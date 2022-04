Kyllä kaikkien työ on arvokasta ja vastuullista. Meillä Suomessa on aivan liian hyvin asiat. Pitkät lomat, sairaslomaa saa aika helposti... Palkkakin on kohtuullisen hyvä, mutta kun pitää saada lisää, että pääsee pari kertaa vuodessa ulkomaille lomailemaan. Kurjuudessa ei Suomessa työssä käyvät elä. Lääkärissä käynti jatkossa tulee entistä kalliimmaksi, kynnys mennä hoitoon nousee. Täytyypä yrittää pysyä terveenä. Arvostan suuresti hoitajia, en tätä tämän hetken lakkoilua. Ajankohta niin huono!

Ukrainasta tuotujen koirien arvostelijoille: ”Sellainen ihminen, joka on tyly ja kova eläimille, on usein tyly myös ihmisille.” Oppi-isämme.

Hyvinvointialueiden johtajille maksetaan muhkean ylisuurta palkkaa. Hesarin mukaan Pohjois- Pohjanmaalla jopa 17400 euroa kk. Eli nyt jos koskaan on aika hakea kunnon korotus. Hoitoala älkää antako periksi.

Vaikuttaa siltä, että kepu on hallituksessa ”alistunut” kaikkiin ylimitoitettuihin ”vihervedätyksiin”. Näinköhän linja jatkuu uusien ”untuvikkoministerien” toimissa? ”Turvetemmellys” on aito esimerkki haparoivasta päättämättömyydestä!

Työskentelen kunta-alalla täysillä tunneilla. Palkka bruttona alle 2000e. Lauantaita ei lasketa lomapäiväksi, siitä huolimatta joudun ottamaan palkatonta koulujen loma-ajoiksi n. 2kk. Pieni kunta jolla ei ole muuta työtä tarjota, ei lomauta joten ei oikeutta työttömyyskorvauksiin. Miten tästä vielä löytyisi motivaatiota? Sopii karehtia!

Näin eläkeläisenä haluan myös ottaa kantaa hoitajien lakkoon. Tämä vihervasemmistohallitus on aina sanonut puolustavansa pienituloisia, mutta ei puolusta, vaan jakaa suuret määrät rahaa ulkomaille erinäisiin kehitysapu- yms. hankkeisiin. Oman maan hoitajien lisäpalkkaukseen raha ei ”riitä” ja ei myöskään palkankorotuksiin. Sitten kun hoitajat lopulta turvautuvat lakkoon, ollaan huuli pyöreänä tuomitsemassa. Pitäisiköhän hallituksen käydä kansakoulukin uudestaan, jotta ymmärrys matematiikkaan palaisi.

Poistakaa ensin jaksotyöaikalaki hoitotyöstä.

Miksi tämä lehti pilkkoo saman kuvan kahdelle sivulle? Henkilön kasvotkin on halkaistu. kuva on turhan iso, pienempi kuva riittäis ja samalle sivulle.

Kiitos Matti Jaakkolalle 1.4. olevasta jutusta I-P:ssa kellojen siirtämisestä EU-aikaan. Onko Suomen edustajat EU:ssa unohtaneet koko asian?

Kurvisen mielestä on aivan järkyttävää kuulla ja lukea, että leijonaosa viljelijöistä lopettaa tuotannon. Ai et tiennyt sitä vai? Itsehän olit ajamassa tuotannon alas vihreiden ja sdp-porukan kanssa ja se vielä, että lupasit, että polttoaineet eivät nouse. No nyt ne on noussut melkeen tuplat ja kansa kärvistelee.

Se pössö älähtää johon kalikka kalahtaa!

Lain säätäminen on nopeutunut Suomessa. Tähän asti lakeja vatvottu vuositolkulla. Nyt kun hoitaja lakko uhkasi/alkoi niin kappas, meni vuorokausi lakon ilmoituksesta kun kansliapäällikkö ilmoittaa, että säädetään uusi potilasturvallisuuslaki reilussa viikossa. Eli jos tahtotila on kohdillaan, niin hommat onnistuu. Nyt toivottavasti tuo tahtotila pitää ja säädetään yhtä nopealla aikataululla uusi laki eduskunnan edustajien määrästä ensi vuoden vaaleihin. Esitän vähintään puolet vähemmän kansanedustajia uuteen eduskuntaan ja se kerrotaan 2:lla (avustajat) niin hyvä tulee. Vuosi aikaa kikkailla tuo laki kuntoon, saadaan säästöjä paljon ja säästyneet rahat hoitajien palkkoihin.

