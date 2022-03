EU JA USA vaan katselee kun Venäjä tappaa Ukrainassa. No talous asiat on kapitalistille tärkeintä. Pressa ja hallitus: heti Natoon hinnalla hyvänsä, kyllä Nalle ja muut kapitalistit maksaa.

Mikään yllättävä uutinen ei ollut, että valtiovarainministeri Annika Saarikko totesi hallituksen ryhtyvän vaikuttamaan 300 miljoonalla eurolla maatalouden kustannuskriisin helpottamiseksi ja näin myös Suomen huoltovarmuuden ylläpitämiseen (I-P, 18.3.). Rahaa siis löytyy, kun pakkotilanteeseen ajaudutaan. 10-kertainen määrä, eli 3 miljardia euroa vuosittain on arvioitu myös vuodesta 2015 alkaen kulutetun pakolaisten elämän ylläpitoon Suomessa.

Täällä Vaasassa on paljon tyhjiä kerrostaloasuntoja. Niistä talojen muut asukkaat ilmoittakaa niistä vastaanotto keskuksiin, näin pakolaisille saataisiin katto pään päälle. Auttakaa pakoon joutuneita.

Minähän en Natoon mene, jos en saa äänestää. Kansa päättäköön.

On tuo ihmisen kroppa kumma värkki kun joillakin kestää juomista vuosikausia ja rahapussi yhtä kummallinen kun sekin kestää.

Jos 1300 ilmoittaa mielipiteensä ei se vielä ole koko kansa.

’’EU-komissio rauhoittaa 30 prosenttia Suomen pinta-alasta!’’ Mitä muita jymyuutisia olet kuullut ystävältäsi Vladimir Putinilta?

Maakunta huomio! Wasaline ajaa venäläisellä kaasulla. Nyt laiva boikottiin.

Täällä arvostellaan auraajia paljon. Minun täytyy todeta että ainakin pohjois-Ristinummella on aurattu tiet todella hyvin. Ei moitteita. Lumen määrällehän auraajat ei voi mitään.

Dieselvero olisi poistettava tai bensa-autoille vastaavanlainen bensiinivero. Näinhän se kuuluisi oikeusvaltiossa olla. Nyt tämä raippavero koskee vain yhtä ryhmää, ilman minkäänlaista perustetta. Ruotsi teki jo osansa, täälä ei kai harkitakaan.

Eikö nykymaailmassa todellakaan ole mahdollista pysäyttää Stalinin jalanjäljissä kulkevaa Putinia. 1930-luvulla Stalin aiheutti tahallaan Ukrainaan nälänhädän, jonka seurauksena kuoli yli miljoona ihmistä. Putin on tekemässä saman jutun uudestaan. Ruuan saanti maahan on estetty ja omat, koko maailman viljan saannille tärkeät pellot on sotatantereena. Nyt tekeillä oleva nälänhätä tulee kylläkin koskemaan muitakin kuin ukrainalaisia.

Soitimme 112 saadaksemme ambulanssin henkilölle, joka ei pystynyt istumaan tai kävelemään. 112 ei suostunut lähettämään autoa vaan käski tilaamaan taksin! Todella hyvää palvelua sairaalle ihmiselle!

Jäitä ny hattuun Nato mielipiteiden tinkaajat nyt ei pidä kusta siihen mihin kyykkyy kun sitä seurataan tuola naapurissakin.

Ei esimiestaso saa Kirkkopuistikon aurauksia kuntoon. Samanlaisia lapioon nojaajia koko sakki ja etätöissä viimeiset 2 vuotta.

EI huolta Suomen rajan turvaamisesta, kun muistetaan miten saksalaiset yksin viime sodassa turvasivat pohjoisen Suomen Neuvostoliittoa vastaan. Yksin. Nyt on Nato päätöksen aika, ei enää muutaman vuoden päästä. Silloin juna meni taas.

EU tarpeeton. USA päättää kaikesta.

Vaasan takseissa on monenlaisia laitteita ja härpäkkeitä koelaudassa, mutta kuskeista suuri osa on samanlaisia pössöjä kuin ennenkin.

