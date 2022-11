”Tarvitsen turvaa”, lapsen tärkein oikeus

Näin lapsen oikeuksien viikolla on sopiva aika pysähtyä miettimään, mitä lapsen oikeudet arjessa tarkoittavat ja miten niitä omassa ympäristössämme toteutamme.

Lapsella on oikeus kasvurauhaan, nauttia lapsuudesta ja nuoruudesta ilman liiallisia suorituspaineita. Lapsella on oikeus menestyä koulussa ja harrastuksissa omien kykyjensä ja taitojensa mukaisesti ja saada nauttia onnistumisista.

Vanhemman läsnäolo on lapselle korvaamatonta. Ainostaan läsnäolo mahdollistaa vuorovaikutuksen, joka luo lapselle turvan tunteen ja antaa eväät toista huomioivaan nuoruuteen ja aikuisuuteen.

Vuorovaikutuksen harjaantumattomuus näkyy ikätovereiden välisessä kanssakäymisessä päiväkodissa ja koulussa. Se ilmenee vaikeutena puhua ja säädellä tunteitaan.

Lapsella on oikeus olla keskeneräinen ja tietämätön omista tarpeistaan. Lapselle ei tule antaa sitä vastuuta, mitä hän ei ole valmis ottamaan. Unen riittävyys, ravinto ja rajattu mobiililaitteiden käyttö ovat täysin vanhempien vastuulla.

Lapsella on toisinaan oikeus pettymyksiä tuottavaan vanhempaan. Näin hän oppii säätelemään vaikeita tunteitaan elämässään. Päiväkodin ja koulun arjessa sekä elämässä ylipäätään syntyy tilanteita, jossa pettymyksen sietokykyä tarvitaan.

On lapsia, joiden oikeudet eivät toteudu kotona ja pettymyksiä on liikaakin. Näilläkin lapsilla on oikeus tulla kohdatuksi myönteisesti.

Jokaisella lapsen kanssa tekemisissä olevalla aikuisella on velvollisuus vaalia lapsen oikeuksien toteutumista. Yhdenkin lasta arvostavan aikuisen merkitys tiedetään. Se voi olla opettaja tai kuka vaan.

Jokaisella lapsella on oikeus tulla nähdyksi hyvänä, osaavana ja arvokkaana. Rajat ja rakkaus luovat turvaa.

Kai Luoma (kok.)

rehtori

kaupunginvaltuutettu

Vaasa