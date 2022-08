Aloitetaan ilmastotalkoot siitä, että kielletään kaikki turha. Rallikisat, F1-kisat, moottorikelkat, mönkijät, vesiskootterit. Nämä ovat aivan turhia saastuttavia härpäkkeitä. Ehdotan että näille armoton haittavero näin aluksi.

Terveystutkijoiden olisi jo vakavasti ryhdyttävä arvioimaan, miten sähköpotkulautailijoiden fyysiseen kuntoon eli terveyteen harrastus tulee pitkällä aikavälillä vaikuttamaan. Varmaa lienee, että harrastus tulee jatkossa yhä vain lisääntymään. Olisi arvioitava miljoonien eurojen kustannukset terveysvaikutuksissa ja niihin on lisättävä myös lautailun onnettomuuskustannukset. Terveyttä edistävää polkupyöräilyä on tuettava jatkossa.

Brittannia varoittaa: ”Kuka vain voi saada apinarokon”. Olisikohan nyt aika tämän vt. ministeri Lindenin pitää joku tiedotustilaisuus tästä? - Mielestäni aivan täysin turhaa kauhun ja paniikin lietsontaa tuollaiset uutisotsikot. Kiurua äippälomalta odotellessa.

Turkin Erdogan on nyt hyvää pataa Putinin kanssa. Putin oikein kehuu kuinka Turkki saa kaasua halpaan hintaan sopimusten mukaan. Eli Turkki hyväksyy epäinhimilliset toimet Ukrainassa. Lisäpisteitä nälänhädän vähentäjänä Turkki kerää Ukrainan, Venäjän hyväksymien viljakuljetuksien valvonnasta. On päivän selvää ettei näitä ilmaiseksi anneta. Suomen Nato jäsenyyden vaikeuttaminen on yksi Putinin vaatimuksista.

Hieno artikkeli junaratojen korjauksista 6.8. Taas tuli uutta tietoa paljon.

Yrittäjien eläkeasiaan otetaan kantaa asiasta tietämättöminä. On hyvä toteuttaa uudistus oikein, ja niinkin voi käydä, että maksu nousee runsaasti. Ehkä se johtuu yrittäjän oman tulon liian pieneksi määrittelystä. Pienyrittäjäkin on aikanaan eläkeläinen ja toimeen on tultava, mutta ei verorahoilla. Jami Haavisto on ilmeisesti joka alan asiantuntija.