Lumet sulaa aurinko paistaa, taitaa tulla kesä. Me iäkkäät asujat toivomme, että kaupunki ei rouraa penkkiä Matti Visannin kujalle tänä kesänä ollenkaa. Sastais turvallisesti kulkia kotoamme asioille, kauppaan tai jopa sinne uudelle torille ilman noitten ”upseerien” mölötyksiä. Mölinä alkaa aamusta ja jatkuu seurakunnan pubin avattua ovensa. Myös kiinteä este tälle kujalle läpiajon estämiseksi.

Vaasan kirjaston ilmoitustaululta häviää hyvin nopeaa Patmosradion tajuusilmoitus (vaikka on runsaasti tilaa). Miksi? Ei kaikki saa lohtua teatterista, laulusta tai taiteesta tai jaksa mennä katsomaan. Monia rohkaisee ja puhuttelee syvällisempi toivon sanoma.

Suomen päättäjät, on aika viedä Suomi Natoon nopeasti. Viimeisin gallup, kyllä Natoon 62 %, ei 16 %, en osaa sanoa 21 %. Jos en osaa sanoa, jaetaan samassa suhteessa, kyllä 79 %, ei 20 %. Tulos, kansan tahto, on yksiselitteisen selvä. Mikäli Venäjä hyökkäisi Suomeen, Naton ovi sulkeutuisi. Päättäjät, ei ole aikaa eikä perusteita viivytellä.

Hävetkää koko nykyinen ihmiskunta. Iso osa ihmisistä saisi kyllä tuhoutua vaikka sodassa, sillä he ovat tottuneet aivan liian väärään lempeään elämiseen, eivätkä he tajua elämän tärkeysjärjestystä. He jopa pitävät lemmikkieläimiä tärkeämpänä kuin ihmisiä ja muita hyötykotieläimiä. Ukrainassa satoja kilometrejä kävelevät äidit kantavat lämpimään vilttiin käärittyjä lemmikkieläimiä rinnallaan ja lapset ja vanhukset saavat yrittää jaksaa kalpeina, nälkäisinä ja janoisina turvaan. Jopa suomalaiset lemmikkieläinyhdistykset keräävät paljon rahaa koirien ja kissojen ruokaa varten, ja rekkakaravaanit ajavat lemmikkiruuat ruuhkien ohi sota-alueelle. Ihmiset ja hyötyeläimet saa kuolla janoon ja nälkään. Ei nykypäivän ihmiset ymmärrä edes hävetä. Heidän elämä on ollut liian satumaista.

Milloin Suomessa järjestetään totuuskomitea tutkimaan vuosia 1945–91? Tuona aikana suomalaisia vedätettiin ja suoraan valehdeltiin valtion puolesta ja vedättäjien johdossa oli porukka, joka tunnettiin K-linjana. Suomalaisten alitajunnassa kaihertava aika on joskus kuitenkin käytävä rehellisesti läpi. Ennemmin tai myöhemmin.

Kannattaisiko näiden Natointoilijoiden vähän rauhoittua ja antaa presidentille ja muulle maamme poliittiselle johdolle työrauha tässä Nato-asiassa Tässä tilanteessa se olisi parasta isänmaallisuutta tavalliselta kansalaiselta.

Mihin ihmeessä Suomesta ovat häipyneet ne ”Mitäs menitte sinne” -poliitikot?

Tarvittiinko lähialueen sota ennen kuin ylenkatsotusta landepaukusta tuli cityihmisen suitsuttama ruokahuollon tuki ja turva?

Apu ja muutkin A-lehtien lehdet painetaan Pietarissa Venäjällä. Panin ne boikottiin.

Putinin ja oligarkkien on syytä muistaa, että tämän päivän johtajat ovat huomispäivän vankeja.

Venäjä halusi liittyä 90-luvun puolivälissä EU:hun, mutta EU-maat eivät hyväksyneet. Olisiko nyt Ukrainan sota jäänyt näkemättä jos päätös olisi ollut toinen?

YK:n vuosittain tekemän onnellisuusraportin mukaan Suomi oli jo viidettä vuotta peräkkäin maailman onnellisin maa ja jätti nyt muita aikaisempaa enemmän taakseen. Mutta Suomen media näyttää jo ”kyllästyneen” pitämään asiasta suurempaa ääntä. Miksi meidän tulee olla niin vaatimattomia? Selvityksessä mitattiin mm. maan korruptoituneisuutta, BKT/henkilöä, eliniänodotetta, asukkaan elämänlaatua. Suomalaisilla on täysi syy tyytyväisyyteen.

