ILPO 13.8.2022. Onkohan Petroskoi Laatokan rannalla? Ainakin kartoissa ko. paikka sijaitsee Äänisen rannalla. Maantieto kateissa?

Jos kalastat ilman kalastuslupaa, sinua rangaistaan sakolla. Jos matkustat Suomeen ilman matkustusasiakirjoja ja sanot saapuessasi sanan ”asyl” alkaa välittömästi valtion kustantama elämä, jossa et saa tehdä töitä niin kauan kuin käsittely kestää. Muun muassa 2015 tulleilla turvapaikan hakijoilla ei ole vieläkään käsittely päätöksessä. Ihmeellinen maa tämä Suomi.

Kaupusteluja vanhuksille voi ehkäistä esim. turvaketjulla ja ovisilmällä, jos vanhus itse haluaa.

Kokoomuksen vihervasemmisto näyttää Korholan johdolla viimeinkin keksineen, kuinka kannatus saadaan laskuun. Liikkuvat äänestäjät muistavat nyt, mikä puolue ei ole sivistyspuolue.

Eläkettä kertyy vain palkasta ja ansiopäivärahasta, mutta ei esim. työmarkkinatuesta. Palkaton työ on vapaaehtoistyötä, kun sen tekee omasta tahdosta. Pakotettu palkaton työ on orjuutta. Alipalkattu pimeä työ on sortoa. Ylipalkattu pimeä työ on rikollisuutta. Laillistettu korruptio on ns. eliittikansalaisuutta.

Facebookissa oman mielikuvituksen tuotoksiaan totena kirjoittavat laittavat ystäviensä vastuulle mitä uskoa ja mitä puhua eteenpäin. Puheensa kun pitää jokaisen pystyä tarvittaessa todistamaan, pelkkä somesta luettu ei riitä. Alkuperäinen kirjoittaja kyllä saadaan tarvittaessa vastuuseen, olipa kirjoitukset tehty sitten missä tunnetilassa ja mihin vuorokauden aikaan hyvänsä.

Keskusteluissa ja mm. mainonnassa käytetään paljon sanaa ”kokonaisvaltainen”. Mitä on kokonaisvalta? Naapurimaamme presidentillä näyttää ominaisuus olevan.

Miksi Vaasan vetovoima suomalaisten silmissä kääntyy työntövoimaksi? I-P pääkirjoituksessaankin asiaa sivusi, niin miksi? Vaasassa asiasta ei uskalleta puhua sen oikealla nimellä. Syyhän on yksiselitteisesti ruotsin kieli ja kaupungin mieltäminen liian ruotsinkieliseksi. Pohjanmaa on ruotsinkielisenemmistöinen, ja RKP hallitsee käytännössä yksinvaltiaana. Kun Vaasan valtuustokin on RKPn hallussa, vaikka ruotsin kieli Vaasassa on marginaalissa, niin tässä ollaan. RKPn ainoa missio on ruotsin kielen vaaliminen ja säilyttäminen Suomessa ja Vaasa on tämän panttivanki. On tabu Vaasassa, että kissa nostettaisiin pöydälle ja tässä sitten ollaan. Minäkin olin niin väsynyt tähän ongelmaan, että muutin Tampereelle.