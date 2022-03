Yle haloo, aamujumppa takaisin vaikka uusintoina. On tärkeä meille.

No niin. Nyt hallitus ilmoittaa, että aluksi annetaan 250 miljoonaan Afrikan ”ilmaston ”hoitoon. Siitä eteenpäin vuosittain 200 miljoonaa. Otetaan vaikka velkaa lupauksen lunastamiseen. Huh huh.

EU:n komission puheenjohtajan toimesta on jäädytetty vihreä sekoilu hamaan tulevaisuuteen, koskahan tästä alkaa tulla tietoa suomalaisille. Tolkun nainen.

Kaikenlaista hölmöyttä saakin lukea. Joku kysyy, onko suomenkielisille tulossa ruokaravintolaa? Voisin luetella jo olemassa olevia sen verran että tämä sivu täyttyisi.

Jaa-a! Niinistön Amerikan vierailulla kysyttiin kuka Suomea auttaisi kriisitilanteessa. Nato-intoilijat! Jenkit ajattelevat ensisijaisesti omaa etuaan, eivät he pienen Suomen takia mitään riskiä ota, joka voisi vaarantaa heidän hyvinvointiaan.

Eikö akkutehdasta voisi jakaa soluihin ja siirtää keskustaan niin saadaan tyhjät liiketilat täyteen. Sopii tällä hetkellä 30 solua.

Markus E. Myllymäki se vaan jaksaa ylistää tuulivoimaa ”ilmaisena”, mutta ei vahingossakaan mainitse sen suurinta heikkoutta. Niistä ei nimittäin ole kuin haittaa silloin, kun sähköä tarvitaan eniten. Kovana pakkaspäivänä menee siipien lämmittämiseen enemmän sähköä, kuin ne tuottavat.

Hyvinvointiporukka se askaroi omien palkkioiden nostossa. Pitäisi keskittyä olennaiseen, kuinka saa lääkärin, hoitajan puhelinlangan päähän heti eikä viikon päästä, miten alennetaan sairaalan/ lääkärin käyntimaksuja. Oma hyvinvointi/ raha tuntuu olevan ykkösasia. Ei jatkoon, ellei ala tulla tekoja ihmisten hyväksi, ei omaksi.

Skeittipuiston sijoittaminen Lakeuden Ristin viereen! Sopiiko se ulkonäöltään siihen? Turvataanko melulta rauha jumalanpalveluksen ajaksi? Koska skeittaaminen tapahtuu? Melu ja sotku näkyvät ja kuuluvat kauas, myös ympärillä oleviin asuntoihin. Eikö tosiaan löytynyt järkevämpää paikkaa muuten ihan hyvälle nuorten harrastukselle?

Olin sellaisessa tilaisuudessa, että kaipa jotkut saivat mielenrauhan jatkaa tästä eteenpäin?

Miksi taksi on velvollinen viemään sairas saamaan hoitoa mutta ambulanssí ei?

Elääkö Emma Kari täysin toisessa todellisuudessa tänä aika ilmastotavoitteineen?

Minä en käytä koskaan kuin suomen kielellä nimettyjen ravintoloiden palveluja, enkä aterioi myöskään lippalakkipäisten tai pipopäitten seurassa, asiakkaana voin itse valita. Ravintolalla ”hieno” vieraskielinen nimi ja porukka syö lakit päässään!

Kyllä me hoitajat olemme tärkeitä. Kiky määräsi, että annetaan osa lomarahasta, että Suomi työllistyisi – no, eipä meillä ainakaan lisätyövoimaa näkynyt, jouduttiin ylitöitä tekemään. Nyt varmasti jonkun mielestä Ukrainan sotaa auttaa, ettei palkankorotusta vaadita. Sinä tekstaaja varmasti luovut kaikesta ylimääräisestä ja menet leipäjonoon? Vai koskeeko se vain hoitajia?

Hei sinä, joka kirjoitit vuoden 2014–2015 pakolaisten olleen vain nuoria miehiä ja annoit ymmärtää, että he olivat kaikki tiettyyn muottiin iskeviä. Kannattaisi ottaa asioista selvää ja ennen kaikkea muistaa tapahtumat oikein. Esim. Seinäjoella oli paljon äitejä, lapsia ja kokonaisia perheitäkin. Osalla oli koulutus ja työkin jäänyt. Lisäksi matka oli todella vaarallinen meren ylitys. Muistatko vielä, että tuhansia hukkui. Voin kuvitella, että vanhana naisena en lähtisi yrittämäänkään pakomatkaa. Heillä oli kotimaassaan salakavalat öiset tapahtumat, joissa perheen isiä ja poikia surmattiin. Niin, lähdettiin täältä Suomesta ennen Ruotsiin parempaa elämää hakemaan ja päädyttiin usein Slussenin siltojen alle. Kuitenkin kyynelsilmin Slava Ukraina.

Mitäs jos ihmiset, jotka esim. Fb-kirppiksellä myyvät leluja, vaatteita ym. muutamalla eurolla, lahjoittaisivat ne paenneille ukrainalaisille?

Jos kaipaat suomalaista ravintolaa, tee se itse. Taitaa vain suomenkieliset olla haluttomia yrittäjinä?