Turpeen osuus Suomen energiantuotannossa on alle 5 prosenttia, mutta sen poltosta aiheutuu noin 20 prosenttia energiatuotannon hiilidioksidipäästöistä. Turpeen päästöt ovat samaa luokkaa kuin henkilöautoliikenteen kasvihuonepäästöt. Ukrainan sota on tuhoisa niin ihmisille kuin luonnolle. Kukaan ei liene laskenut, kuinka suuret kasvihuonepäästöt sota aiheuttaa. Ne voivat olla jopa suuremmat kuin turpeen päästöt. Mitä sitten, jos ovatkin? Se ei tee turpeenpoltosta yhtään sen hyväksyttävämpää. Ei Putininkaan hirmuteot ole oikeutettuja, vaikka hän ei ole tapattanut yhtä paljon ihmisiä kuin Hitler tai Stalin. Kun Ukrainan sodan vuoksi tulee ylimääräisiä päästöjä, vihreää siirtymää on syytä nopeuttaa. Euroopan irtautuminen Venäjän fossiilisesta energiasta vie pohjan Venäjän taloudelta.

Sunnuntain 20.3. lehdessä oli juttu kotimaisesta ruokaketjusta. S-ketjun hyllyt ovat täynnä sinivalkoisella Kotimaista-merkillä varustettuja halpuutettuja S-ketjun omia tuotteita. Niitä on tyrkyllä ja ovat halvempia kuin merkkituotteet. Kannattaa välttää niitä, jos haluat jatkossakin syödä kotimaista, puhdasta ruokaa.

No niin alkaa osa pitämään kadun varressa autoaan vaikka on oma parkkipaikka.

Eräs hallitukseen kuuluva puolue ehdotti, että autoilu lopetettava sunnuntaina, hieman naurua. Kyllä autoilu vähenee automaattisesti kyseisenä päivänä, kun laitetaan kaupat kiinni sunnuntaiksi.

Hybridiuhka on kaikkien helppo ymmärtää, kun pistää hybridin tilalle sanan veetuilu. Myös muita muotoja voi käyttää.

Nyt kun maailma kuohuaa kuin öky-areenan ”kylän” koski, on meidän kansana paikallaan aloittaa rukoushetket päivittäin maamme puolesta.

Venäjästä tulee uusi Pohjois-Korea. Näyttää ihan vastaavalta kehitykseltä. Sotakommunismi ja suuruudenhullu johtaja on huono yhdistelmä.

Nyt tarvittaisiin ministereitä, ei tyhjän puhujia!

Lakeudenpuiston skeittialue täysi fiasko. Muissa kaupungeissa keskeisin paikka on viihtyisä puisto kukkineen, pensaineen, suihkualtaineen, penkkeineen, kauniine patsaineen jne. Skeittialueet kuuluvat Joupiskalle ja urheilu- ja koulualueiden läheisyyteen.

Miksi I-P ei kokoa puhdasta, ymmärrettävää ja vertailukelpoista ”faktalaatikkoa” eri ulko- turvallisuuspoliittisista vaihtoehdoista: huomioiden myös ”kotirintaman” merkitys?

Voi että, kun noihin poliitikoihin ei voi luottaa! Jo ehdittiin iloita, että vasemmistoliitto lähtee hallituksesta, kun Nato-hakemus pannaan postiin, mutta mitä vielä. Nyt ne sanovat, että ei vaiskaan.

Siirrämme taas kellonviisarimme Moskovan aikaan. Jotkut toivovat sen jäävän pysyväksi ajaksemme. Vai miten on? Eikö olisi parempi kuulua läntiseen maailmaan, eikä olla yhteen sopiva itänaapurin kanssa, kellonajoissakaan.

Hienoa hyvinvointialue! Taas Vaasan keskussairaalan päivystyksessä tilanne ettei saa palvelua suomeksi! Lääkäri puhuu vain ruotsia. Tehkää nyt tälle jotain!

