Vaasa hyötyy ruotsin kielestä ainakin siinä, että monen yrityksen asiakaspalvelukeskuksia/alueellista hallintoa on Vaasassa mutta Vaasan on tehtävä paljon markkinointia/työtä sen eteen, että Vaasassa pärjää halutessaan myös pelkällä suomen kielellä, valitettavasti muualla päin Suomea törmää siihen usein, että Vaasassa on osattava ruotsia, että pystyy asumaan/työskentelemään Vaasassa.

Kyllä nyt ahvenanmaalaiset puhuvat, että suomalaisten pitää suojella heitä. Kun sitä on vuosikausia kuunnellut, ettei suomalainen oikein ole ollut arvossaan saarella, niin tulisi mieli sanoa, että koittaa vain itsekin toimia. Edut kyllä kelpaa mutta jos pitää kyntensä näyttää, niin kovin taitaa olla tylsät. Mitäs jos Putleri alkaa byggaa stuugaa tontilleen, niin taitaa maanpuolustus alkaa maistua åålantilaisillekin.

Viisaat, mitä maksaa julkisen alan lomakorvaus, kun lauantaita ei lasketa lomapäiväksi. Olisiko aika laittaa julkisen ja yksityisen alan laskenta samaksi.

Minkä vuoksi puhutaan Ukrainan sodasta. Eikö paremmin sopisi, että puhuttaisiin Venäjän sodasta. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja näin ollen Ukraina puolustaa omaa kansaa ja omaa maataan. Puhukaamme siis Venäjän sorasta.

Kyllä ny kaikki vinkuu: kylyvä maajussi, kylyvä! Ostakaa mulle siemenet, apulannat ja polttoaineet näillä hinnoolla, niin kyllä minä poika kylyvän.

Suomen kotimainen lannoiteteollisuus myytiin v. 2007 norjalaiselle YARA:lle 207 miljoonalla eurolla. Se oli iso virhe Suomen maatalouden kannalta ja vieläpä alehinnalla, sillä kaupan arvo oli jo seuraavana vuonna miljardin arvoinen. Päätöksen kaupasta teki silloin valtion omistusosuusministerinä toiminut Jyri Häkämies (kok.). Kotimainen lannoiteteollisuus olisi syytä hintakilpailun ja huoltovarmuuden takia käynnistää uudelleen!

Järkyttävää, jos E-P:n aluehallituksen pj:lle 30.000e/v. Ylimitoitettua, ja hoidosta pois. Toivottavasti valtuusto näyttää tässä kaapin paikan!

Onko junissa painorajoitusta? Kaksi kertaa vuorokaudessa kulkee juna, jonka voimasta talo vapisee ja tärisee. Teräsrullajunat eivät ole mitään tähän verrattuna. Kauanko talomme kestävät???

Mikä mättää, kun vanhus 82 v. ei saa suihku- ja siivousapua kerran viikossa. Kartoitustiimi on käynyt kaksi kertaa mutta mitään ei tapahdu. Hiki haisee.

Mihin Sport suuntaa seuraavalla kaudella? Sitä odottaa iso osa katsomoa. Nyt on jo liigaa nähty.

Jos itänaapurilla olisi ollut paraatimarssi Kiovaan ja sivistyneissä maissa olisi mennyt sormi suuhun, niin mitä seuraavaksi? Nyt Suomella on aikaa tehdä tarvittavat turvallisuusratkaisut. Kunniavelka vapauden puolesta taisteleville ukrainalaisille on valtavan suuri.

Jos joku ei voi ymmärtää maataloustukia, en minäkään voi viljelijänä ymmärtää miten voi olla varaa ostella vähän väliä uusia puhelimia, älytelkkareita sun muita muttei ruokaa, meneehän siihen sentään tilastojen mukaan 11–12% ihmisten tuloista.

Vaasan tekninen virasto alkaa pian taas perustella, miksi hiekan poistaminen pyöräteiltä ja jalkakäytäviltä ei onnistu. Muualla hiekat vaan poistetaan oli kylmä tai kuuma yö.

Ostin Vaasan Isoäidin rusinapitkon, yllätys yllätys, valmistettu Tallinnassa, se siitä kotimaisuudesta.

Eiköhän nyt viimeisetkin kommunismin rippeet häviä ikuisesti Suomesta?

Miksi poliitikot tavoittelevat ”maailmanennätystä” hiilineutraaliustilanteeseemme. Meillä on jo nyt maailman puhtainta ilmaa! Sitä paitsi hiilidioksidi ei ole ”myrkky”, vaan vihreyttä lisäävä aine! Sitä on ilmakehässä niukasti, vain 0,04 %. Eikö sitä pitäisi lisätä?

On todella julmaa suomalaisilta riistää ukrainalaisilta vastaanottokeskuksen ovella tänne asti raahattu lemmikki, tappaa viimeinen lohtu ja ilo. Hävetkää!

