Tavarataloja poistuvalle Wärtsilän teollisuusalueelle

Onkilahteen rajautuva Wärtsilän entinen tehdasalue vapautuu piakkoin uuteen käyttöön. Vaasan kaupunki on aloittamassa alueen uudelleenkaavoituksen. Tässä piilee mahdollisuus, miten estämme kaupunkikeskustan näivettymisen ja vahvistamme samalla ekologisesti kestävämmän, tiiviin kaupunkirakenteen kehittymistä.

Kiitän ilolla Iskua ja Askoa/Sotkaa, jotka ovat tuoneet huonekalukauppaa keskelle kaupunkia. Jotta kaupat, jotka tarvitsevat näitäkin kauppoja isommat toimitilat, voidakseen sijoittua suuren, kilpailukykyisen tuotevalikoimansa kanssa kaupunkikeskustaan, tarvitaan sopivaa kaavoitettua tilaa tätä varten. Vöyrinkaupungin konepaja-alueelta sitä on nyt vapautumassa huomattavan suuret määrät. Siksi on mielestäni tärkeää kaavoittaa suurin osa tästä alueesta kaupalliseen käyttöön. Tämä alue on lähes kivenheiton päässä torilta ja rautatieasemalta ja siksi se tavoittaa helposti myös autottomat kuluttajat, jotka auton omistamattomuudestaan huolimatta ovat hyvin maksukykyisiä asiakkaita.

Toivoisin, että Onkilahden kauppa-alueelle muuttaisi joitakin jo pois keskustasta ”karanneita” liikkeitä, kuten Halpa-Halli ja Intersport, mutta sinne mahtuisi varsin hyvin sekä uusia erikoistavarataloja, kuten Kodin Terra, että vanhoja Kivihaan kauppaketjuja.

Vanhan linja-autoaseman paikalle suunniteltuun kauppakeskukseen ei mahdu tällaisia erikoistavarataloja ja siksi sen rakentamisella ei ole nykyisessä kaupungin kasvuvaiheessa kiirettä.

Ostosliikenteen ohjaamisella entiselle konepaja-alueelle olisi varmasti myönteistä heijastevaikutusta ydinkeskustan kaupoille ja ravintoloille.

Järvikadun mutkaan mahtuisi silti 2–3 jopa 12-kerroksista asuinkerrostaloa, jotta alueen ostovoima lisääntyisi ja keskustaajaman asukasmäärää voitaisiin kasvattaa kaupungin kasvaessa.

Alueella sijoittautuvat erikoistavaratalot voidaan sijoittaa tiheämmin toistensa viereen velvoittamalla niitä rakentamaan myymälänsä vähintään kaksikerroksiseksi. Yksikerroksisien hehtaarimarkettien aika saisi olla jo ohi. Nykyisten tehdashallien remontointi kauppahalleiksi olisi toki myös edullinen osaratkaisu.

Mika Kivimaa

Vaasa