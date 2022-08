Kiitos Helena Rantavuorelle. Tosi ei muutu pääkirjoituksilla. Huumeiden käyttö halutaan vapauttaa, kun sille ei enää mitään voida. Mummat halutaan jättää vaippoihinsa, kun alan vetovoima on hukattu. Ei tule vaivatta vanhuus. Näin miettii aina veronsa maksanut.

Hyvä Annika Saarikko kesk. Hyvä avaus, koska me tarvitsemme uusia veronmaksajia jotka pitävät yllä tätä hyvinvointi Suomeamme. Niin, missä ovat nyt ne lapsen puolestapuhujat. Lapsen tukeminen on meidän tehtävä jos aiomme saada suomalaisia lisää. Sitä voi miettiä myös Ps. Ja Kokoomus ex-ministereineen. Elämä ei ole yksinomaan satu. Keskusta on realisti ja hyvä huomisen visioitten avaaja.

On törkeää saada takuueläkettä 855 euroa ei mistään, ei siitä kommentointi.

Kun nyt yhä voimakkaammin vaaditaan, ettei vanhuksia saa hoitaa, niin voitaisiin aloittaa kuolemaan valmistavat kurssit ikäihmisille, että oppisimme kuolemaan terveydenhuoltoa häiritsemättä.

Surullisena muistan viime syksyltä tekstiviestin, kun joku törkeä metsästäjä kävi ampumassa perheen pihakuusessa asustavan sepelkyyhkypariskunnan.

On ihan totta, mitä Henrik Gräsbeck kirjoittaa lehdessä (I-P 11.8.2022) RKP:stä. Kyseinen puolue ei piittaa, taikka välitä tuon taivaallista ihmisistä, olivat he suomen- tai ruotsinkielisiä. RKP ajaa vain puolueen etua! Tämä on ollut selvää jo vuosikymmeniä, mutta kun aihetta on taas alettu käsitellä, niin kirjoitanpa minäkin.

Sokos Hotel Royal Vaasan remontti valmistuu ennen kävelykadun jatketta.

Edelleen ihmettelen miksi muutama autoilija tulee Talkootien päässä olevista rivitaloista vauhdilla kohti Kortelaaksontietä. Kadulla asuu myös lapsiperheitä. Pitääkö oikeasti jotain sattua ennen kuin järki palaa päähän.

”Tuulen ja vedyn avioliitto on väistämätön”, kirjoittaa IlPo 11.8. Kyseessä on pakkoavioliitto, koska morsian (tuulivoima) on jo raskaana eli siitä on ailahtelevuutensa vuoksi vain haittaa. Tuon avioliiton vaatimat miljardit yritetään maksattaa meillä veronmaksajilla, vaikka oikea maksaja olisi tuulivoimateollisuus itse. Pitäkää lompakostanne kiinni.