Saarikon puheista päätellen lapsettomat perheet ovat niin ”rikkaita”, ettei heille tarvitse kompensoida mitenkään kasvaneita menoja? Ainakin tiedetään, mitä puoluetta ei kannata äänestää.

Onko lähihoitajan opetus turhaa? Luin Facebook-kaverin kirjoitusta: Hänellä korona jo toistamiseen. Kertoi kuin rehennellen: ekaa tartuntaa metsästin, tämä tavoitti minut! Eli rokotusvelvollisuus on niin vaikea pala, että työnsä säilyttääkseen on valmis sairastamaan. Minusta henkilö on kykenemätön hoitamaan muita jos hoitotyön velvoitteet ovat näin hatarat.

Pyydän nöyrimmästi anteeksi perjantaina klo 16 aikaan Vaasassa Vaasanpuistikon ja Koulukadun risteyksessä, kun en väistänyt teitä mies ja nainen sekä koira. Olitte suojatiellä ja minä olin isolla menopelillä. Sormeni heilutus tarkoitti, että odottakaa. Tarkoitukseni ei ollut etuilla. Vielä sydämestäni anteeksi.

I-P 13.8.2022 Hieno juttu Power Parkin Trucker Showsta, komiat kuvat ym ym. Järjestäjille pikku vinkki: Rekkaväki tykkää country-musiikista. Olisi hienoa, jos järkkäisitte samoihin kekkereihin kantri-tapahtuman. Jos ei Suomesta löytyisi kantribändejä, niin Ruotsista ja Norjasta löytyisi. Abreu ja räppi eivät ole rekkamusaa.

Sotako vaikuttaa siihenkin, ettei kaupasta saa enää arkijuustoa? Olen kysynyt monesta kaupasta ja Valiolla on kuulemma toimitusvaikeuksia. En halua Eesti-mejerin tekemää.

Roskisauton ei tarvitse ajaa kiinteistön ikkunoitten alle. Auto käy koko ajan ja mädänny haju ja dieselin haju tulee sisälle. Kadulla on kyllä tilaa.