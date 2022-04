Tupakointi on tuoksua tuottava, vapaaehtoisuuden pohjalle perustuva omavalintainen tapa, ei pakollinen, sen takia tupakkansa voisi mennä muista kauemmas polttamaan?

Kehitysavulla ulkomaiden ilmastotoimiin pitäisi Suomen päällystettyä tieverkkoa hyvässä kunnossa. Kyse on siis tahdosta, jota ei ole pitkään aikaan ollut.

Sanotaan, jos ostat suomalaisia tuotteita se tuo Suomeen työpaikkoja. Kävin ostoksilla, vaatteita ja kodin tekstiilejä. Kotona aloin tutkia suurennuslasin kanssa mistä mikin on. Sukat - Kiina, pusero - Intia, toinen pusero - Bangladesh, kengät - Puola,housut - Taiwan, yöpaita - Saksa, pyyheliinoja - Intia ja Tunisia, pussilakanat - Vallila Pakistan, pöytätabletit - Kiina. Voi hyvänen aika, en ostanut yhtäkään kotimaista tuotetta. Ostokseni ei tuo työpaikkoja vaan taitaa tietää irtisanomisia. Viennistä puhutaan jatkuvasti, tuonnista ei kukaan ole kiinnostunut. Olis syytä kiinnittää huomiota tähän massatuontiin.

K-linja on historiaa, vaikka joku professori sitä vielä ihannoi. Nyt on Nato-linja, ja hyvä niin.

Suurimmalla osalla Vaasan kaupoilla on ulkomaankieliset nimet. Silti lähes kaikki tietää mitä niistä saa. Jos ei tiedä, voi mennä katsomaan. Luulin että Puuilossa myydään eripituista laudanpätkää, asia ei ollutkaan ihan niin. Tavaran laatu luo brändin ja saa nimelle hyvää mainetta ja tekee sen tunnetuksi. Olkoot nimi sitten vaikka Junttiburgeri, Jarmonmakkara, Potut ja muusi, Kotinuudelit, Fröj, Mjöl tai Tårta of Sweden. Firman johto luonnollisesti valitsee nimen yritykselleen, mihin sillä on työtä motivoiva tunneside. Aika näyttää (ja tavaran palvelun laatu) jos asiakas uutuuden viehätyksen (tai outouden) jälkeen palaa takaisin ostoksille. Makuja ja nimiä on monia onneksi!

On tunnettu tosiasia, että hyvin toimeentuleva kuluttaja haluaa halpaa ruokaa. Jää sitten millä lennellä lomille. Tunnettua on sekin, että kadehditaan sitä, että jotkut ostaa työpaikan ja työn tekemiseen välineet. Onhan sekin tunnettua, että toiset saa työpaikan, välineet, palkan, lomat investoimatta mitään. Molemmissa vaihtoehdoissa tarvitaan osaamista ja pitää olla paikalla. Kokemus molemmista vois avata silmiä.

Näin keväällä huomaamme taas kuinka välinpitämättömiä koirien omistajat ovat talven aikana olleet. Koiranp...t kaupungin jalkakäytävillä sekä kävely- ja pyöräilyreiteillä. Sateella kakat ovat vielä kuin löysää puuroa ja todella kauhean näköistä. Huolehtikaa nyt hyvät ihmiset teidän rakkaista kotieläimistä niin ettei muut ihmiset teidän takia joudu aina kenkiään ja kotiaan puhdistaa. Koettakaa nyt ymmärtää, että kaupungissa on jokaisen hyvä olla jos voimme edes siisteydestä olla yksimielisiä tästä asiasta.

Pitää muistaa, että tatuointi ei ole lasten hommaa. Aikuinen tietää, että ensimmäisen jälkeen haluaa usein toisen. Sitten se jo karkaa käsistä.

Älä kysy ”Mitä mä voin saada tältä kaupungilta? Kysy ”Mitä voin tehdä tämän kaupungin, ja sen ihmisten hyväksi?”

Naurettavaa puuhastelua tuo Earth Hour, itse pistin kaikki valot, myös pihallani koko yöksi palamaan.

Paavo Väyrynen unohtaa, ilmeisesti tahallaan, että jatkosodan hävisimme 12–0. Kahden miljoonan sotilaan kuolema ei merkitse Putinille mitään, mutta Suomesta se hävittää oman ja naapurin armeijan. Ilman saksalaisten apua Kannaksen torjuntataistelut olisi hävitty vielä dramaattisemmin. Paavokin kirjoittaisi näkemyksensä venäjäksi.

