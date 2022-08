Ennen Kusti polki ja posti kulki. Postilla oli varaa. Kun vuosikymmeniä sitten toimin kesäpoikana postinkantajana, jaettiin posti kaksi kertaa päivässä. Lauantainakin oli yksi kanta. Tänään luvataan, että saamme postia kerran kolmena päivänä viikossa. Jos sitäkään palvelua. Lehtiä ja kirjeitä jaetaan usein silloin, kun postille sopii. Jopa päiviä myöhässä. Saatan vielä onnistua saamaan minulle osoitetun lähetyksen ennen nukkumaanmenoa. Voin saada vieraan henkilön postia luukkuuni. Onko jakajista puutetta, jos tehtävään palkataan lukutaidottomiakin? Ihmettelin sitäkin, että Vaasassa postilaatikkoon panemani kirjeen lähtöleimaus saattaa tapahtua Helsingissä.

Lennon tai junan peruuntuminen ei kuulemma ole perustelu matkan viivästymiselle tai peruuntumiselle kokonaan. Kannattaa kiertää If-vakuutusyhtiö niin kaukaa kuin mahdollista.

Haluaako hallitus kokeilla huumenarkkareille piikityshuoneita. Onko tuossa mitään positiivista tulevaisuuteen? Sijoitetaan nuokin rahat mieluummin lapsilisiin. Siinä olisi tulevaisuutta.

Yrittäjien eläkeasiassa oikeudenmukaisuus on tärkeää. Jos yrittäjän tulot ovat alle 1500 tai jopa alle tuhat euroa kuukaudessa, on se kirjanpidollista soopaa tai vääristeltyä totuutta. On syytä kohdentaa eläkemaksut oikein. Yrittäjien valittaminen lähes kaikesta on nykyään tavanomaista ja tukien keräämistä. Mitä on yrittäjyys? Toiminnan täytyy perustua tuotteen kysyntään, ei verorahoihin.

Ministeri Saarikko oikein hekumoi tv:ssä, että hyvinvointialueiden menot siirtyvät sotealueilla valtion maksettaviksi! Nyt sitten makselenkin enää vain kunnallisveroa ja pankkiveloistakin vain lyhennykset enkä enää korkoja. Rahat alkavat minullakin nyt vihdoinkin piisata. Hyvä Annika ja vielä parempi hallitus!

Mummeli nyt siellä vaan rauhoittuu. Indeksikorotukset työeläkkeisiin tehdään normaalisti alkavalle vuodelle.