Kirjoituksissa mielipidepalstalla tuodaan julki alkavaa sote-uudistusta. Suurin osa tuo esiin terveydenhuollon, mikä on tietysti hyvä. Mutta minne unohdetaan pelastustoimi, käsittääkseni se on mukana samassa veneessä. Kannetaan huolta rahojen riittävyydestä erilaisiin terveydenhuollon toimiin mutta kuvitellaan että pelastustoimi pärjää.

Natoon kiitos!!! Ja mahdollisimman pian!

Pääministeriin kohdistuva raukkamainen ajojahti ei poista sitä tosiasiaa, että poikkeuksellisesta ajasta huolimatta, meillä on paras hallitus pitkään aikaan. Se mitä on kansalta jouduttu ottamaan, ei ole kohdistunut pelkästään huonompiosaisiin, kuten edeltävillä hallituksilla ja tavalliselle duunarillekin on annettu työrauha.

Hämmästyttävää, että ilmasto lämpeni muutamassa päivässä yli kaksikymmentä astetta. Vai mitä mielipiteisiin ahkerasti kirjoittelevat ikkunanpielessä olevasta lämpömittarista ilmastonmuutoksen todenperäisyyttä seuraavat ilmastoasiantuntijat?

Tietysti sossusta maksetaan mummolle jotain vain silloin, jos mummolla ei ole omaisuutta eikä riittävästi tuloja. Sossu on tarkoitettu viimesijaiseksi avuksi vähävaraiselle. Ja hei Kelaan tietysti mentävä ennen sossua.

Nyt hoivakodeissa olevien asukkaiden rokotesuoja kuntoon ja äkkiä! Kolmas rokote vielä saamatta. Eivätkö ympärivuorokautista hoivaa saavat vanhukset kuulukaan enää riskiryhmään?

Seinäjoen terveyskeskuksen koronarokotukset 11.12. Y-talolla toimi erittäin hyvin = opastus + rokotustapahtuma hyvä ja ajat porrastettu sukunimen mukaan, joskin kaikki ei osanneet kelloa lukea!! Kiitokset hoitajille + muille toimihenkilöille.

Ilta-Sanomissa oli 14.12. lyhyt uutinen. Siinä todetaan yks’kantaan, että Haminaan rakennetaan akkumateriaalitehdas.

Kuinka näin voi tapahtua edelleen Suomessa? Iäkäs rouva oli lonkkaleikkauksessa ja lähti rollaattorin kera WC:n ja kaatui sillä seurauksella että lonkkamaljaan sijoitettu tekonivelen teräsvarsi katkesi ja nyt raaja roikkuu ainoastaan lihasten varassa! Kuinka meillä on varaa näin huonosti huolehtia iäkkäälle tehdyn suuren ja kalliin leikkauksen jälkihoidosta? Tehdään suurella kohulla soteuudistusta ja vanhusten hoito on tällä tasolla? Ajatelkaa inhimillisiä kärsimyksiä, myös omakohtaisesti.

Mutta äiteehän on lempinimi, hellittelysana! ’Mitäs meirän äitee.’

Hyvä Ralf Sund, kun saatais vielä tuo kielivähemmistön määräysvalta pois tuolta rannikkoalueelta niin olis hyvä. Kauan on häntä heiluttanut koiraa vaikka valtio on nimeltään Suomi.

Olipas silmiä avaava kirjoitus 10.12. hoitoalan ns. rokotevelvoitteesta. Tämä sai miettimään, ehkä en sovellukaan hoitajaksi, luonteeni on vääränlainen, en ole alistumaan taipuvainen. Tämä vahvisti päätökseni, siirryin kokonaan logistiikka-alalle, ja mikä parasta, olen onnellinen.

Olis aivan upeaa jos jokainen tarkastaisi taloyhtiössä parvekkeensa, ettei siellä tuoksu miltään voimakkaalta. Taloyhtiön varastotiloihin saa viedä ylimääräiset parvekkeelta.

Arvoisa Kiiskilä. Ei Teidän tarvitsekaan huolehtia kaupungin ilotulituksesta. Alakylän pellolla oleva vuokrahalli huolehtii Seinäjoen kaupungin ilotulituksista ympäri vuoden.

Marin on Suomen pääministeri. Eri valtioiden pääministereiden sanomisia, tekemisiä ja sanomatta ja tekemättä jättämisiä seurataan yli valtiorajojen. Sillä ei ole mitään merkitystä onko hame päällä vai housut jalassa. Tähän pääministerimme sekoiluun ei tasa-arvo liity millään muotoa.

Oltiin hiljattain Vuokatissa 2 viikkoa, siellä oli ilmasto lämmennyt -25 ja -28 asteeseen koko ajan ja lunta oli 50 sentin kerros joka paikassa.

Jos bensiinin ja dieselin hintaan lisätään 10 prosenttia ilmastoveroja autoilun vähentämiseksi, niin mitä tapahtuu Suomen tieliikenteelle? Se maksaa veroja 10 prosenttia enemmän.