Naapurimaan tsaari V. V. Putin vetoaa kokemuksestaan rotasta. Se kun joutuu umpikujaan, niin se puolustautuu hyökkäämällä. Voihan se olla niinkin. Se on kuitenkin sen jälkeen edelleenkin rotta, syö jätteitä, asuu hämärissä viemärissä, eikä siitä ole kenenkään kaveriksi.

Kun Nokia-renkaat jatkaa toimintaa Venäjällä, niin käyn heti vaihtamassa puhelimeni toiseen merkkiin. Hai -saappaat heitin jo roskiin, eihän niitä kehtaa käyttää, vaikka ne on ostettu jo 2 vuotta sitten. Nokia nimellä on nyt paha kaiku.

En ole hoitaja enkä opettaja, mutta kyllä ala-arvoinen viesti syyllistää hoitajia ja opettajia lakkouhkauksen takia, että kun ukrainalaiset menettäneet kaiken. Hoitajat ja opettajatko sen ovat aiheuttaneet? Yhtä hyvin voit antaa nyt koko omaisuutesi ukrainalaisille. Toimi, kun on elämäsi tilaisuus!

Mitähän jos ennallistettaisiin Suomi takaisin itsenäiseksi valtioksi. Ero EU:sta ja Nato tilalle. Kohta Suomi on allekirjoittamassa yhteistä joukkovelkakirjaa EU-maiden kanssa ja silloin kaikki on mennyttä. Kaikki määräykset tulevat tänne pakkolakeina maankäyttöä myöten jotka hallitus täällä ilomielin toteuttaa.

Minähän en Natoon mene, jos en saa äänestää. Kansa päättäköön.

Itsestään sammuva telkkari (I-P 23.3.): jotkin tv:t sammuvat, jos mitään nappulaa ei koske esim. neljään tuntiin.

Miksi kauppa ja teollisuus saavat maataloustuotteet ilmaiseksi? Miksi ei muuteta systeemiä normaaliksi kaupankäynniksi?

Jos ruuan hintaa on nostettava, niin nostetaan. Loppuisi iankaikkinen maanviljelijöiden ruikutus ja laihtuva kansa tervehtyisi.

Ymmärrän täysin sotealan työntekijöitä, he hoitavat meitä, poliisi sai 2% korotuksen, he suojelevat henkensä kaupalla meitä, olisiko heidänkin peruspalkkaansa kohennettava. Me veronmaksajat tarvitsemme molempia.

Kepu älkää marisko kaiken aikaa, lannoitetehtaat myytiin ulkomaille teidän vahvalla tuella ollessanne siinä hallituksessa.

Kyllä on irvokasta, että Venäjällä on yli 150 miljoona ihmistä Putinin propagandan panttivankina ilman sanan- ja kokoontumisvapautta. Aivopesu ja militaristinen koulutus aloitetaan jo lapsista. Kremlin virkamiehet ja oligarkit ovat sentään ymmärtäneet suojella jälkeläisensä kotimaansa saastalta ja kouluttavat heidät ulkomailla, jonne he jäävät myös asumaan.

Tyypillistä vaasalaista alemmuudentuntoista asennevammaa tiedustella onko kaupungissa ruokaravintolaa suomenkielisille. Ei kai hyvään ravintolakokemukseen kieli mitenkään liity. Ja toinen vielä kehuu kysymystä.

Presitentti antoi suomalaisten mietittäväksi 2 puolustusvaihtoehtoa. Yhteistyön tiivistäminen Ruotsin ja USA;n kanssa tai liittyminen Natoon. Nato näyttää vievän voiton. Natoon ei kuitenkaan kävellä sisään. 30 maan pitää hyväksyä hakemus, joka voi kestää pitkänkin ajan ja sodan uhkan aikana ei meitä huolita ollenkaan. Sodan uhatessa nopeimmat turvatakuut saamme yhteistyöstä USA;n ja Ruotsin kanssa. Kumpikaan ei halua Suomea venäläisten miehittämäksi.

Toivottavasti meillä ei koskaan tule olemaan samanlainen kohtalo kuin Venäjän kansalla on itsevaltiaan ikeen alla. Ei sananvapautta, ei kokoontumisvapautta eikä mitään yhteyksiä ulkomaailmaan.

Maailmankaikkeuden historiassa ei ole koskaan ollut ikuista rauhanaikaa. Ei siinä auta puolueettomuus, ei liittoutuminen. Sodat tulee ja loppuu aikanaan. Vain pieni rauhan hetki. Ne huutaa jotka pelkää.

Jokainen pitäköön mielipiteensä. Jos on Nato-vastainen niin olkoon. Ajatus, että ”naapurin” kanssa pitää olla sovussa, on oikea, mutta jos pitää olla koko ajan ”kyykyssä” eikä siinä näe mitään outoa, niin se jotakin sokeutta on sekin. ”Naapuri” kun uhkailee, sitäkö se sopu on? Eiköhän tuo sodan jälkeinen aika ole tehnyt meidän poliitikoista liian kuuliaisia Venäjälle? On muutoksen aika. Natoon vaan.

Pekkarinen ja Heinäluoma niin suomettuneita, että mikään ulostulo ei tätä asiaa muuta.