Jos sinä ja läheisesi mielestäsi ansaitsette hyvää hoitoa ja opetusta, pitäisi sinun ymmärtää, että myös hoitajat ja opettajat ansaitsevat vastineeksi työstään ja ammattitaidostaan kunnon korvauksen.

Juha Vartiainen Maaseudun Tulevaisuudessa, sitaatti I-P:ssä. Vähävaraiset eivät pysty ostamaan kotimaisia tuotteita, jos maataloutta ei tueta.

Seinäjoella on pelikenttiä/kenttiä vaikka kuinka paljon, mutta pelejä pelataan taloyhtiöiden pihoissa, toisten autopaikkojen vieressä, pitäiskö kentät asfaltoida pelivapaiksi parkkipaikoiksi, vai menisikö pelaajat niihin pelailemaan?

Voisikohan kaupunki jo tyhjätä ison talven aikana kasaamansa lumimassan jalkakäytävältä Tehtaankadulta Wolffinpuiston kohdalta?

I-P:n ristikot ei päästä liian helpolla, mut sopivia! Kiitos niistä!

Toivoisin todella, että päättäjätkin lukisivat eri lehtien julkaisut päihdeongelmista ja viisastuisivat. Myös heitä perheineen hoitaneiden ammattilaisten sekä kokemusasian- tuntijoiden ääni hukkuu jonnekin politiikkaan. Kuullaanko Kauhajoen oikeahetki Riitta Koivulaa? Monet elää raskasta taistelua omaisen raittiuden puolesta, ilman asiallista tukea. Toivon parasta, pelkään pahinta.

Kiitos Jarno Rannan ”Perunoita omasta maasta” kommentista 22.3.2022 Ilkka-Pohjalaisessa, leikkasin talteen. Erittäin hyvä ohje perunoiden kasvattamiseen. Tänä vuonna osaamme.

Maatilat ovat vaikeuksissa. Suurimmat maataloustukien saajat ovat kuitenkin Luonnonvarakeskus, Lahden metsäkeskus ja joukko ProAgrioita. Rahaa tukien tarvitsijoille. Viljelijä.

Hei! Voisiko toimitus laatia lyhyen ja napakan artikkelin (jotta kaikki jaksaa lukea) aiheesta maataloustuki. Ei tarvitsisi tietämättömien ja kateellisten kitinää ”kuunnella”.

Sekä koronan että Ukrainassa vallitsevan sotatilan kustannukset yhdessä tulevat jarruttamaan globaaliin ilmastotyöhön aiottuja varoja. Koronapandemian kustannukset maailmantaloudelle vuoteen 2025 mennessä ovat yli 12 biljoonaa dollaria. Em. sotatilan globaalit jälkikustannukset noussevat jopa 4 biljoonaan dollariin, kun energiainvestoinnit uudistetaan Euroopassa. Ihmiskunnan investointivarat ilmastonmuutokseen vähenevät jopa radikaalisti.

Jo useita vuosia sitten vaasalaislähtöinen lääkäri lanseerasi väitteen, jonka mukaan on ainakin tuhat tutkimusta, jotka todistavat tyydyttyneen rasvan olevan haitallista aiheuttaen verisuonten tunkeutumisen ja ennenaikaisen kuoleman. Ruotsalaiset kuitenkin vaativat nähdäkseen nämä tutkimukset. Ruotsin Elintarvikevirasto esitti tutkimukset, joiden määrä olikin vain 72. Näitä ryhtyi tutkimaan apulaisprofessori Ulle Ravnskovin johdolla 12-jäseninen tutkijaryhmä. Vain kahdessa tutkimuksessa löytyi viitteitä tyydyttyneen rasvan haitallisuudesta. Sitä vastoin se lisäsi HDL-kolestrolia ja vähensi veren triglyseridejä. Näitä ei oltu mainittu tutkimusten tuloksissa. Dagens Medisin julkaisi työryhmän tutkimustuloksen 7.4.2009 otsikolla ”Elintarvikeviraston tulisi välittömästi lopettaa ravitsemusneuvonta yleisölle.”

Pienituloiset, joilla ei ole vielä autoa, ostakaa pian, kohta liikenneministeri Harakka maksaa tukea tilille.

Mikä kunta tai kaupunki antaisi suomalaisille pienituloisille ilmaisen asunnon, maksaisi sähkön ja veden sekä matkat julkisissa liikennevälineissä?

Nyt tarvitaan ministereitä eikä nukketaloa. Kiire on.

Kyllä taitaa olla niin että suomenkieliset nääntyy soten portille kun ymmärtäjiä ei ole. Pääseeköhän vaasalaisena Seinäjoelle hoitoon?

Yrityksistä, toiveista huolimatta en saanut lasta tässä elämässä. Mutta minulla on lemmikki. Jos lähden sotaa pakoon, se lähtee kanssani. Se on minun lapseni. Tämän voi ymmärtää vain sivistynyt ihminen.

Hoitajille maksetaan matkakuluja 46c 5 000 km asti, jonka jälkeen maksetaan 40c/km. Jää vielä kivasti kulujen jälkeen.

