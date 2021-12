Matti Hurme 13.12. kirjoitti Talvisodan syntysynteesi -kirjoituksessa, että ”suomalaiset sotivat tyhmyyttään...” Aika kova väite. Sotainvalidi-isäni taisteli puolen miljoonan sotilaan ja lotan kanssa Venäläisiä vastaan noin viiden vuoden ajan tyhmyyttään! Oli hyvä että ehti kuolla ennemmin kuin nähdä kirjoituksen. 50- ja 60-luvuilla oli myös sanonta, joka ärsytti isääni, eli” mitäs läksitte, olisitte pysyneet kotona”. Kirjoitit myös, että apua ei tullut mistään. Tykistötulen keskellä toiset sotilaat huusivat Jeesusta toiset Perkelettä avukseen. En tiedä kuinka paljon se kutakin sotilasta auttoi, sanoi kerran isäni joskus sodasta kertoessaan. Suomalaiset lähtivät kuitenkin puolustamaan isänmaatamme, mutta tyhmyyttään he eivät kai sitä tehneet

Hoitaja lähettää kiitokset Kim Lindströmille erittäin hyvästä kirjoituksesta IP:ssa 12.12.

Ihmettelen Suomen tuhlaavan kymmeniä miljardeja lentokoneisiin maan puolustuksen nimissä. Silti tänne tullaan rajan yli kävellen aseettomana. Missä mättää?

Lintilä IP:ssä: ei rahaa uusiin koronatukikierroksiin, silti Suomi hankkii hävittäjiä 10 miljardilla eurolla! Tuollakin rahalla olisi saatu paljon muuta tärkeämpää: hoitajille kunnon palkka, vanhuksille apua moneen tarpeeseen jne. Joka sentti olisi käytetty järkevästi ihmisten auttamiseen eikä kalliisiin koneisiin, joille ei ole käyttöä.

Onhan se kova pala joillekin, kun noin nuori, hieno ja edustuskelpoinen nainen on vielä pääministeri.

Kyllä nämä ravintotieteilijät ovat kirjansa lukeneet. Enempi kasviksia peliin ja hyviä rasvoja. Niin kolesterolikin kiittää ja voit paremmin.

Miksi Suomesta ei muutamaa isoa kaupunkia lukuun ottamatta saa kaupasta muuta kalaa kuin muovipakkauksessa kuukausitolkulla muka syötävänä säilyvää lohta? Samaan aikaan meitä kehotetaan syömään kalaa. Mistä Suomesta saa tuoretta kalaa – ei lohta?

Aina Seinäjoen rokotuksia moititaan, mutta nyt ovat hoitajat kiitokset ansainneet 11.12, sillä niin hienosti kaikki sujui. Kun meni ovesta sisään, sai suoraan kävellä hoitajan tuoliin ja hujaus, kun rokote oli saatu. Suuret kiitokset!

Miksi Etelä-Pohjanmaalla viljelijät vastustavat vegaani-/kasvisruoan tarjoamista? Kasvisruokakin kasvaa pelloilla.

Onko kaikilla ministereillä, THL:n tai sos./terveysalan ja tavallisilla ihmisillä THL:n koronavilkkusovellus kännykässä? Jos on, eikö sitä kannattais seurata ja käyttää.

Suomen pääministeristä on tullut maailmalla vitsi. Koomikot naurattaa ihmisiä ja jopa F1-autovarikollakin väännetään vitsiä Suomen pääministerin juhlimisesta!

Hienosti toteutettu koronarokotus lauantaina kirjaimittain. Ulko-ovelta ulko-ovelle vajaa 10 minuuttia. Parkkipaikalla tilaa, liikenteenohjaajat paikalla. Joka käytävänmutkassa neuvottiin, minne suuntaan mennä. Kiitos.

Vaasassa sijaitseva lentokenttä on luonnollisesti nimeltään Vaasan lentokenttä. Miksi Ilmajoella sijaitsevan kentän nimi Seinäjoen lentokenttä? Outoa...

Raavahat miehet sähläävät leikkimailoineen ja -palloineen pitkin kalliin hallin parkettia jopa MM-otteluna. Lajia kutsutaan komeasti nimellä ”salibandy”. Olisikohan pallolajeissa karsimisen tarvetta?

Tehkää virallinen ilmoitus pentutehtailuista että ne saataisiin loppumaan. Yle Areenassa 24/7 Pentulive. Seuratkaa kuinka pentue kehittyy.

Tekstaten-palstalla 8.12. Maakuntaliitot. Melkein 40 palkkalistoilla, helppo lähettää kunnille laskuja. Todella himmeleitä.

Koskaan ei pitäisi sanoa koskaan, koska sitä ei osata käyttää oikein.

Sanna Marin meni toimittajien kuulusteltavaksi altistumiskohun jälkeen... Lintilä luikki pakoon... että silleen... Sanna joutui taas ’tikun nokkaan’.

