

Tuota 50 euron hehtaaritukea voidaan odotella tileille marras/joulukuussa. Muita tukia saadakseen on tehtävä anomuksia ja laskelmia ja investointeja.

Kuka investoi, jos on tili tyhjä? Ja mitä tekee maatalouden kriisipaketissa 3,5 miljoonaa euroa Ruokavirastolle? Onko sielläkin kriisi?

Hallituksen kevätkylvöjen turvaaminen jäi pelkäksi sanahelinäksi ja kilven kiillottamiseksi. Täyttä teatteria. Puhutaan tätä ja tehdään toista, vähän kuin naapurimaassa.

Viljelijät ovat tehneet ja tekevät yhä kevätkylvöjä täysin omalla riskillään. Saa nähdä, mihin se riittää. Ei ole enää satovahinkojärjestelmää. Senkin kuulemma EU kieltää. Kuten kaikki Suomen hallituksen hyvät aikeet saada viljelijölle tukea ennen kylvöjä.

Nämä asiat on kysytty suoraan EU-komissiolta ja valitettavasti sieltä kehotettiin kääntymään kansallisen toimivaltaisen viranomaisen puoleen. Kotikutoista siis kaikki tyynni.

Ihmetellä täytyy myös uutta maatalousministeri Kurvista. Hänkin puhuu edelleen 300 miljoonan tukipaketista. Luulisi ministerismiehen ottavan selvää ja kun on vielä juristi, niin puhuvan niin kuin asia on.

Ministeri voi lausua seuraavassa uutislähetyksessä, että viljelijät eivät ole saaneet valtiolta vielä yhtään mitään.

Ihmetellä täytyy myös MTK:n toiminnanjohtaja Wallinin lausuntoja. ”Hän kiittää hallitusta maatiloille osoitetusta 300 miljoonan euron hätätukipaketista” (30.5.2022 Iltasanomat)

Wallin ei taida tietää, että killinkiäkään ei ole niiden tileillä, joitten etua hän valvoo.

Ja sitten kolmas ihmettely. MTK:n puheenjohtajan Marttilan lausunnot. ”Olemme maailman mittakaavassa varakkaita. Kyllä me maailmalta ruokaa saamme.” (28.5.2022 Iltasanomat)

Ymmärtääkö Marttila, miltä tuntuu poikkeusoloissa taistelevasta viljelijästä, kun oman etujärjestön ykkösmies sanoo näin? Kun on keskustellut alalla vielä toimivien kanssa, otsikon kysymys nousee väistämättä mieleen. Tunnelmat eivät ole kovin korkealla.

Tähän kun vielä lisää IPCC-porukan 25.5. raportin, ”Suomen maankäyttösektori on ensimmäistä kertaa nielun sijaan päästölähde” Voi sanoa vain, hohhoijaa. Ja tietenkin ne turvepellot taas heidän hampaissaan.

Nielu-sanaa on käytetty niin monta kertaa raportissa, että siitä tulikin oiva aasinsilta tämän kirjoituksen lopettamiseen.

Kun hallituksen eikä MTK:n, eikä minkään muunkaan tahon suunnalta maatalouden tilannetta ole otettu tosissaan, ennuste on todella huono.

Maatalouden alasajo jatkuu. Kun turvepeltojenkin viljely saadaan ilmastouskonnon seurauksena lopetettua, niin monessa suunnassa nielut hotkaisevat tyhjää.Tyhjän nieleminen kun ei ole kovin mukavaa puuhaa.

Heikki Peltola

maanviljelijä

Lapua