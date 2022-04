On se ihime homma kun media alkaa vouhkaamaan, että ruoan hinta nousee. Kauppiaat alkavat nostamaan hintoja saman tien (tuottaja ei tästäkään hyödy). Sama homma on polttoaineissa, hinta nousee heti kun öljyn hinta nousee mutta ei öljyn hinnan lasku näy heti mittareilla. Pienituloiset ja suurin osa eläkeläisistä kärsivät kaupan ahneudesta.

Kunta-alalla sisältäen terveydenhoitoalan ja varsinkin opetuksen, olisi alettava neuvoteltava työajasta. On pitkät lomat verrattuna meihin yksityisten palveluksessa oleviin. Lapsia ohjaavat eli ns. opettajat on oma lukunsa. Osa-aikatyötä tekevät isolla palkalla ja pitkillä lomilla. Kuka maksaa? Tuottava teollisuustyöntekijä, tekee työtä vuorotta ja pitää loman jos tuotanto sallii.

Sinulle, joka 30.3. kirjoitit hallituksen tytöttelystä. Mielipiteesi kertoo todella paljon omasta itsestäsi. Samassa kirjoituksessa moitit kuinka eräät aikovat vielä lakkoilla. Tarkoittanet hoitoalaa, joka mielletään naisvaltaiseksi! Mihin unohdit eräät, paperiliiton, jotka näinä aikoina ovat lakkoilleet jo 12 viikkoa? Kaikki tuki hoitajille, ja tsemppiä ja oikeita päätöksiä hallitukselle ja ministereille! Itsekin hoitoalalla työskennellyt.

Just joo, Vaasan kaupungin tapa toimia; jos parkkipaikkoja käyttävät ”väärät” ihmiset, niin tehdään pysäköinti sika vaikeaksi kaikille. Vrt. jos busseja käyttää ”väärät” ihmiset, niin poistetaan pysäkit. Onko tämä oikea tapa ratkaista ongelmia?

Julkisen alan palkat saisi helposti kilpailukykyiseksi, kun työehdot muutettaisiin yksityisen sektoria vastaavaksi, lomat lyhyemmäksi. Tarkka työ/hinta/aika-peruste.

Nyt munantuottajat ja lihantuottajat lukuja esille kuluttajille paljonko tuotantokustannukset ovat nousseet euroina huhtikuusta v. 21 huhtikuuhun v. 22 aikana. Neuvontajärjestöt ja etujärjestöt ei siihen näköjään pysty. Valitus vain jatkuu ilman kunnon tiedottamista. Nyt on hätä.

Olli Rehniltä erinomainen ehdotus Suomen Nato-neuvotteluihin Hän kannattaa ns. Norjan mallia meillekin. Suomeen ei sijoitettaisi ydinaseita eikä Naton pysyviä tukikohtia. Tällainen malli ei uhkaisi ketään ja tämän pitäisi olla ymmärrettävää myös Venäjän johdolle.

Törkeää VR, rahoitatte osaltanne Putinin sotaa, kun käynnistitte uudelleen rahdinkuljetukset Venäjältä! Nyt heti VR boikottiin ja koko henkilökunta mielenilmauslakkoon, kunnes VR lopettaa tuon mielettömyyden!

Eduskunnan tulee tehdä Nato-päätös pienin elein julkisuudelta salassa ilman hörhöilyä ja sitten ankara lobbaus ja hakemus sisään mielellään jo eduskuntakäsittelyn alkuvaiheessa. Prosessiin ei saa kulua kuukautta enempää aikaa.

Putin haluaisi Ukrainaan nukkehallitsijan, joka antaisi Venäjän vaikuttaa vaalituloksiin, puuttuisi median vapauteen haukkumalla Venäjän vastaiset päätoimittajat, ohjaisi kauppapolitiikka ja puolustushankintoja ulkopoliittisilla perusteilla, heikentäisi länsimaita Pohjolan ydinaseettoman vyöhykkeen kaltaisilla aloitteilla ja väärentäisi historiaa tarpeen mukaan. Kekkonen oli juuri tällainen nukkehallitsija. Jostain syystä hänellä on edelleen ihailijoita.

En aio erota, sanoo olumpiajohtaja. Tyypillistä käytöstä Suomessa. Mitään ei opita, oma etu edellä.

Kaupungin parkkibisnes on ajautunut pattitilanteeseen. Järjen aika on mennyt kauan sitten, nyt toive edes hetkittäin maksuttomasta pysäköinnistä ei voi toteutua, koska ylimitoitetut parkkitilat vaativat maksajia. Veronmaksajien rasittaminen vielä tällä ei voi olla edes vauhdikkaimpien keskustan kehittäjien mielessä. Onhan se hupaisaa, tehdään tilat autoille, mutta samalla viedään kaupunkisuunnittelun puuttuessa kauppiailta asiakkaat.

Me suomalaiset päätimmekin tukea Putinin sotatoimia. VR-valtion rautatiet, on nimensä mukainen. Sinä ja minä olemme osallisia, koska hyväksymme toiminnan, joka olisi estettävissä kansallisesti, poliittisin päätöksin. Jokaista junanvaunua mikä venäjältä tulee seuraa verivana. Se ei tunnu haittaavan bisneksen tekijöitä, he kehuvat oikein julkisesti olevansa onnellisia tästä ratkaisusta. Räjähdys, joka Ukrainassa herättää lapset itkemään, ei kosketa meitä.

