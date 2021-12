Maakuntavaalit lähestyy ja taas saamme kuulla, kuinka paljon hyvää se tuo. Mikään eikä kukaan takaa sitä, että näin tapahtuisi. Verot tule vasemmiston yhdessä kepun kanssa takuuvarmasti nousemaan.

Eivätkö yrittäjät tunne talouden peruslakeja? Kysynnän ja tarjonnan lain mukaan hinta nousee, jos kysyntä on suurempaa, kuin tarjonta. Vastaavasti hinta laskee, jos tarjonta on suurempaa kuin kysyntä. Nyt on työvoiman, ja varsinkin osaavan ja luotettavan työvoiman kysyntä paljon suurempaa, kuin sen tarjonta. Mutta mitä tekevät yrittäjät? Yrittävät painaa palkkoja entistäkin alemmas. Mutta sekin on yksi talouden laki, että epäpätevät tai tarpeettomat yritykset menevät konkurssiin ja vahvemmat ottavat haltuunsa sen markkinat.

En mitenkään ymmärrä, että miten rehtori Kati Komulaisen luotsaamasta ammattikorkeakoulusta valmistuu maistereita. Varsinkaan kun kolumnissa avattiin, millainen koulutus YAMK käytännössä on.

Torstaiaamu 25.11. Lunta tulla tuprutti tuutin täydeltä ja maassa 17 cm lunta. Nukkuivatko Vaasan katujen auraajat välillä Ristinummi–keskusta? Kadut ja jalkakäytävät lumen peitossa. Toiset joutuu kulkemaan pyörällä töihin kun julkinen ei kulje eikä oo omaa autoa. Töihinkin pitäs ehtiä ajoissa.

Onko Politiikka-Suomessa menossa suoran toiminnan opetusjakso, koska mm. turkistarhaiskut näyttävät saaneen jonkinlaisen sädekehän? Suurella metelillä laittomuuksia välittämättä lainkaan yrittäjille koituvista vahingoista. Olisiko aikanaan ollut sopivampia keinoja saada asialle sen toki ansaitsema huomio?

Joku kirjoitti polttoaineen korkeasta hinnasta ja juoksemisesta 24.11. Jos näin on, niin tavoite on saavutettu liikennepäästöjen pienentämisessä hänen kohdalla.

Tässä joku kirjoitti, ettei tykkää kenenkään tupakanhajusta, että tulee omaan asuntoon sisälle. En todella tykkää minäkään, pilaa ilmanlaatua asunnossa.

”Nykylaki riittää vakaviin tilanteisiin”, lausui uusi sisäministeri Krista Mikkonen (I-P, 25.11.). Tanska ja Norja ovat jo v. 2016 säätäneet hätätilapykälät tähän. Suomeen tuli v. 2015 peräti 32.000 pakolaista. Mutta miten sisäministerimme reagoisikaan, jos heitä nopeasti esteittä tulisi 320.000 tai sitäkin enemmän? Voisiko hän siinäkin tilanteessa kunnioittaa kansainvälistä oikeutta vastoin Suomen perusturvallisuutta? Olisiko jotain rajaa?

Terveiset ja jaksamista keskussairaalan labran henkilökunnalle, jotka tutkivat tuhansia näytteitä joka päivä. Vastauksia odotellaan ja täpistään ympäri maakuntaa. Kiitos ja kumarrus!

Purola kolumnissaan ymmärtänyt tekstarini aivan väärin. Oikeusjärjestelmässä on vikoja, jotka täytyy rehellisesti tunnustaa. Tulkinta suurpiirteisyyden vaatimisena on pöyristyttävä. Jokainen ymmärtää, että lakia pitäisi muuttaa yleisen oikeustajun suuntaan. Näin lakia on ennenkin muuteltu. Nykyinen lainsäädäntö on hukannut metsän puilta.

Kun Nurmossakin siirretään painijapatsas, niin eikö Seinäjoellakin voitaisi siirtää lukion takapihalta upea Suomineito 100 v. -patsas rautatieasemalle turistienkin ihailtavaksi ja valokuvattavaksi.

Voisiko jo vihdoin saada viestimiin lapsentajuisen videon siitä, miten helposti koronavirus tarttuu. Lääkäri ei osaa ymmärtää, miten vähän muiden alojen ihmiset tietävät tai heitä kiinnostaa virukset. Ei tunne rokotustarvetta, ellei tiedä!

Kyllä ennen oli paljon helpompaa olla opettaja, silloin vanhemmat halusivat, että heidän lapsensa käyttäytyvät kunnolla koulussa.

Opettajilta on viety kaikki ”välineet” puuttua esim. luokassa tapahtuvaan toistuvaan häirintään ja samoin koulun alueella tapahtuvaan, oppilaan, toista kohtaan harjoittamaan väkivaltaan ja kiusaamiseen. Opettajia kuitenkin syyllistetään siitä, etteivät he puutu kiusaamiseen. Jos suusanallinen käskytys tilanteessa ei auta, mitä voi tehdä? Antakaa te viisastelijat neuvoja, kuinka menetellä kyseisissä tilanteissa.