Ärsyttää median yltiökorrekti tapa: Putinin epäillyt sotarikokset. Ovatko lapset ja muut siviilit kuolleita vai ei? Tämä on sotarikos, sodan aloitti Putin, piste. Odottaako media Putinin tunnustusta tekemistään sotarikoksista? Sittenkö vasta epäily loppuu? Tunnustusta on turha odottaa.

Tilastojen mukaan Suomen maatalous on muita maita vähemmän tuettua, kun suhteutetaan tulot maksettuihin tukiin. Verrokkimaat Tanska ja Ruotsi kuittaavat Suomea enemmän tukea suhteessa tulot/tuet.

Hoitajien lakko on oikeutettu nyt. Jos työnantaja ei ole valmis maksamaan kohtuullista korotusta, se ei ole hoitajien syy. Teollisuustyöntekijä.

Varsinaissuomalaiset ovat kummia funteeraajia ja jahkailijoita. Presidentiksi pitäisi saada pohjalainen.

Joku toivoi suomenkielisille omaa ruokapaikkaa. Pian lukisi tekstareissa, että suomenkielisiä syrjitään, kun ei saa käydä syömässäkään missä haluaa.

Vaasalaisten 18-v odotus päättyi... Prisma tuli. Kuinka tämmöset jutut voi mennä läpi. Eikö toimittajilla mitään ammattiylpeyttä?

Kallista on ja kalliimmaksi koko ajan tulee tämä nastaurpojen jyrsimien teiden korjaus.

Mustasaaren talousjohtaja sanoo, että työllisyys on kehittynyt hyvin, ja työttömiä on vain 4%. Olisi kiva tietää, mikä % Mustasaaressa asuvista on töissä Mustasaaressa/Vaasassa.

S-kauppa korotti kaksi päivää Ukrainan sodan alkamisesta erään myslin hintaa 25%. Montako prosenttia meni alkutuottajalle?

Huoltovarmuuskeskus nukkui taas. Maskeja ei ollut kun niitä tarvittiin. Nyt kun pitäisi olla dieselin lisäainetta adbluuta, sitä ei ole varastossa. Varasto saadaan pidettyä tuoreena, kun sitä kierrätetään. Esim. nyt pitäisi olla lannoitteita varastossa. Ei pelkät siemenet varastossa riitä.

Kun kaikenlainen ennallistaminen on nyt agendalla Brysselissä ja karille ajaminen näyttää väistämättömältä, kannattaisi ennallistaminen aloittaa sieltä, missä alkuperäistä luontoa on muokattu eniten. Väistämättä tulee mieleen itse Bryssel ja meidän oma Helsinkimme. Niiden alueiden ”ennallistaminen” poistaisi paineita esim. peltojen metsittämiseltä ja turvesoiden sammaloinnilta. Toki näissä toimissa olisi paljon tyhmäksi luokiteltavaa työtä, mutta tuskin se ylittäisi päättäjiemme tyhmyyttä, joten hierarkia säilyisi kyllä.

Neljäs koronarokote pitäisi antaa 65–60-v. ja iäkkäämmille, kolmesti rokotetuille, jotka eivät sairastaneet koronaa sekä niille, joilla alentunut vastustuskyky sairauksien vuoksi. Koronarokote suotavaa ottaa ainakin 1–3 kertaa, koska viruksen leviäminen runsasta ja sairaalakapasiteetit tiukilla. Kaikenlainen suojaus ja ennaltaehkäisy koronan leviämisen estämiseksi tärkeää ihmisten ja yhteiskunnan toimivuudenkin kannalta.

Nurmon tuhatpäisen koulukeskuksen oppilailta lukutaito ja käytöstavat puuttuvat. Keskusta täynnä maskeja ja ruokapusseja. Vanhuksille ilkeillään. Moottoriajoneuvoilla ajetaan ylinopeutta. Kadut ylitetään mistä sattuu. Miksi opettajat ja vanhemmat eivät puutu näkemäänsä? Poliisi on jo usein hälytetty.

Hei, Seinäjoen vallanpitäjät. Olen kysynyt monelta ihmiseltä, mitä tekee hyvinvointipäällikkö, ei ole vielä aprillipäivä.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on lähes yhtä järkevää diplomatiaa kuin Ruåtsin hyökkäys Ahventenmaalle.

Nyt äkkiä lähiökyylät ulos pyöräteille ja kaduille bongaamaan koirankasoja ennen kuin kevät muuttaa ne luomuksi luonnon ravintoketjuun, vielä ehtii.

Kemira-kauppa tehtiin pilkkahintaan Matti Vanhasen (kesk.) hallituksessa ja omistajaohjauksesta vastasi Jyri Häkämies (kok.) v. 2007–2008.

Nato jakaa ilmaisia ämpäreitä, tuutko hakeen? En... tuun!

Ukrainassa on sota ja miljoonat pakenevat. Ylistarossa on joillakin iso hätä naakoista ja mustavariksista. Nyt pois maantien ojasta! Menkää ulkoiluttamaan vanhuksia tai kehitysvammaisille kaveriksi. Osallistukaa hätäapukeräyksiin. Hankkikaa elämä.