Hävittäjien 10 miljardin euron hankintakustannuksista käydään nyt keskustelua. Mihin sen kokonaiskustannuksia voitaisiin verrata? Yksi vertailukohde voisi olla maahanmuuton aiheuttamat kustannukset. Niistä ei ole tiettävästi saatu tähän mennessä vielä uskottavan luotettavaa tutkimusarviota. Mediassa on ollut ajoittain erilaisia arvioita, joista eräs oli 3 miljardia euroa/vuosi -tasoa. Ei siis mitään huokeata tämäkään. Mikä lie totuus?

Mikä taho Suomessa estää rakenteilla olevien ydinvoimalaitosten valmistumisen täysin perusteetta?

Jos saat ihmiset uskomaan että valheet on faktaa, voit kontrolloida heitä.

Elisan laskusta tulee voida vähentää häirötunnit. Asiakkailla jatkuvia päivittäisiä yhteysongelmia.

Vihreät uskonoppineet ovat edistyneet suomalaisten elinolosuhteiden ja luontaisten vientiteollisuuden edellytysten rapauttamisessa. Ollaanko niin tyhmiä, että annetaan tämän jatkuva kunnes olemme kompostointiin uskova takapajula.

Flirttailua on tämäkin, jos sinulle naimisissa oleva mies mennen tullen mielistelee ja vitsailee. Älä mene tuohon mukaan, jos et halua vaimon kärsivän joutuessaan seurata tuota sivusta.

Annetaan vanhojen nimikkeiden olla voimassa. Kudinpuikoilla kudotaan ja ompelukoneella ommellaan. Käärme on se, ja ihminen Hän.

Matti Hurmeen kirjoitus Talvisodan synteesi, ei voi kun ihmetellä mitä sotahistorian kirjoja hän on lukenut, mutta kovin punaisten lasien läpi täytyy tuollainen kuva muodostua. Suomella on aina ollut vain yksi vihamielisesti meihin suhtautuva rajanaapuri ja se on Neuvostoliitto/Venäjä.

Tutkimus kertoi, että reilusti yli puolet suomalaisista on oikeistolaisia. Näkyykö tämä jotenkin nykyhallituksessa? Muistakaa nyt hyvät ihmiset seuraavissa vaaleissa äänestää ”oikein”, jotta nykysuuntaus ei jatkuisi.

Matias Mäkynen, hallituspuolueesi on valmistelemassa lakia iäkkäille ympärivuorokautisesta kotipalvelusta. Ota selvää pitääkö paikkansa, että lakiin tulisi, että iäkkäiden henkilöiden pitkäaikaisesta laitoshoidosta luovuttaisiin kokonaisuudessaan vuoden 2027 loppuun mennessä.

Kun nyky-Sporttia seuraa tulee ikävä aikoja, kun Raimo Brax, Simo Hytönen Bengt Österholm ja kumppanit paino sisulla ja sydämellä seuran värien puolesta.

Esko Valtaojan täyttä hiljentämistä ei kuulemma ole edes vaadittu, jos on uskomista Matias Helingon laajaan woke-juttuun tässä lehdessä. Hänellä on kuulemma edelleen julkista tilaa ja häntä kuunnellaan. Niin on, eikä woke-porukoiden cancel-napit ikinä riitä niin arvostetun henkilön vaientamiseen.

Ei nimi miestä pahenna, jos ei mies nimeä! Näin joulun alla tein tärkeän huomion! Millä ihmeellä postinjakajat osaa laittaa postit oikeaan laatikkoon, kun puuttuu nimiä! Kaiken lisäksi pitää olla makuuasennossa, kun postilaatikot kaatuvat ojaan! Nyt talkoohenki voisi auttaa asiaa!

Minä olen syntyperäinen eteläpohjanmaalainen, enkä ikinä ole kutsunut äitiäni äiteeksi. Mielestäni myös kammottava sana, ja vielä pahempi äiree. Täällä on tätä ilmapiiriä, kun näin on niin, sillä siisti.

Nykyään puhutaan N-liiton ajoista Suomessa, kuinka itsesensuuri oli voimissaan ja varsinkin Yle oli valjastettu tähän manipulointiin. Tätä ei kai kukaan sen ajan muistava kiistäkään mutta kuinka ollakaan meillä on taas samaa itsesensuuria, suunta vain on vaihtunut. Jos joku kritisoi EU:ssa tehtyjä päätöksiä, toimittajat tekevät kriitikoista häirikköjä. Eikö demokratiaan nimenomaan kuulu vapaus arvostella ja tuoda erilaisia kantoja esiin? Amerikassa lehdistöllä on sanonta ”Venettä saa keikuttaa ja jos se kaatuu, se joutaakin kaatua”.

Mahtaa Yli-Viikarilla olla oikeussalissa tylsää, kun ehtii siellä runokirjaakin lukea.

Paljonko se tekee sentteinä, jos missi ilmoittaa kasvaneensa ihmisenä tänä aikana?

Hyvin oli järjestetty lauantaina 11.12. Y-talolla kolmas koronarokotus. Parkkipaikalla ohjattiin paikalle, joita riitti. Sisällä loistava ohjaus rokotushuoneeseen asti. Jonottamatta pääsimme rokotukseen. Suuri kiitos loistavasta toiminnasta.