Kenellä demarilla on pääministerinä vähimmän ajan olon maailmanennätys. 7 tuntia? Näin pitäisi olla meilläkin.

Ei kai vaan Ruotsista oteta niitä lelun näköisiä koneita, joita muut ei huoli. Onko niitä muuten saatu jo lentämään??! Putin kiittää!

Toivottavasti Vaasan seurakuntayhtymä ei pura Koulukadulla olevaa toimitaloa. Se sopii hyvin ympäristöönsä ja on helposti saneerattavissa sisältä. Elleivät suomalaiset arkkitehdit osaa, niin haetaan apua ulkomailta. Emme halua tilalle persoonatonta legopalikkaa muistuttavaa möhkälettä. Taloon liittyy vaasalaisille paljon muistoja.

Käsittämätöntä ettei valtiovarainministeri Saarikko ymmärrä, että kun vähennettäisiin ulkomaan apuja sekä otettaisiin vähemmän pakolaisia Suomeen, niin säästyisi rahaa!! Tällä säästyneellä rahamäärällä voisi laskea polttoaineiden verotusta ja se hyöty tulisi meidän suomalaisten hyväksi!! Liian vähän pitkän matikan porukkaa tuossa hallituksessa!!

Poliisilla on oikeus koskea häirikköön. Niin tulee olla myös opettajalla, esim. poistamalla luokasta opetusta häiritsevät hölösuut käsipuolesta. Aikuinen ei saa kunnioitusta ja ”valta” valuu huomionhakuisten pikkutyrannien käsiin.

Onko koskemattomuus pyhää? Silloin pitää opettajan soittaa poliisi tai kaks, että ne saa viedä järjestyssääntöjä rikkovan oppilaan jäähylle. Onko meillä varaa siihen?

Koska opitaan, että pitkät sopimukset valmentajille ovat jostain syystä laukaisu tappioputkille. Tämä on todennettu sekä Vepsussa että Sportissa enemmän kuin kerran.

Aikuisiän aknessa kannattaa tutkia veren tietyt hivenaineet ja vitamiinit. Tarkemmin näistä tietää asiaan perehtynyt erikoislääkäri.

Meidän päätöstentekijämme ovat ymmärtäneet, että EU:ssa jäsenmaat kilpailevat keskenään työvoiman saannissa. Suomen paras kilpailuvaltti myös tulijoille ovat palkkaus, johtajuus ja työhyvinvointiolosuhteet.

Naulan kantaan kirjoitus to 25.11. tällä palstalla koskien rokotuksista kieltäytymisiä. Kysyä voi, haluavatko he sairastaa kaikki nuo taudit, joita monet suurten ikäluokkienkin edustajat ovat saaneet kokea.

Eiks herrojen kuukausipalkkaan sisälly mitään työntekoa kun heti pitää palkita lisäpalkalla kun jotain saa aikaiseksi. Harvalla naisalalla on tälleen.

Oliko niin, että ilmasto lämpenee? Ei aivan heti uskoisi, kun katsoo sääennusteita. Sen verran rapsakkaa keliä on, että en aivan heti sanoisi lämpenevän.

Nyt poikkeusolot päälle ja nopeasti! Enää ei ole aikaa jaaritella!!!

Metsien taksonomia”mylläkkä” kertoo sen kenenkä asialla vihreät ja vasemmisto ovat. Eivät ainakaan meidän vastuullisten suomalaisten. Ärtymys kasvaa!

Äärivanhoilliset ja tiukkapipoiset hiihtopomot ovat karkoittaneet eteläpohjalaiset nuoret sekä kilpa- että kuntoladuilta.

Kyllä niin mieleni pahoitin kun huomasin, että hirvivaara-liikennemerkissä on uroshirvi!

Surkeaa katseltavaa suomalaisten mäkimiesten ja -naisten sekä yhdistetyn miesten mäkihypyn osaaminen. Eikö suomalainen kabinettiporukka löydä tai osaa palkata valmentajia?

Onko sinulla medialukutaitoa? Jos lehden päällä seisoo ”--- kertoo poikkeuksellisen ratkaisun syyksi sen, että nykyiset hinnat ovat --- aivan liian matalat suhteessa kustannuksiin”, niin miten se on luettava? Näin: ”--- kertoo poikkeuksellisen ratkaisun syyksi sen, että nykyiset hinnat ovat --- aivan liian matalat suhteessa voitto-odotuksiin”.

Tammikuun aluevaalit on aivan turhaa rahan ja ajan tuhlausta! Lisää vain joutavia hallintohimmeleitä.

Mitähän varten aina yritetään esittää, että yksityinen palveluntarjoaja on parempi, kuin kunnallinen? Toisella puolen Suomea ympärivuorokautista hoivaa tarvinnut vanhus oli ensin yksityisessä hoivakodissa. Epäkohtien ilmennyttyä hänet siirrettiin kunnalliseen hoivakotiin. Siellä toiminta oli paljon ammattimaisempaa ja yllättäen myös inhimillisempää.