Mitä ministerit enää miettii. Ollaan pian lirissä.

Bensan ja dieselin hinta on korkealla mutta edelleen lähdetään huvin vuoksi kuluttamaan rahoja Tuuriin ja Ideaparkkiin yli 100 kilometrin päästä turhuuteen.

Onko Suomen media koskaan julkaissut Suomessa vakinaisesti asuvien eri kieliryhmien työllisyys- tai työttömyysastetta? Liekö näitä koskaan tilastoitu. Onko selvityksen tekoa tarkoituksellisesti vältetty? Hyötynä olisi, että väärät mielikuvat väistyisivät ihmisten arkipuheissa. Tietäisimme totuuden Suomessa asuvien suomen-, ruotsin- ja saamenkielisten sekä muiden kieliryhmien työllisyys- ja työttömyysasteista.

Kovien rasvojen ja maitorasvojen terveysvaikutuksia koskevia tutkimuksia kaivattiin palstalla. Cambridgen yliopiston 18.3.2014 julkaistussa kansainvälisessä 600 000 henkilöä koskevassa tutkimuksessa ”Ruokavalio-, verenkierto- ja ravintolisähappojen yhdistäminen sepelvaltimoriskiin” todetaan, että nykyiset todisteet eivät tue ohjeita käyttää runsaasti monityydyttämättömiä rasvahappoja ja välttää tyydyttyneitä rasvahappoja. Ja lisäksi kiertävä maitorasva alensi merkittävästi riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin. Tutkimust johti MD,PhD Rajiv Chowdhury.

Elenia Verkko Oyj siirtää sähkö mukana varmasti kultaa myös, kun tuo sähkönsiirto lasku on järjettömän suuri suhteutettuna sähkön kulutukseen. Laillistettua ryöstöä jonka me kustannamme.

Sinä, joka ihmettelit hoitajien ”kiristävän” lakkouhalla lisää palkkaa, kun Ukrainassa soditaan. Miten nämä asiat liittyvät toisiinsa? Ei mitenkään. Koskaan ei hoitajien palkankorotuksille tunnu olevan oikeaa aikaa, paperimiehille kylläkin, silloinkin kun maailmalla soditaan. Inflaatio nostanut hintoja ja esim. kotihoidon hoitajat joutuvat työssään ajamaan kymmeniä kilometrejä yhden työviikon aikana, voit vain kuvitella hintalappua sille näillä bensan hinnoilla. Suomessa on pohjoismaista surkein palkkataso, joka ajaa hoitajat pois alalta tai vaihtamaan toiseen maahan. Uusia suomalaisia, suomen kieltä osaavia hoitajia ei alalle näillä palkoilla tule, joten jos tulevaisuudessa tarvitset hoitoa, niin suosittelen opettelemaan englantia, jos se ei vielä ole hallussa. Silloin voit vain arvailla mistä maasta mahdollinen omahoitajasi on kotoisin. Ehkä silloin , mielesi on jo toinen hoitajien palkkojen suhteen, näin ainakin toivon.

Taas uusi saavutus urheiluväeltä: maastojousiammuntaa hallikisoissa. Mitä ihmettä?

Älkää päästäkö Puutiaista iholle.

No jopa lykkäs aikaisin joulun maatalouteen. Nyt pyörittää sijoutuksia niin jokaisella on syksyllä tuliuus traktori. Et sillai.

Eipä meiltä hoitajilta paljon mielipidettä kyselty, haluammeko lakkoon hoitajien palkkauksen puolesta nykyisten olosuhteiden vallitessa.

Sinulle hoitajia aliarvostava. Ainahan on ollut niin ettei hoitajille mitään tarvi maksaa. Kutsumustyö! Mutta sillä vaan ei kukaan elä. Paperimiehet lakkoilee, vaikka on puolet suurempi palkka kuin hoitajilla. Voihan olla niin että itsekin joskus tarviit hoitoa. Muista silloin mitä lausuit.

Minä alan jo kyllästyä tuohon kymmeniä vuosia kestäneeseen NATO- keskusteluun. Se on ollut jatkuvasti samaa jankutusta. Kun yksi politiikko saa mielipiteensä ilmaista niin toinen paasaa huomisen päivän lehteen samasta asiasta vähän eri sanakääntein.Oon sitä mieltä, että äkkiä Natoon ennenkö Putin kerkiää.Se on myöhäistä sitte kun on paskat housuus!!

Pitikö Venäjän ensin hyökätä Ukrainaan ennen kun Suomen hallitus tajusi maatalouden ahdingon?

Te jotka kadehditte maataloustukia kannattaisiko teidän ruveta maatalousyrittäjiksi, tiloja taitaisi saada edullisesti.

Ai Viro näyttää mallia kuinka Venäjän kanssa toimitaan, sanoi pääministeri. Jassoo, oisko Virolla Nato takana ollut jo useita vuosia, että pikkasen voi röyhistellä. Tämmönen seikka kannattaa ottaa huomioon ihan ministeritasollakin.

