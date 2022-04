Filippiineiltä on tarkoitus tuoda hoitajia perheineen Pohjanmaalle (I-P 29.3.). En kannata ajatusta. Filippiinit on väkiluvultaan suuri maa, 109,6 miljoonaa asukasta. Siellä on paljon sosiaalisia ongelmia ja maalla on itsellään suuri tarve hoitajilleen. Sen sijaan kannatan suomalaisten hoitajien palkkojen nostamista samalle tasolle muiden Pohjoismaiden kanssa. Muissa Pohjoismaissa sairaanhoitajat saavat noin 20% enemmän palkkaa (Yle 22.1.). Tämä palkkaero on vetänyt hoitoalalla työskenteleviä Suomesta töihin naapurimaihin

Silmiä avaava juttu psykiatrian sairaalapaikoista Pohjanmaalla. E-P:n tila on samanlainen, tilaa kuvaa Seinäjoelle rakennettu pramea M-talo, jota päättäjät kilvan käyneet kehumassa. Nyt jäi n. 70 petipaikkaa, mutta katosi sentään kokonainen Törnävän sairaala. Psykiatrian sairaalapaikat ovat pudonneet Suomessa 41,3 % vuosien 2015 ja 2021 välillä. Sitä on turha siunailla. Kolmenkymmenen vuoden aikana ne ovat pudonneet murto-osaansa. Iso vastaamaton kysymys on, missä viipyy korvaajaksi mainostettu avohoito. Siinä tutkijalle journalismille aihetta. Miksi hoitoväki vaikeni? Moni päättäjäpolvi on syyllistynyt laillistettuun heitteille jättöön. Häpeällistä.

Kovasti muodissa tämä herrojen syyttely. Siinä on iso virhemarginaali. Kun loukatuksi itsensä tunteva nainen toteaa tulleensa ahdistelluksi, mies on automaattisesti syyllinen. Yleisen mielipiteen pohjana ovat oikeat todistetut törkeilyt. Oikeustaju kuitenkin sanoo, että näitä ei pitäisi setviä julkisesti. Mukana on aina toinenkin näkökulma. Aikuiset setviköön nämä keskenään ja jos esimies on syypää, hänen esimiehensä tekee johtopäätökset.

Rosatom vain jatkaa Hanhikiven rakentamista ”sopimuksen mukaan”, kuten sähköpostiin sieltä vastattiin. Koskaan sitä Suomen maaperälle ei pidä rakentaa päähän saakka. Noudattaisipa Venäjä kaikissa asioissa sopimuksiaan yhtä tunnollisesti. Taitavat tilaajat joutua maksamaan sopimuksestaan vielä kovat ”sotakorvaukset”, taas kerran.

Guggenheim tarvitaan pikemminkin joka kaupunkiin. Voisimme systemaattisesti kutsua ulkomaisia junioriseuroja tänne, ja omata jotain näytettävää.

Hei Hourunkosken rantojen ryteikköjen omistajat! Kyllä tuloo palio haketta niistä puista ja tulis oikeen komia koski näkyviin. Ei muuta ku hommiin.

PTT ennakoi ruuan hinnan nousua. Maatalouden ja liikennöitsijöiden tukipaketit valmistelussa. Hallituksen laitettava eläkeläisten tukipaketti nopeasti valmisteluun, että se ehtii ennen kuin nähdään erityispitkät ruokajonot Suomessa.

Saksa ei halua katkaista kaasun tuontia Venäjältä. Pitäisikö nyt ruveta puhumaan germanisierungista ja jättää suomettumispuhe vähemmälle?

Juuri uutisoitiin, että Venäjä on uhka Suomelle. Nytkö se huomattiin? Lähes 70 vuoteen en muista Suomella muuta uhkaa olleenkaan. Kuinka ennen sitä olikaan?

Pajut ovat kauniita ja hyödyllisiä. Kiitokset Heli Hämäläiselle ja Marjo Lehtisalolle valaisevasta mielipidekirjoituksesta. Tiedän, että joillakin kylillä on jopa pajupoliisin virkoja. Heidän tehtävänsä on vihata ja hävittää pajuja. Pajut ovat rannoilla tärkeä maisemaelementti. On aika muuttaa pajuviha pajujen hyväksymiseen, jopa suojeluun.

Kunhan Paperiliitto on saanut ajettua viimeisenkin paperikoneen Suomesta, niin mistähän ne keksii uudet lakkoaiheet? Suomi vajoaa raaka-aineviejäksi ja muut korjaavat jalostusvoitot.

Tänä korona- ja sota-aikana meidän, em. syistä huolestuneiden ja turhautuneidenkin suomalaisten, olisi syytä hakea lohtua Tilastokeskuksemme vuoden 2018 lopun luettelosta niistä vertailuista, joissa Suomi oli siihen mennessä arvioitu maailman ykköseksi. Maailman paras olimme vakaudessa, onnellisuudessa, hallinnossa ja puhtaudessa. Oikeuslaitoksemme oli maailman riippumattomin. Myös perusoikeuksien suojelussa olimme kärjessä. Lohtua näistä!

