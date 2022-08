Sanna Marin siellä Sanna Marin täällä, pienen lapsen äiti juhlii kaikentyyppisillä festareilla keräämässä ääniä. Ammattilaisen vaatettamalla tyylillä. Herätkää jo, näyttää siltä, että olisi todella kaikkiruokainen. Laskelmointia koko touhu.

Syökäämme suunnitellusti joukolla. Tuottajat eivät saa voittoa, ja alaa tulee kansallistaa. Vähentämällä tilallisia ei tule minimoida hävikkiäkään.

Ei ole vielä viikkoa oltu koulussa, kun pitäisi säästää kouluruokailusta. Arvoisat päättäjät, laskekaa niitä ylisuuria palkkojanne ja pysykää pois lasten lautasilta. Olette niillä jo riittävästi ronkkinu.

Mantilalta aiheellinen kirjoitus sammakon tappajista. Suomesta on kehittynyt oikeusvaltion irvikuva, jossa juridiikkaa sotketaan joka asiaan.

Jos lapsi kasvaa ilman tietoa toisesta vanhemmasta, on se tietynlainen identiteettikriisi. Tiedän tapauksen, jossa henkilö etsi oikeaa isäänsä intensiivisesti usean vuoden. Kunnes lopulta löysi ja tapasi. Tämä siitäkin huolimatta, että kasvoi rakastavan adoptioisän (ja äitinsä) hoivassa. Älkää asettako lapsille tieten tahtoen identiteettikriisiä.

Mitähän jos lopettaisimme ruotsinkielisiksi syntyneiden mollaamisen ja vihaamisen. Opettelemme kaikki ruotsia koulussa, kuten hekin suomea. Kielitesti ja -todistus vaadittiin Jyväskylässäkin, kun taannoin menin sinne valtion hommiin ja kouluruotsilla pärjäsin. Ja ajatelkaas, meillä suomenkielisillä eteläpohjalaisilla on komia murre. Se on lähes kokonaan peräisin ruotsin kielestä. Notta..

Entiset alkoholistit ja narkkarit ovat nimenomaan parhaita kokemusasiantuntijoita. He tietävät tasan tarkkaan, mikä helvetillinen sairaus addiktilla on. Tyhmä ihmettelijä ei varmasti tiedä, että riippuvuus on aivosairaus, joka periytyy suvuissa, ja jota peitellään viimeiseen asti. Katsopas kyselijä vähän ympärillesi, niin tajuat jotain.

Helena Rantavuori. Kiitos kun toit esille vanhuksiin kohdistuvia epäkohtia. Päättäjistäkin tulee vanhoja. Koska herätään, että hoitajia tarvitaan aina. Vanhus ansaitsee myös ihmisarvoisen elämän. He ovat työnsä hoitaneet, syntymävuosi vain on etääntynyt.