Väyrynen ei näköjään tiedä, että hänen jumalansa UKK on kuollut.

Onko siitä Natosta mitään apua? Vaikka Ukraina ei ole Natossa, niin länsimaat vetoaa, että Venäjä suuttuu jos Naton vehkeet hyökkää heitä vastaan. Miksi Nato pelkää Venäjää, joka on täysi terroristivaltio, valheessa elävä valtio. Siksi Natosta pitäisi turva saada, vai saako?

Sopii toivoa, etteivät eurooppalaiset presidentit ryhdy hurskastelemaan Bidenin sanomasta totuudesta.

Joku ilmeisesti kaipaili tällä palstalla ent. Jalasjärven, nykyisen Kurikan kaupungin kylän, liittämistä yhä Seinäjokeen. Kaipa tämä on edelleen mahdollista, jos eri osapuolet niin haluaisivat. Karttaa katsoessa liitos vaikuttaisi niin luonnolliselta liikenneyhteyksineen. Jalasjärven kaukaisimmasta kohdasta Vaasan suuntaan, ”linnuntietä” ent. Jurvan kunnan Sarvijoen kulmaan, on matkaa peräti 100 kilometriä. Voi maantieteellistä kuntamuotoa!

Mikä on meidän työvoimapula? Työnantajille eivät kelpaa omat työttömät eivätkä korkeasti koulutetut pakolaiset tai maahanmuuttajat? Odotatteko avaruusolioita?

No niin, isänmaata venäläisille myyneet ostamaan maat takaisin suomalaisomistukseen, niin päästään eroon noista punaisista pisteistä Suomen kartalla.

Otto Köngäs Työväen Sivistysliitosta kyselee tässä lehdessä, että yksinkö Tarja Halonen esti Suomea liittymästä Natoon. Ei todellakaan. Kyllä omista ainakin Kimmo Kiljunen, Erkki Tuomioja ja Eero Heinäluoma avustivat kiivaasti. Ja innokkaana käsikassarana toimi Suomen Yleisradio.

”Eteläpohjalainen latinorakastaja”, otsikoi 28.3. Tampereella ilmestyvä Aamulehti teuvalaislähtöisen Lauri Tähkän ensimmäisestä uudella jättiareenalla pidetystä konsertista. Yleisöä oli lähes 10 000, ylivoimainen enemmistö naisia, jotka maksoivat pääsylipuista halvimmillaan 58 euroa ja pääkatsomon paikoistakin 109 euroa. Tähkän kertoman mukaan edellisestä keikastaan oli kulunut jo 2 vuotta. Laskutaitoiset, arvioikaapa illan kokonaistuotto!

Kun Venäjä hyökkää Suomeen, mitä tekee Nato – kutsuu jäsenmaat kokoukseen ja tuomitsee hyökkäyksen. Tähän Putiini tuumaa että ”entäs sitten”. Kyllä koneitten pitää olla ilmassa varttitunnissa ja hyökkääjä tuhottava jo rajalla, että tuhot jäävät hyökkääjän puolelle.

Miksi Vaasassa ei saa varattua rokoteaikoja? Kolmatta piikkiä halutaan!

Koska kaupunki on saanut kassavirtaa koronasta, niin nyt on se hetki, kun täytyy saada jotakin jäämään myös kirstun pohjalle. Elämme arvaamattomia aikoja ja talous tulee kokemaan kovia vastoinkäymisiä. Nyt on päättäjien hetki herätä näistä ylenpalttisista investoinneista ja olla ennakoivia rahojen käytössä sekä tarpeettoman tuhlaamisen suhteen. Toivoisin, että lähihistoriamme on opettanut jotakin kaupungin päättäjille, miten kassavarannon käy kun taloustaito ja -järki ei ole mukana. Pääsimme hetkellisesti pahasta tilanteesta kuin koira veräjästä, mutta kun muisti on lyhyt ja uutta velkaa otetaan ja rakennetaan, ei välttämätöntä, niin näin korkojen nousun aikaan näkymä on edellistäkin kriisiä pahempi. Nyt vastuu tekemisistä ja päätöksistä heille, jotka tätä orkesteria johtavat.