Laittakaa mieluummin kassoja tarpeeksi norm. aukioloaikoina kuin liike yöllä auki.

Eiköhän opetusministerin olisi aika palata maan pinnalle. Kaikki eivät halua eivätkä edes kykene omaksumaan nykyisen laajan opetussuunnitelman sisältöjä. Olisikohan koulun jo aika palata opetustehtäväänsä. ”Ajattelun työkalut” ” kuuluvat koululle, käytöstavat, velvollisuudet, oikeudet kodeille ja yhteiskunnalle. Onnistuisi valinnaisuutta lisäämällä mm. tavoitetasokursseilla etenkin ns. välineaineissa. Toimi boomerien 40 oppilaan luokissa.

Olisi hyvä jos Euroopan Unionin sosiaalirahasto maksaisi tukea vähävaraisille sähkölaskun maksuun. Esim. puolet talvikuukausien ajan. Samalla tukijärjestelmällä kuin maataloustuet maksetaan maatalousyrittäjille.

Kiitos terveydenhuollon byrokraatit. Kuukausi on 1. päivästä viimeiseen päivään. Kuukauden lääkekuuri kestää 14. päivästä 13. päivään. Mutta koronarokotuskuukausi on 15. päivästä 15. päivään. Kuulin että muitakin piikiltä käännytettyjä oli. Jaksetaanhan jonottaa joskus toisen kerran!

Minä miniänä tänne aikoinaan tullut. Valitettavasti vieläkin kummittelee edesmennyt pohjalainen anoppi sanomisineen mielessäni. ”Kuule olen tästä asiantuntijan (Minä olin alan asiantuntija) keskustellut ja näin se vaan on!” Ei auttanut järkipuhe mamman oikeassa olemiseen, ei puolisoni eli hänen poikansa realisointi asioissa. Hän oli rasittava, jos näin voi vainajasta sanoa!

Miten Vaasan käy? Akkutehtaita, siellä että täällä. Salossa, Varkaudessa, Haminassa, Kotkassa, Tampereella. Kohta joka kaupungilla oma akkutehdas? Mutta ei Vaasalla. Käykö hän samoin kuin hevosareenalle, pohjatyöt valmiit ja paljon verovaroja sijoitettu. Kuka vastaa sitten, jos ei mitään kuulukaan?

Kiitos Seinäjoen kaupunki ja yhteistyökumppanit. Ei raketteja vaan se toivottu valoshow. Näkyy kauas ja äänet ei pelota. Kiitos.

Millä ihmeen asiantuntemuksella OECD-järjestö neuvoo meitä suomalaisia luontoasioissa. Kyllä ne ”hallitaan”. Ettei vaan ”vihreä pukinsorkka” toimisi neuvonantajana?

Kiitos Y-talon 11.12. lauantain koronarokotuspäivästä! Jonot liikkui nopeasti ja sai sisällä odottaa!

Venäjä luo sodanuhkaa Euroopassa. Mutta missä ovat rauhanmarssit Suomessa? Auta armias jos USA lähettäisi joukkoja jonnekin Väli-Amerikan maahan. Jo osoitettaisiin solidaarisuutta.

Kiitos Mieskuoro Pohjan Miehet hienosta joulukonsertista Teuvan kirkossa. Sykähdyttäviä kappaleita laajalla skaalalla. Joulu alkoi tästä.

Koska Sport julkistaa tehdyt jatkosopimukset. On helppo tehdä jo nyt ensi vuoden kausariluovutukset.

Muissa maissa ministerit jättää tehtävänsä töpättyään.

Pipot/lippalakit Suomen ruokapöydissä osoittaa yksinkertaisuutta arvostuksessa muita kohtaan. Piste.

Venäjä on suurvalta, Suomi ei ole. Niin kauan kun Niinistö ja Putin ovat puheväleissä, rajalla on rauhallista, ei tarvita piikkilanka-aitoja. Venäjän 50 km leveällä rajavyöhykkeellä on paha hortoilla tuntemattomien.

Suomen palkkaverotus on Euroopan kuudenneksi suurin. Eläkevero ylivoimaisesti suurin, ja kukaan ei asiaan puutu!

Kannatuksessa vihreät ja keskusta kulkee käsi kädessä.

Onpa taas idioottimaista väittää jonkun työpaikan hakijan saaneen seksuaalirikostuomion, jos ei ole edes varma asiasta. Valtuutetun tulisi erota luottamustoimista pikimmiten.

No mitäs ny SDP:n Maria Tolppanen, akkumateriaalitehdas näyttää menevän Haminaan, kuinka monta tonnia Vaasan kaupunginjohtajan palkkaa nyt ehdotat, että pitää nostaa?

TV 2:lta loppui hyvät aamujumpat. Uusinnoistakin saa lihaskuntoa ja tasapainoa. Jumpat takaisin!

Jokainen mummokin on vähintään vuosi sitten oppinut, että virus tekee uusia muunnoksia. Miksi valtio ei suunnittele eikä varaudu?