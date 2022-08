Seinäjoen Ideaparkin Stadium Outlet 6.8 lauantaina. Pariskunta ja varsinkin roteva mieshenkilö. Saisitte hävetä ja pyytää anteeksi kassatytöiltä käytöksenne johdosta. Ei ollut heidän syynsä, että toinen kassoista oli rikki ja jonossa kesti normaalia kauemmin. Etuilitte ja käytitte sopimatonta kieltä henkilökuntaa kohtaan, hävetkää. Eikö nyt olisi syytä kantaa se vastuu, jolla ylisuuret palkat aina perustellaan. Fortumin johtajat ja hallitus vaihtoon. Samoin Lintilä ja Tuppurainen. Niin kauan, kun tuulivoimaa ei saa varastoitua on sen tuotanto täyttä kusetusta. Mistä löydän Vaasan bussireitit ja aikataulut? Minulla ei ole nettiä eikä älypuhelinta. Näköni huonontuu pikkuhiljaa, jalat väsyvät, eikä ole omaa autoa. Mutta oma äly toimii ja haluaisin vielä osallistua. Kiitos Miika Mantelalle hyvästä muistutuksesta hallitukselle. Semmoiset on terveiset, että energian ja ruuan tuotanto pitää olla kotimaista. Saarikko voisi unohtaa lapsilisäkorotuksen, ja vaikka miettiä pestäänkö lapsen pylly kynttilän valossa kylmällä vedellä Mahtava kolumni Riikka Huhtakaliolta jätteiden kierrätyksestä I-P:ssa. Ensi viikollakin on syytä muistaa keltanokat koululaiset liikenteessä.

Seinäjoella Sopurahassa on noussut erään tuotteen hinta pari kuukautta sitten 95 % Eipähän ole tarvinnut ostaa kyseistä tuotetta enää sen jälkeen.

Näyttää olevan myyjien markkinoilla iltalypsyn aika. Hintojen korotukselle on jo vaikeuksia keksiä mihin vetoamalla voisi nostaa hintaa.

Kyllä Suomi on rikas maa, kun on varaa jättää Västärvikissä kaadetut puut tien poskeen mätänemään.