Toivottavasti uudistuva tangomarkkinat ei unohda oikeita tangolaulajia ja etsi vain juorujen vuoksi pinnalle itseään tyrkyttäviä lauleskelijoita.

Joe Bidenin lausunto Putinista on täyttä totta. Tällä kommentilla Biden todisti olevansa ihminen toisin kuin Putin.

Herrat Vartiainen, Soininvaara, Ollikainen, ja monet muut, joidenka mahat ovat täynnä. Olkaa huoleti, joka päivä lopettaa 2–3 maatilaa, olkaa sitte tyytyväisiä kun tilat loppuvat. Pian on metsätkin menetetty, kolmasosa pitäisi Suomen alasta laittaa suojeluun. Ja nämä kuuluisat tuet. Suuri osa menee aivan muualle kuin viljelijälle, mm, nämä Pro-agriat saavat miljoonia. Suomessahan tuetaan monia tahoja isoilla summilla. Nyt kun on pelko ruuan riittävyydestä mm. Euroopassa kasvaa, pitäisi Suomessakin varautua pahimpaan.

Saanko vielä osallistua 6. kerran tankomarkkinoille kun ne nyt uudistuu?

Kävelykadun jatke asemalle päin jos mahdollista yhtä järjetön kuin Kirkkopuistikon pyörätiet. Nyt puuttuu vielä, että kävelykatu jatketaan Hovipuistikkoon saakka. Kannattaako ketkään muut paitsi vihreät näitä älynväläyksiä? 358505170147

Tämä pakkomielteinen kävelykadun jatkaminen ja veronmaksajien rahojen mielivaltainen tuhlaus tällaisessa maailmantilanteessa ja ydinkeskustan tuhoaminen on järjetöntä!

Veroparatiisivaltioita ei saada kuriin ennen kuin myös länsivaltiot ja niiden raharikkaat ovat valmiita sijoitusten todellista läpinäkyvyyttä vaatimaan!! Siksi myös Putin-roiston ja kamujen rahat pysyvät piilossa. Niin tolkuttomat miljardimäärät, etteivät heitä pakotteet heilauta! Ainut tapa vaikuttaa asiaan, on saada tavalliselle kansalle todellista tietoa näiden roistojen ja varkaiden toiminnasta. Vaatii lujaa tahtoa ja suoraselkäisyyttä eikä pelkkiä puheita! Mutta löytyykös sitä? Tie on pitkä ja kuoppainen. Yksilön ainut tapa vaikuttaa, on kavahtaa ahneutta, toimia itse oikeudenmukaisesti ja opettaa se jälkipolvilleenkin.

Ei taida olla oikea paikka tyhjätä imuautoa ojaan Lapuan infotaulun vieressä Lapuantiellä.

Olihan erikoinen E-P:n aluevaltuusto. Piia Kattelus-Kilpeläinen (ps.) ehdotti, ettei kokouspalkkioita makseta ollenkaan. Kun sitä ei kannatettu, niin hän äänesti korkeamman palkkion puolesta, hmm.

Putin oli KRP:n mustassa listassa huhtikuussa 2013.

Hai-saappaat heitit turhaan roskiin, sillä Nokian Jalkineet on Berner Oy:n Serbiassa ja Slovakiassa valmistettavien kumijalkineiden brändi vuodesta 2003, kun taas Nokian Renkaat Oyj on perustettu vuonna 1988 suurimpina omistajinaan nyt Solidium Oy sekä eläkevakuutusyhtiöt Ilmarinen, Varma ja Elo. Lopuksi, tietoliikennealan yhtiö Nokia Oyj:llä ei ole tekemistä Bernerin jalkinebrändin eikä Nokian Renkaiden kanssa.

Vai arvokasta työtä. Mitä varten sitten puolueenkin pitää saada tekemättä mitään? Susi mikä susi.

Kaikkien Nato-maiden on hyväksyttävä uusi liittyvä maa. Mitenkäs se menikään käsitys Unkarin oikeusvaltioperiaatteesta, auttavat nyt Puolan kanssa ukrainalaisia kuten muutkin sivistyneet valtiot.

Piia Kattelus-Kilpeläinen, nyt haluat että nuoret innostuvat luottamustehtävistä, viimeksi riemuitsit julkisesti siitä kun nuorten aloite koskien ravitsemusta ja ruokailua kaatui. Kannattaa miettiä minkälaista imagoa te täällä EePeellä ruokitte, sekä sen vaikutusta poismuuttoon.