Hoitajat! Kaikki kunnia tärkeälle työllenne! Onkohan raha kuitenkaan se paras ratkaisu uhrautuvalle, stressaavalle ja vaativalle vuorotyöllenne? Suuret palkkavaatimukset estävät ’orjatyöhönne’ lisätyövoiman palkkaamisen. Eikö se olisi parempi ratkaisu uuvuttavaan työhönne? Raha ei aina ole paras ratkaisu! ...vielä vertailusta ’paperimiehiin’, heillä on jopa kk pidempi työvuosi kunta-alan lomaoikeuksien takia...

Vaasassa vaaditaan usein kaksikielisyyttä työpaikan saamiseksi. Kuitenkin esim. lääkärit usein puhuvat ruotsia, mutta eivät suomea. Ruotsin kieli vaaditaan, mutta ei suomen, miksi?

Luin 25.3. Ilkka-Pohjalaisen sivuilla 6–7 olleen kirjoituksen, samalla katsoin oheista karttakuvaa. Koko länsirannikko Porista pohjan perille on ’iso valkoinen aukko’. Miksi tällaisen kaikesta huolimatta annettiin tapahtua? Mm. Vaasa ’poistettiin kartalta’. Oli ollut jo toisenkin vuosisadan takaa varuskuntapaikka. Täytti ja täyttäisi edelleen tänä päivänäkin tehtävänsä. Toivottavasti asia vielä voidaan ja ehditään korjaamaan ja Vaasa takaisin varuskuntapaikkakuntien joukkoon. Varmasti useimmat vaasalaiset edelleen kaipaavat ja haluaisivat takaisin oman joukko-osaston tähän päivään sopivassa muodossaan. Jo perinteetkin sen vaativat. – Minut kasvatti täällä PohmJP 1958.

Häpeä itse joka kritisoit eläinrakkaita ihmisiä, jotka kantavat lemmikkinsä sodasta turvaan. Kotieläinten mielenterveyttä edistävä vaikutus on niin valtava meillä ja maailmalla, ettei sitä tule väheksyä. Lemmikiltä saama kiintymys ja hellyys on pelastanut ihmisiä masennukselta ja saanut heidät liikkeelle ja pysymään elämässä kiinni. Kissat ja koirat ovat pelastaneet tulipalolta. Koirat ovat haistaneet syövän ja huumeiden salakuljetuksen, se pelastaa henkiä. All lives matter.

Sinä, joka kirjoitit 25.3. tekstaten-palstalle, että pitäisi hävetä, kun auttaa myös Ukrainan eläimiä. Sinun pitäisi hävetä, kun edes moista tänne kirjoitat!!! Eläimet tuntee nälkää, janoa, kylmää yhtälailla kuin ihmiset! Ja monella ei ole muuta seuraa kuin lemmikki! Joten totta kai se tulee mukaan sotaa pakoon!!!

Kämmenet rakolla odotan vuodenvaihdetta ja sotea... lääkäriin kun pääsee sitten seitsemässä päivässä. Nyt odotan kaksi kuukautta. Kaikilla ei ole varaa yksityiseen. Ennen kurki kuolee kuin suo sulaa.

Sinä joka nimittelit Vaasan taksikuskeja pössöiksi, entäpä jos vika onkin sinussa...? Jospa sinä oletkin itse se pössöö!!

Kiitos pääkirjoituksesta, jossa selkeästi torjuttiin ehdotukset presidentti Niinistön jatkokaudesta. Asiat eivät ole yhdestä ihmisestä kiinni. Pekka Haavisto on rohkea osaava toimija, joka ei anna kaikkien myrskyjen horjuttaa itseään. Mikko Hautala tai miksei Anneli Jäätteenmäki? Sanna Marinille on vielä tarvetta politiikan kentillä.

Työpaikkailmoituksissa hakijoilta vaaditaan jos jonkinlaista pätevyyttä ja koulutusta. Miksi kumminkin tässä oikeassa elämässä, kun yrittää saada asioitaan hoidetuksi virastoissa ja esim. lomatoimiston henkilökunnan kanssa, niin ei löydy osaamista?

EI skeittipuistoa keskustaan!!

Kun Putin on kansallistanut mm. lentokoneita, miksei Suomi ja muut maat kansallista oligarkkien veneitä ja asuntoja ym. omaisuutta?

Natokeskustelu pitäisi nyt viimeistään rajata pois television toimittajilta ja mediasta muutenkin. Kansa on jo puhunut ja meidän päättäjät voisivat keskenään neuvotella asiasta, ei tarvitse joka päivä julkaista kaikkea. Venäjä hyvin seuraa meidän keskusteluja ja voi jo varautua ja suunnitella omat painostuskeinonsa valmiiksi hyvissä ajoin. Silkkaa tyhmyyttä ja provosointia Suomen käyttäytyminen.

Paras turvatakuu Suomelle on kyetä aiheuttamaan todellinen uhka viiden miljoonan asukaan Pietarille.

Vanha sanonta sanoo: Ei niin paljon pahaa, ettei jotain hyvääkin. Putinin hyökkäys on aiheuttanut sen, että EU on päättänyt lykätä järjetöntä Green Deal -ohjelmaansa ainakin toistaiseksi elintarviketuotannon turvaamiseksi Euroopassa. Toivotaan, että haudataan lopullisesti.