Miten valkoihoiset, kristityt naiset lapsineen kelpaavat Suomelle turvapaikanhakijoiksi paremmin kuin tummempi-ihoiset, muslimimiehet 2015? Onko sukupuolella, ihonvärillä ja elämänkatsomuksella todellakin vielä väliä 2000-luvulla? Kaikenlaisia turvapaikanhakijoita tulee ottaa vastaan tasapuolisesti.

Kyllä joka paikassa pitäisi olla yhtä miellyttävä palvelu, kun oli Seinäjoen paloasemalla soittaessani valvontakirjeestä. Ei ollut palomiehellä kiire saara muoria pois linjoilta.

Venäjä ei ole hyökkäämäs Nato-maihin vaan Natoa vastaan.

Todellisuus Suomen naisten eläkkeestä on 900–1200. Kauniaisen johtajien suuret eläkkeet vääristävät keskiarvoa eläkkeestä.

Urheilujohtaja syyllistyi seksuaaliseen häirintään. Suomessa on varmaan satoja tuhansia johtajia, jotka ovat syyllistyneet samaan. Toivon, että kaikki, jotka ovat kokeneet kyseistä toimintaa, niin rohkeasti ottaisivat asian pöydälle. Nyt on toiminnan aika. Perverssit tuomiolle.

On se sitten mystinen juttu tämä herrojen harjoittama kähmintä, mitä toistensa suojeluksessa, aina vaan ja edelleen työyhteisöissä naisiin kohdistavat. Ja sitten kun jäävät kiinni eli uhrit puhuvat julki, niin sitten lasketellaan liirum laarumeita, aina siihen katkeraan loppuun asti, uskoen pahan menevän sillä pois. Citius Altius Fortius.

Pohjalaisten liigajalkapallojoukkueiden oletetut avauskokoonpanot näyttävät aika erilaisilta. Seinäjoen paikallinen joukkue ei kovin härmäläiseltä kuulosta. Saati nurmoolaaselta. En ymmärrä miten tämä on nähty järkeväksi tavaksi viedä kotimaista jalkapalloa eteenpäin kun noita nimiä yrittää tuossa lausua. Keskiviikon lehteä tässä kädessä pitelen.

Arvostan hoitajien työtä erittäin paljon. Mutta käsi ylös se hoitaja, joka ei tiennyt alan palkkatasoa sen valitessaan. Kyllä hoitajat ovat oikealla asialla. Työn palkkaus on korjattava.

Toivottavasti pitävät nyt vaatimuksistaan kiinni. Ja kyllä valtio on osapuoli, koska ovat suuri osa julkisen puolen väkeä, silloin raha tulee valtiolta, poliitikot kiemurtelevat ja väistelevät tätä asiaa. Vaalipuheissa ollaan kyllä hymistelemässä. Jalonen tekee työtään, mutta vuodesta toiseen kun hokee, ettei ole oikea aika, niin ei ole uskottavaa. Kadehtia osataan.

Lumion asiassa ei ole menetelty oikein. Ensin olisi asianomaisen keskusteltava asiasta kahden kesken. Sitten todistajan läsnäollessa ja vasta sitten julkisesti. Pimennosta on hauska huudella.

Tämän lehden sivuilla julkaistiin SJK:n ja VPS:n ”ihannekokoonpanot”. Eipä ollut ainakaan SJK:lla montaa omaa kasvattia. Tainnut jo aikoja sitten unohtua miksi koko seura aikoinaan perustettiin Sepsi-78:n ja Törnävän Pallo -55:n toimesta: jotta saataisiin paikallisille junioreille laadukas edustusjoukkue. Tämä oli sen nimenomainen tarkoitus.

Hyvä kirjoitus Kyösti Nyyssölältä. Seinäjoelle kolme lukiota, ettei nuori huku massaan. Toivottavasti nuoret myös huomaavat pienemmän lukion edut.

Jotkut kirjoittelevat hoitohenkilöstön palkkavaatimuksista ja lakoista kateellisina. Ei kukaan tee mitään kutsumustyötä, eikä ilman taukoja – ei ole tätä päivää. Suurella sydämellä kyllä osa tekeekin, mutta turha muiden on kadehtia. Jos taas opettajien järjestön vetäjä olisi ollut vähänkin fiksu, niin ei olisi alkanut samaan rytäkkään revittelemään – puuttuu pelisilmää. Sehän lieneekin suurin kateellinen. Opettajat myös palkkansa ansaitsevat.

Radio Etelä-Pohjanmaa, samat uutiset koko päivän. Kanavaa kuuntelee varttuneempi väki, ei me 17-v. kuukautiskivuista enää mitään opi ja musiikki vois soida hiljempaa, ettei tartte aina säätää.

Naton vastustajat puhuvat tälläkin osastolla aivan samalla tavalla kuin kohtaloonsa alistuneet lähisuhdeväkivallan uhrit. Että kyyristellään nyt vaan, ei pyydetä apua ulkopuolelta. Sitten meneekin joku kerta henki. Julmuuden vastustaminen vaatii rankkoja päätöksiä. Natoon nyt, ja äkkiä!

Arvoisat aluevaltuutetut! Poistakaa ensitöiksenne Y-taloolta se valehteleva ”takaisinsoittava automaatti” joka ei soita! Ja ambulanssit kuljettamaan sairaita.