Huolimatta siitä, miten Ukrainan sota loppuu, meidän on liityttävä Natoon ja nopeasti. Putinin pallia odottaa joukko aivan samanhenkisiä itsevaltiaita. Jos Suomi haluaa pysyä itsenäisenä, niin Natoon nopeasti.

Taloyhtiön yhtiökokouksessa puhutuista asioista ei saa puhua ulkopuolisille.

Sinä joka ihmettelit miksi maanviljelijöitä tuetaan. Ota ensin selvää tuetaanko muita ja kirjoita vasta sitten.

Tuulivoima ja suojaetäisyys. Seinäjoen kaupunkiympäristölautakunta ei edusta kansalaisia, joitakin fiksumpia jäseniä lukuunottamatta. Raha edellä silmät kiiluen, näkemättä tuulivoimaloiden ongelmia asukkaille. Kyllä 3 km:n suojaetäisyys 300 m korkeille on vähintä mitä luulisi tavallisella järjellä varustetun poliitikonkin ymmärtävän. Mieti sinä lautakuntalainen mitä ja ketä edustat?

Suomalaisista noin 60 prosenttia kannattaa Nato-jäsenyyttä. Euroopan investointipankin tuoreen tutkimuksen mukaan sama määrä ”suomalaisista arvelee, että ilmastopoliittiset toimet heikentävät heidän elämänlaatuaan”. Poliitikot hannaavat kummassakin vastaan. Vaihdetaanko kansa vai poliitikot?

Miten tänä päivänä joku voi edes esittää, että pitäisi noudattaa Paasikiven ulkopoliittisia ohjeita. No vain todella suomettunut voi näin sanoa. Oliko Putin silloin vallassa? Ja onkohan Venäjän tilanne vähän muuttunut sitte silloisen ajan. Tule nykyaikaan ja jätä suomettuminen taaksesi.

Kyllä ihmetyttää kirjoitukset, joissa kirjoittajat ovat olevinaan tietoisia, ettei naapurin miehitystä tule. Paljonko Putin on neuvotellut ja mikä on ollut lopputulos. Katsele tarkkaan mitä on saanut aikaan Ukrainassa ja mitä on selittänyt miksi hyökkäsi. En voi ymmärtää näitä selityksiä.

Suomen turvallisuuspolitiikassa ei ole kyse niinkään Nato-intoilusta, vaan siitä, että nykyinen Suomen ja Venäjän raja olisi jatkossa myös Naton ja Venäjän raja. Sitä ei Putin ylitä. Aina voi perustella itselleen miksi Natoon ei voi mennä ja elää historiassa ja olla kyykyssä Venäjän uhkailujen edessä. Eipä tuohon Venäjän ole luottamista ja eikä kyykyssäkään aina voi olla.

Eikö isänmaan puolustaminen kuulu sekä miehille että naisille? Puolustaminen on paljon muutakin kuin rintamalla oloa. Ei oikein kestä kummankaan sukupuolen lähteä puolustustehtävistään.

Turha on tytötellä. Olemassa olevaa hallitusta on turha rytötellä, kun ottaa huomioon kuinka paljon hallituskaudella on ollut ja on suuria ja vaikeita tapahtumia kuten korona, Venäjän, Putinin aloittama sota, joka vaikuttaa Suomeenkin monella tapaa ja eräät aikovat vielä lakkoonkin tänlaisessa tilanteessa. Sanonpahan vain, että tämän hallituskauden aikana on ollut niin paljon isoja ja vaikeita asijoita, et pidän sitä tytöttelemistä kyseenalaisena asiana. Meillä on hyvä hallitus.

Sinulle, joka ihmettelit maanviljelijöille maksettavia tukia. Ilman niitä pompsahtaisi ruuan hinta pilviin – ja kohta pompsahtaakin kun kohta tuonti ulkomailta loppuu. Esimerkiksi huviristeilytuet varustamoille ja tuet asuntosijoittajille voisi sen sijaan lakkauttaa.

Aika outoa, kun hajuste ottaa jollain henkeen muttei tupakan poltto, aika outoa, minulla ja aika monella molemmat!

”Rakas Jumala, taas suuronnettomuus... Oli niin rauhallista ja tyyntä; Me emme muuta kuin aloimme katkoa kahleitamme jotka sitoivat kansamme orjuuteen... Kun seis! ... Jälleen ihmisten veri vuotaa.” Taras Sevtsenko, 1859.

Vastustan ehdotusta tuulivoimalan, 350 metriä, rakentamista Lakeudenpuistoon. Ei niin että siitä olisi mitään haittaa ihmisille, mutta Lakeudenristi 64 m näyttäisi rakentamisen jälkeen aika cornilta.

Milloin ihmiset alkaa ymmärtää, että maataloustukia maksetaan viljelijöille pohjoisen sijainnin vuoksi, että kuluttajahinnat pysyisi kohtuullisina.

Kiitos Vaasan kaupungin katujen kunnossapitoon Aleksanterinkujan nopeasta kuntoon laittamisesta!

