Taustalle jäänyt kulttuuriteko

Haltuuni osui viattoman näköinen äänite. Kannessa lukee Psalms. Tekijöiksi mainitaan Kalevi Olli, bassobaritoni, Kalevi Kiviniemi, urut ja Jussi Peltonen, sello. Äänitys on tehty Turun tuomiokirkossa Fuga Musiikki Oy:n toimesta. Kuunneltuani sen kertaalleen, huomasin käsissäni olevan kovaa kamaa. Pakko oli alkaa kaivella taustoja.

Äänitteen alussa kuullaan Antonin Dvořákin ”Raamatulliset laulut 1–5”. Seinäjokelainen mestarisellisti Jussi Peltonen soittaa niissä Ollin sovittamat sellostemmat. Tätä on syytä kuunnella, mikäli usko uhkaa rakoilla. Taito ja tahto alistavat Ollin luontaisesti raskaan äänen lyyrisiin pianissimoihin.

Seuraavaksi urkuvirtuoosi Kiviniemi soittaa viisi Aleksandr Skrjabinin pianosävellystä: ”Etydi Op. 271, Preludi Op. 11/10, Preludi Op. 11/4, Etydi Op. 8/12 ja Preludi Op. 74/3”. Kiviniemen näpeissä (ja jaloissa) tuomiokirkon urut saavat taas kerran näyttää, mihinkä pystyvät.

Sokeriksi pohjalle on sijoitettu Howard Hansonin ”Neljä Psalmia baritonille ja Uruille Op. 50”. Kelvollinen esitys vaatii urkuvirtuoosin ja dramaattisen äänimateriaalin omaavan baritonin. Molempia on tässä äänitteessä tarjolla ylen määrin. Hanson itse joutui sovittamaan sävellyksensä sinfoniaorkesterille, jotta olisi saanut sen äänitetyksi. Kovan luokan urkureita on harvassa.

Ruotsalaiset sukujuuret omaavaa, Yhdysvaltojen Nebraskassa syntynyttä Howard Hansonia (1896–1981) luonnehditaan amerikkalaisen uusromantiikan puhtaimmaksi edustajaksi. Hanson tarjoilee myös modernin sävellystaiteen tyylikeinoja, mutta maulla. Itse hän luonnehti musiikkinsa lähtevän keskilännen kumpuilevilta preerioilta.

Kirjassaan ”Olis vierellä hän” Kalevi Olli kertoo etsineensä uransa aikana liki parinkymmenen vuoden ajan urkuria, joka uskaltaisi ottaa tämän Hansonin sävellyksen ohjelmistoonsa. Kiviniemestä se uskallus lopulta löytyi. Psalms on maailman ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa alkuperäisen sävellyksen mukainen äänite.

Äänitteestä Psalms ei ole juuri suomalaisilla kulttuuripalstoilla kuultu, vaikka se tarjoilee kolmen suomalaisen maailmanluokan muusikon parasta yhteisantia. Asiaa on syytä oudoksua. Amatöörinäkin uskallan sanoa, että vaikea on tuosta parannella, vaikka tulisivat tekijät mistä.

Leinon Eino kyseli aikanaan, että mitä se on se kyltyyri. Vastaus on helppo. Se on juuri tätä, mitä äänitteeltä Psalms löytyy.

Jussi Knuuttila

Seinäjoki