Jos ja kun Seinäjoelle perustetaan pakolaiskeskus, merkitsee se sitä, että Seinäjoen 2 prosentin vieraskielisyyden (muu kuin suomi, ruotsi, saame) taso saanee kasvuvauhtia, mutta Vaasan lähes 8 prosentin vastaavaa tasoa Seinäjoki joutunee kuitenkin pitkään odottamaan. Liekö uusi pakolaiskeskus keinona kuitenkaan järkevä käytäntö alhaisen kansainvälisyystason nostamiseksi? Eiköhän muu luontainen kansainvälistyminen vetäisi ”pidemmän korren”?

Kepu se hyssyttelee ja on aivan hiljaa siitä, että kepun varapuheenjohtaja johtaa Venäjä-ystävyysseuraa joka sai hiljattain töissä käyvien verorahoista 1.000.000 euroa ”ystävyysrahaa”.

Joka päivä saa lehdistä lukea, että pitää kaikki pellot ottaa ruuan tuotantoon, näin sanoo myös kepulainen maatalousministerikin, mutta otetaan ne pellot nyt ensin ruuan raaka-ainetuotantoon ja odotellaan vielä hetki, että kehitys kehittyy niin, että se pelto saadaan tuottamaan sitä valmista ruokaa.

Koskahan eri alojen pienyrittäjät, jotka painavat hommia 12 kk vuodessa, voivat ilmoittautua kunnanvirastossa verovaroilla palkatun virkailijan puheille ja tiedustella itselleen lomittajaa, joka myös maksettais verovaroista, onkos systeemi jo olemas?

Heli Rämäkön haastattelusta kyllä huomaa, ettei matematiikka ole hänen vahva lajinsa. Yhtään ei myöskään yllätä, että hän kritisoi ja kyselee ratkaisujen esittämisen sijaan.

Presidentti voi kyllä kotimaassa puhua suomeksi sitä keksimäänsä presidentillistä jargonia. Mutta se ei toimi vieraalla kielellä kun tulee niitä harmittavia väärinymmärryksiä missä lausuttu sana kääntyy merkitykseltään kuulijalle nurinpäin. Niin kuin esimerkiksi, että suomalaiset on kovia haravoimaan metsiään.

Olipa hyvä ja osuva kirjoitus Soile Lahdelta I-P 21.3., niin samaa mieltä kaikesta. Vihreät on Suomen tuho.

Kaikki venäläisomistus maailmassa ja ensimmäisenä Putinin palsta Ahvenanmaalla pitäisi takavarikoida sotakorvausten maksamiseksi Ukrainalle.

Jalasjärven asukkaat itse halusivat liittyä Kurikkaan sen jälkeen, kun kunta ei enää voinut jatkaa omillaan. Kihniö, Parkano tai Karvia tuskin olisivat halunneet Jalasjärven velkoja kontolleen. Nyt pulinat pois.

Jotta olikargit saadaan oikeasti kääntymään Putinia vastaan, täytyy heidän perheen jäsenet karkottaa Venäjälle niin Euroopasta kuin USA:sta. Tällä nuorisolla on valtavat määrät seuraajia somessa, jossa he ylistävät Venäjää, mutta eivät itse halua asua maassa, jossa ei ole sananvapautta lainkaan.

Eikö vanhempia voi saattaa vastuuseen, kun kersat ajelevat kilpaa autoilla alaikäisinä ilman vanhempien valvontaa ja mukanaoloa!!!

No joo... nyt saa Keski-Eurooppakin metsänsä takaisin kun siellä ryhdytään ennallistamaan heidän hakkaamia metsiä.

Z = Zombit.

Kylläpä oli hyvä kirjoitus Soile Lahdelta kansalaisten hyvinvoinnin heikentämisestä. Kiitos siitä! Kunpa päättäjät lukisivat ja ryhtyisivät järkeviin, Suomen etujen mukaisiin toimenpiteisiin tehtyjen ja suunnitteilla olevien älyttömyyksien poistamiseksi ja estämiseksi. Suomi ensin!

Tulipa kotikommunisteille, solisalirateille ja vihreille kiireellinen takinkääntö kun heidän idolinsa idässä alkoi tekemään kansanmurhaa Ukrainassa ja ”vapauttamaan” venäläisiä sorron alta.

Soile Lahti, kirjoitit naulan kantaan I-P-lehdessä 21.3. Raamatussa sanotaan: ”Joka luulee olevansa viisas, on tyhmäksi tullut.”

Miksi Posti laittaa vanhan osoitteen uuden oikean osoitteen päälle, kirjeet viipyy aivan liian kauan!