Sinulle joka laitoit vastakkainasetteluun nuorten harrastustoiminnan tukemisen ja valtakunnallisen auttamisen naapuriin. Laita sinäkin seurasi kunniakierrokseen viisitoista euroa ja Ukrainan apuun kaksikymmentä euroa. Näin saat kolme tahoa tyytyväiseksi: sinä tukijana, seurasi nuorten UY-toiminta ja kansainvälinen apu. Jos jopa inhimillisyyden nimissä asiaa laajennan, niin julmasti sodan aloittaneen Venäjänkin tarpeita voisi miettiä... voi heitä!

Putinilla ja kommunismilla (rahaton ja valtioton yhteistyöyhteiskunta) on yhtä paljon yhteistä kuin Trumpilla ja demokratialla (enemmistön avoin ja läpinäkyvä päätösvalta). Tosin veli venäläinen on tätä menoa rahaton ja ehkä valtiotonkin, mutta ei sillä ole mitään tekemistä kommunismin kanssa.

Tehdään nyt kerralla selväksi, että polttoaineiden hinnat nousee, sanokoon Kurvinen mitä lystää.

Sain tietää ennen koronaa, että betonirakentamisessa tarvittavien sementin ja teräksen valmistus tuottavat hiilidioksidia enemmän kuin lentoliikenne. Joten onko kyse metsien sosialisoinnista, kun 30 % pitäisi ennallistaa. Ylivanhojen puiden kaataminen rakennustarvikkeiksi sekä puiden istuttaminen tilalle lisää kasvavaa puustoa ja hiilen sidontaa. Yrittäkää siis

vähentää betonirakentamista ja rakentakaa puusta myös kaupunkeihin.

Vaasan suunnittelijoilta taas loistosuoritus. Uusimman Lidlin kohalta poistettiin oikealle vievä kaista, sit ku valot on päin sitä niin tajuton sumppuhan siihen tuli. Tukkii monesti edeltävänkin valoristeyksen. Kaikki sen tiesi kuinka käy... paitsi päättävät suunnittelijat.

Sairaanhoitajille kunnon palkankotus. Aivan toisenlainen vastuu työssään kuin opettajilla. Kaikki kokouspalkkiot pitää puolittaa kyllä se istumisesta riittää.

Valtiovarainministeri Saarikko totesi tammikuussa blogissaan, ettei Suomi kannata Nato-jäsenyyttä. Pääministeri Marin antoi samoin tammikuussa Reutersille haastattelun, jossa piti erittäin epätodennäköisenä, että Suomi hakisi N-jäsenyyttä hänen kaudellaan. Lisäksi hän totesi tv-haastattelussa päivää ennen Venäjän hyökkäystä, ettei Venäjän toiminnalla ole vaikutusta Suomen Nato-ratkaisuihin. Puolustusministeri Kaikkonen sanoi maaliskuussa, ettei N-jäsenyyden hakemiselle ole juuri nyt oikea hetki. Risto E. J. Penttilä sanoi Ylen haastattelussa 10.12.2021, että Suomi saattaa joutua päättämään Nato-jäsenyydestä jo lähikuukausina.

Olkaamme nyt nopeita Nato-päätöksen kanssa. Sillä kun Venäjä vihdoin aloittaa vakavasti neuvottelemaan Ukrainan rauhasta, niin yhtenä ykkösvaatimuksena ns. rauhaan on Suomen pysymistä Naton ulkopuolella. Joten Suomi myydään maailmanrauhan puolesta. Siinä ei meidän mielipidettä juuri kysytä. Joten ilmeisesti emme ehdi taaskaan Nato-junaan.

Onneksi on olemassa rohkeita naisia, jotka eivät alistu mihin tahansa ja uskaltavat tulla esille epäasiallisesta käytöksestä, puheista, viestittelystä! Kunnioitettavaa! Etenkin kun vastassa on ns.” kovia” poikia kavereineen...

Soten pomoille tekeillä kohtuuttoman isot palkat, mutta hoitajille ei korotuksia voida antaa. Hoitajat tekevät tärkeintä työtä joten hävetkää päättäjät.

Olet hölmöläinen jos et älyä äänestää Suomen ylivoimaisesti taitavinta poliittisen tiedon, selväpuheisuuden, kielien ja johtajuuden ym. hallitsevaa, seuraavaksi Suomen tasavallan presidentiksi. Sanna Marin kasvaa kyllä kahdessatoista vuodessa hänen jalanjäljissä melkein yhtä taitavaksi. Niin kuka? Professori Alexander Stubb! Hän on käynyt maailmalla kasvamassa viisaaksi ja taitavaksi. Erittäin vaativaan tehtävään.

Joku ehdotti moommalaista pohjalaista presidenttiä, tällä moomma aina teheny näin, johtamisen sijaan uskon löytyvän sivistyneempää ainesta muualta.

Osa viljelijöistä siirtyy nopeutetusti luomuun, vähän tai ei ollenkaan lannoitetta. Vähenee kuivauskustannuksetkin. Ranskassahan sitä vasta maataloustukia maksetaan.