On hienoa, että ihmiset ovat avanneet kukkaronnyörejään Ukrainan avustamiseksi. Mutta mutta. Mihin unohtui Puola, joka on ottanut vastaan lähes koko pakolaistulvan, tai Moldova, joka on hyvin vähävarainen pakolaisten vastaanottaja? Mistä löytyy avustuskanava, joka ottaa myös nämä ja muutkin rajamaat huomioon? Ukrainaakaan unohtamatta.

Polttoaineen hinta on laskusuunassa. Pian voimmekin taas ajella huviksemme entiseen tapaan.

Kuljetusliikkeet saavat kohonneet polttoainekulut kuljetusten hintoihin, mihin saavat työmatka autoilijat? Keväällä tulee dieselvero maksuun ja nyt pitää ilmeisesti ottaa pankkilainaa dieselveron maksuun koska rahat menee töissä käyntiin.

Minimani voisi hommata soutuveneitä parkkipaikan lammen rannalle, että pääsisi uimatta perille.

Nyt puhutaan paljon ruuan hinnankorotuksista ja mistä korotukset johtuvat. Tässä muutaman ”raaka-aineen” hintoja mitä maanviljelijät niistä saavat: maito 43 senttiä litra sianliha 1,74 euroa kilo, sonni 3,65 kilo, ruis 24 senttiä ja vehnä 36 senttiä kilo. Tuntuuko mahdottomilta hinnoilta, kun niitä vertaa kauppojen hintoihin?

Jos mopoauto ei kulje, tarkista onko pakoputki tukossa, voit säästyä moottorin vaihtamiselta.

Joku kirjoitti, että yrittäjät saavat korvauksen kun käyvät töissä omalla autolla.

Suomen armeijan suorittaneet ovet tehneet sotilasvalan , mikä ei ole mikään puhki mennyt kondomi . Suomen sotilaat, kantakaa ristinne loppuun asti! Muistakaa sotaveteraaneja sekä lottia.

Voiko todella olla niin julmaa, että vastaanottokeskuksissa tapetaan ukrainalaisten rakkaat kotieläimet? Jos niin on, olemme yhtä julmia kuin hyökkääjät!

Vihreät saavat tahtonsa läpi tällä hallituskaudella. Ne kirjataan lakiin.Sitten ei enää ole väliä vaikka kannatus ”kuihtuukin”.Eikö niin?

Kuka kertoisi Emma Karille ja Iiris Suomelalle, että heille ja heidän mielipiteilleen voi saada lääkäriltä hoitoa.

Minä ainakin olen järjestänyt mustavariksille ja naakoille turvallisia pesäpaikkoja omistamillani tonteilla. Olenpa ruokkinutkin heitä.

Onko Suomi todella koko maailman ilmaston pelastaja? Menkää katsomaan karttapalloa jos sellainen on. Ota luuppi jos et muuten löydä.ottakaa hyvät ihmiset selvää asioista. Ilmasto on ennenkin lämmennyt ja taas tullut kylmä kausi. Luonto pitää huolen itsestään. Ihmisen oma vaikutus on mitättömän pieni.

Luoja säät ja ilmat säätää. Jumalan hallinnassa on kaikki täällä telluksella.

Seinäjoen kaupunki vois jättää täyttämättä tuollaisen joutavan hyvinvointipäällikön viran. Ei nyt heti tuu mieleen mitä tuollainenkin henkilö työkseen tekee. Säästyvät rahat voisi käyttää katujen kunnossapitoon. Nyt kadut on samanlaisessa kunnossa, kun aikana ennen päällystämistä.

Välitön hintojen nosto kriisitilateeseen vedoten on häpeällistä ja tunteetonta rahastusta. Notta on niitä kotimaaski pikku puuttineita.

Vihreät ehkä ovat oikeassa, että Suomessa maatalous on lopetettava, sillä muuten joku muu maa saavuttaa hiilineutraaliuden ennen meitä. Lisäksi ympäristöministeri on sitä mieltä, että ulkomailta tuotu ruoka ei lisää Suomen saastuttamisesta. Ja lapsetkin tietävät, että ruoka tulee kaupasta.

Venäjänkielissä uutisissa perjantaina kerrottiin, että sairaanhoito on ilmasta onnellisimmassa maassa. Olen ainakin joka käynnistä saanut laskun.

Kun Venäjä hyökkäsi, niin jopa Jussi Halla-Ahokin ryhtyi kannattamaan vihreätä siirtymää, että päästäisiin eroon Venäjältä tuotavasta energiasta. Kaikki on siis tässä maailmassa mahdollista. Tosin joku Tynkkynen erehtyi vielä pitämään eduskunnassa palopuheen fossiilisten puolesta.

Miltäs tämä kuulostaa?: Liitytään natoon mutta erotaan EU:sta. Ei tartte maksaa molempiin. EU kun tukkii nokkansa ihmisten nurkkiin ja metsiin toisin kun nato. Että raivostuttaa!