Ajan moottorikelkalla jääalueella, kävelen ja hiihdän siellä. Moottorikelkalla varon tarkasti koiria, lapsia, muita liikkujia, kierrän kaukaa ja

ajan rauhallisesti ja tervehdin. Kelkka pitää rannassa ajaa jäälle (en jaksa kantaakaan). Tädit ja sedät katsovat paheksuen aivan kuin suurtakin rikollista (ajan siis hiljaa..edelleen). Sitten ilmoitellaan kaupungille, että laittakaapa nyt esteitä kelkkailijoille, etteivät pääse jäälle. Eikö oikeasti ole tärkeämpää miettimistä tässä maailmantilanteessa? Tästä lähtien väännän kaasua ja hymyilen, kiitos.

Minä ihmettelen keskustan nykyjohdon Nato-asian vatkaamisesta. Erityisesti ihmettelen puoluehallituksen alajärveläisen jäsenen tilannetajun puutetta. Hän ei ymmärrä ettei Suomi ole puolueeton maa. Suomi on liittynyt EU:n jäseneksi 1995 ja maamme on mm solminut ns. isäntämaasopimuksen Naton kanssa 2014, lisäksi maamme edustajat ovat olleet mukana monenlaisissa kokouksissa, joten emme ole enää ns. sitoutumattomia.

Itänaapurimme on tuhopommituksillaan saanut aikaan valtaisat vahingot Ukrainan kaupungeissa. Kun hyökkäys aikanaan tukahtuu ja rauhansopimus tehdään, kuka maksaa sotakorvaukset ja kenelle. Tähän saakka Suomi on aina määrätty korvaamaan tuhot, jotka sama suuri naapuri on hyökkäyksillään aiheuttanut.

Seinäjoelle suunnitellaan tuulivoimapuistoa. Hinku niiden rakentamiseen johtuu kunnalle tulevasta kiinteistöverosta. Se on vain murunen niiden myllyjen tuotosta, miksi tyydytään siihen. Eikö nyt olisi aika Seinäjoen Energian ryhtyä rakentajaksi. En ymmärrä miksi valtaosa tuotosta menee ulkomaisille eläkeläisyhtiöille ja vain vastuu ympäristöä jää tänne.

Urheilufani kysyy ekonomisteilta, onko maamme kansantaloudelle hyvin tärkeää luetella Amerikassa pelaavien ammattilaisten maalit ja korit. Työllistäähän sekin toimittajia.

Normaali ihminen ei valitse ravintolansa / kahvionsa sen nimen perusteella – vaan sijainnin, tuotteiden laadun ja hinnan mukaan.

Kyllä oli hyvä kysymys Tekstaten-palstalla. Minäkin haluaisin tietää, onko suomenkielisille tulossa ruokaravintola Vaasaan.

Te lakoilla uhkaavat hoitajat ja opettajat, eikö omaatuntoa yhtään kolkuta vaatiessa itselle lisää, kun ukrainalaiset ovat menettäneet kaiken.

Suomen talous laantuu hallituksen toimesta, koska he vievät ostovoiman kansalta.

Mistähän ihmeestä sinä tiedät, että kaikki sellaiset työnhakijat, jolla 50% palkkatukioikeus, ovat kärettömiä haahuilijoita, oletkin melkoinen selvänäkijä.

Ei tulisi mieleenkään vihoitella Suomessa asuville venäläisille, jotka elävät täällä rauhassa suomalaisten kanssa.

Vladimiriä on aivan turha yrittää vaihtaa. Uusi on melako varmhan pualta pahee.