Amnesty International moittii Suomea aivan väärin perustein. Afrikasta tänne tulleet pakolaiset olivat pääosin sotaa pakoon lähteneitä miehiä, jotka jättivät perheensä kotimaahansa. Sen sijaan Ukrainasta tulevat äidit lapsineen. Isät jäivät puolustamaan kotimaansa itsenäisyyttä ja koko Euroopan demokratiaa.

Toisin kuin Ilkka-Pohjalainen otsikoi, Vaasan kaupungin 18 milj. tulos ei ole koronarahaa, vaan hyvän verokertymän ja usean vuoden pitkäjänteisen työn tulosta.

Voi kauhiaa! Joku kärsii, kun joku syö pipo päässä. Apua, niin mäkin kerran söin, mutta mulla oli hiukset juuri silloin pesemättä. Vai saako naiset syödä pipo päässä? Hehän saavat olla lakki päässä kirkossakin. No mulla on yleensä niin nälkä, etten ehdi katsella muitten päitä. Paikan nimellä ei oo väliä, kunhan ruoka on hyvää. Pitsanvääntäjät muuten pitävät lippalakkeja, hmm. Mua kyllä surettaa nyt enemmän korona ja sota!

Voisivatko aikaansaavat talkoolaiset tulla laittamaan Migrin asiat kuntoon?

Presidentti Biden, kiitos loistavasta puheesta, se tuli sydämestä.

Kun katsoo, mitä muualla uskalletaan, voisi suomalainen kansanedustaja uskaltaa sanoa edes jollekin menonlisäykselle ’ei’, vaikka kaverit suuttuisivat. Säilyy sentään henki.

Putinin suojeluksessa Venäjän kansalta varastetut miljardit ja miljardit ovat kaikki Putinin hallinnassa. Oligarkit ovat vain hänen tallelokero. Rahat on kätkettynä Euroopan avustuksella veroparatiiseihin. Samoissa veroparatiiseissa, joissa on Putinin kansaltaan varastamat rahat, on myös suomalaisten politikkojen ja yritysjohtajien suomalaisilta kätkemät verorahat. Samanlaista varkautta kumpikin toiminta.

Entiset neuvostotasavallat herätkää. Nyt on momentum. Irti Moskovan ikeestä! Suomi käytti tilaisuuden sata vuotta sitten. Käyttäkää tämä. Tai pysykää alamaisina aina.

Ely ja avi jatkavat pelleilyään Evijärven vedennostosta 10 sentillä, happikato on todettu tosiasia ja toisella kädellä niitetään kaisloja kun toisella kuivataan järveä ja muutama yrittää rahastaa tekaistuilla. vettymiskorvauksilla, mökkiläiset äänestävät jaloillaan asioimalla muualla, ihmettelevät kunnan asennetta ja kädettömyyttä järven pelastamiseen, taas se ”kevätkuopalla” kesäksi kuivataan.

Lopettakaa jo se maanviljelijöiden mollaaminen. EI ne maanviljelijät kauppojen hintoja määrää vaan kauppa hinnoittelee! Miettikää nyt mailman tilannetta, jos tulee joku katasrofi, niin kyllä maanviljelijöiltä tullaan kysymään, et saisinko mäkin sulta ruokaa.

Kyllä riittää ilmastorahaa Afrikkaan mutta ei riitä oman maan teiden kunnostamiseen. Onko Emma Kari tietoinen, kuinka Putin puhdistaa ilmaa Ukrainassa eikä maksa ilmastointirahoja.

Onko EU vieläkin lähes hampaaton Venäjän järjettömän hyökkäyksen suhteen? Eikö Ukrainalle pitäisi lähettää niin paljon lentokoneita, tankkeja, tykkejä, droneja, panssarintorjunta-aseita ym. kuin vain lännestä pystytään rahtaamaan. Venäjä ei kunnioita muuta kuin voimaa! Lisäksi pitäisi energiantuonnille, erityisesti öljylle määrätä 50–60 % tuontitulli, jolloin Venäjä joutuisi myymään öljynsä puoleen hintaan ja tullimaksuilla rakennettaisiin Ukrainan tuhottua infrastruktuuria sodan jälkeen. Eurooppa tarvitsee energiaa myös Venäjältä, mutta tullimaksuilla Venäjä rahoittaisi Ukrainan jälleenrakentamista.