Vimpelin Saarikentällä yritetään lyödä pesäpallo jokeen. Vaasassa suunnitellaan kenttää, jossa yritetään lyödä pesäpallo mereen. Eikö Seinäjoen aseman paikkeille voi laittaa selviä, isoja opasteita, mistä kaukoliikenteen bussit lähtevät? Olen lähiaikoina neuvonut kuutta hätääntynyttä ihmistä bussipysäkille. On se vaikea löytää. Mihin ihmeeseen nuo akkutehtaat hävisivät? Olivatko vain pilvilinnoja? Just näin. Suomella varaa paapoa joutilaita. Olishan se hölmöläisten hommaa vaivotella töihin kun rahaa tulee helpommalla konstilla ja jopa enemmän kuin töitä tehneellä eläkeläisellä. Miten käy vuodenvaihteessa eläkkeille ja palkansaajien palkoille inflaation saattelemina? Lipposen monia vuosia sitten junailema ”taitettu indeksi” eläkkeisiin on jo ehtinyt köyhdyttää eläkkeensaajia useilla prosenteilla palkansaajiin verrattuna. Mutta nyt tämä yllättävän korkea inflaatio on aiheuttamassa kuluttajahintaindeksin rajun nousun, mikä panee eläkkeensaajat toivomaan ”lottovoittoa”. Eli miten monta prosenttia eläkkeet nousevat?

On se vaan kiva homma tuo sota. Pääsee kaupanala sillä tekosyyllä nostamaan ihan kaiken hintaa. Vai miten on kauppaneuvokset ja vuorineuvokset? Kärjistinkö liikaa vai kerroinko kenties totuuden?