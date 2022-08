Kyllä on kuulaa touhua kun Laihian keskustan teille ei saada keskiviivoja maalatuksi. Kohta niitä ei tarvitakaan kun lumi tiet peittää?

Tulee miettineeksi, paljonko nykyisestä hoitajapulasta ja sairaalojen kaaoksesta on Millariikan ja kumppanien masinoimaa työtaistelua: hidastelua, saikkujen käyttöä ym. Ja myös median osaltaan lietsomaa hysteriaa?

Seison täydessä Liftissä. Bussi jarruttaa, pidän lujasti kiinni. Sitten bussi alkaa pomppia töyssyssä. Laitan jalat joustoasentoon. Fiilis on kuin köyhää vietäisiin Hitlerin härkävaunussa.

Mantila kirjoittaa 14.8. Kuka murhasi sammakon. Suomi on onneksemme oikeusvaltio. Oikeusvaltion vahvuus on siinä, että rikokset tutkitaan. Olisi tosi ikävää, jos rikoksia arvotettaisiin ohi lakien. Sammakko on rauhoitettu eläin, joten sen tappaminen on rikos. Erikoisen tästä tekee se, että tekijät suorittavat asepalvelusta. En ymmärrä sitä, että Mantila ihmettelee uutiskynnyksen ylittymistä kun Ukrainassa soditaan ja ruumiita tulee. Empatiaa riittää ukrainalaisille kuin myös sammakolle. Turha päätoimittajan on surra rahan menetystä mahdolliseen oikeudenkäyntiin eläinrikoksesta. Siinä rahaa käsitellään oikein, mutta kuinka paljon sitä kylvetään mitättömiin asioihin. Vitsailu ” vainajan eli sammakon läheisten kuulemisesta” ei ole hyvää journalismia.

Lintilän ehdotus sähköveron alennuksesta tekee VM:n mukaan loven budjettiin. Siis veroa kertyy sitä enemmän mitä korkeampi sähkön hinta on. Onko todella mahdollista, että budjetit on jo rakennettu tätä korkeampaa verotuloa vastaan. Aika ennustajia sitten ovat olleet. Eihän Suomessa voi mitään alentaa, toisin kuin naapurimaissa.