Etelä-Pohjanmaan sotehallituksen puheenjohtaja saa kuukausipalkkaa 2500 euroa eli sillä palkkaisi yhden sairaanhoitajan. Vanha sanonta on, ellei ole rajaa antajalla, pitää raja olla ottajalla.

Vai ei yrittäjiä tueta! Miksi sitten eri hallitusten aikana toimikunnat ovat pyrkineet muuttamaan yritystukijärjestelmää? Isot yritysten edustajat ovat sen aina estäneet! Muiden tukien lisäksi on palkkatuet ja työllistämistuet. Ja koronatuet ovat auttaneet yrityksiä ennennäkemättömiin voittoihin.

Baltian maat ovat turvassa Natossa. Mitä Suomi odottaa? Venäjä ei hyökkää Nato-maahan, nyt on kysymys itsenäisyydestä, toimikaa ennen kuin on myöhäistä.

”Pää toimii, silloin, kun toimii, jos toimii.” On tietysti inhimillistä (I-P 24.3.2022), että kun työnhakijan työkyky riittää enää vaativaa ajattelua edellyttäviin ”suunnittelutason” tehtäviin, joita ”johto” (yleensä) tekee, niin se (työnhakijan ajattelukyky) koetaan (johdossa) uhkana (johdolle); vaikka siitä (työnhakijan palkkaamisesta) olisi todellista hyötyä työnantajalle – ei vain johdolle! Yst.vast.tlk.nimim. Konsultoiva (apulais)johtaja eli ’Senior Mentor’.

Valvooko kukaan rakennustarkastajien työtä? Vaikuttaa aika villiltä niiden touhu. Toinen saa rakennusluvan tuosta vaan ja toinen joutuu selvittämään kaikki mahdolliset asiat ennen kun lupa irtoaa.

Vartiainen osoittaa täydellistä tietämättömyyttä siitä, että viimeiset 25 vuotta maatalous on tuottanut juuri kuluttajien toivomia elintarvikkeita. Samalla hänen Helsingissään viidennes elää asumistuen varassa.

Ainoa fakta, jonka merkityksellisyyttä on syytä arvioida syvältä, leveältä ja pitkään, on 1.340 km 600 m. Vain sen faktan todellisen merkityksen perusteella voi tehdä kestäviä ja luotettavia (!) ”tulevaisuudesta näkeviä” ratkaisuja. Luotettavimmilla liittolaisilla (!) on yhteinen ykkösintressi. Merkityksellisin intressi on dialogi, diplomatia ja demokratia. DDD.

Hoitajien lakkouhasta. Joku hoitaja kirjoitti ja ihmetteli heidän lakkouhkaa arvostelevia. No kyllä sitä voi arvostella ja ihmetellä ensinnäkin näinä aikoina mitä nyt eletään... Eipä nämä uhkailut kovin suurta kannatusta saa meiltä tavallisilta tallaajilta eikä edes entisiltä hoitajilta, jotka tekivät töitä suurella sydämellä ilman pitkiä kahvitaukoja. Joku viisas presidentti sanoi kerran, että tarttis vähä ajatella, se sopii hyvin tähänkin päivään...

Ruusulle ruusuja reippaasta ja selkeästä kolumnista! I-P 23.3.

Onko ruotsin kielen kurssit hyvinvointialueen tärkein tehtävä? Entäs suomenkieliset kurssit?

Eisunkaa kukaa enää lämmitä kartanuansa kauralla? Joskus on puusta tehty leipää täski maas, pakon sanelemana.

On totta, että Vaasassa ei pärjää pelkällä suomen kielellä, minäkin jouduin käyttämään ruotsin kieltä viimeksi vuonna 1973 koulun ruotsin kielen tunnilla.

Ne, jotka ovat vuosia jaksaneet haukkua ja häväistä Suomen edesmenneitä presidenttejä, jotka olivat vallassa N-liiton aikana, joka silloin oli ehdoton supervalta USA:n kanssa, voisivat nyt pysähtyä vertaamaan sitä aikaa tähän päivään. Nykyinen Venäjä ei ole lähelläkään sitä asemaa, mikä sillä oli N-liiton aikana ja kuitenkin koko ”länsi” on maha kuralla Putinin takia. Mielestäni nyt vain korostuu presidenttiemme valtioviisaus toisesta maailmansodasta N-liiton romahdukseen asti. Kiitos Paasikivi, Kekkonen ja Koivisto.

Kansan palvelija Yle tv1 ja Yle Areenassa. Voin lämpimästi suositella satiirisarjaa mistä tuli puoliksi totta. Ajankohtainen. Pääroolissa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.

Ehkä Nato ehkä en, sanoo rajan takaa Nykänen.

Kaivakaa esiin Timo Vihavaisen kirja Kansakunta rähmällään (ilm. 1991). Sensuuri, itsesensuuri, suomettuminen. Kekkosen valta. Itänaapuri saneli, mitä siitä sai kertoa. Tuntuuko tutulta? En enää ihmettele, että kepu viihtyy vasemmistohallituksessa, ja Nato-kannan muodostaminen vaikeaa.