Vaasan kaupungin häpeäpilkku – Mullolantie. Onneksi sekä minä että auto selvisimme ehjinä. Takaisin en samaa tietä uskaltanut tulla, vaan oli kierrettävä Vöyrintien kautta. Eikä vielä ole edes kelirikko.

Ystävällinen Suomen itänaapuri yritti 1939–1944 meillekin kaupata turvatakuitaan ja vapauttaa työtätekevät orjuudesta kommunismin ihanaan auvoon eikä ole siitä muuttunut miksikään, joten äkkiä Natoon kun ovi on meille auki.

Tosiasiassa hoitajien työelämä on niin hirveää kaikkien sotaa kaikkia vastaan, nöyryyttämistä ja mitätöintiä, ettei sitä kukaan järkevä ihminen jaksa. Jos on ollut muualla töissä, sieltä pakenee juosten.

Multa pääsi itku. Eläke oli noussut vuodessa 100 euroa/brutto. Tekee 8,33 eur/kk, siitä pois vero.

Koiranp...a on luomutuote joka katoaa maahan muutaman sateen jälkeen. Kestää ikuisuuden muovien tupakantumppien ym. roskan maatuminen.

Vaasan keskusta kuihtuu kuihtumistaan. Kauppatori ei ole enää entisellään eikä tule. Mistä etsitään syypää tai syypäät?

Eiköhän vappu ole peruutettu?

Olen pelannut lentopalloa, juossut puolimaratoneja, pyöräillyt tuhansia kilometrejä. Kehunut liikuntaryhmien rehtiä henkeä, ei koskaan erimielisyyttä. Kannattaa liittyä, turvallista. Tulipahan paha mieli, kuinka näin voidaan toimia. Erot kehiin!

Hoitajat ja monet muut pieni ja keskituloiset ovat ahdingossa tässä kovien verojen ja asumiskustannusten maassa. Ratkaisu: valtiolla ja kunnissa on järjetön määrä turhaa hallintoa ja laitoksia. EU määrää 90 pros. meitä, mitä jos lakkautetaan alueet ja kunnat. Valtio hoitaa kaiken tasapuolisesti.

Hoitajien lakosta meuhkataan. Moniko on huomannut paperimiesten lakon, olleet kolme kuukautta.

Minua ei haittaa niinku mutta nämä -luita ja -suita eli palveluita, otteluita, kuulusteluita ym. ratkaisuita. Mitä vielä keksinevätkään? Kieli kehittyy? Palveluja, otteluja, kuulusteluja, ratkaisuja kuten ennenkin!?

Kansalaisten rukous Suomen puolesta on pieni vaiva (etuoikeus) verrattuna sotaan, mikä onkin sitten jo isompi juttu. Silloin viimeistään rukoillaan.

Natosta tarvitaan kansanäänestys, kyllä kansa tietää.

Sundin kolumni 2.4. Oli todella täysosuma sanoa. ”Pohjanlahti on henkisesti iso meri”.

Kävimme pytinkimessuilla perjantaina iltapäivällä. Monilla myyjillä vain oli keskenään niin paljon puhuttavaa, mutta etteivät joutaneet meitä palvelemaan saatikka edes tervehtimään.

Suojelutyö on julkista valtaa käyttävän työnantajan (!) vastuulla, ja suojelutyöhön voidaan velvoittaa vain virkaehtosopimuksessa tarkasti kohdennettuihin tehtäviin määriteltyä virkasuhteessa olevaa henkilökuntaa, jolla ei näin ollen ole perustuslaillista lakko-oikeutta.

Mitä lakimiehet sanoisivat jos tehtäisiin sähkönsiirtomaksulakko. Maksettaisiin esimerkiksi vain 60 prosenttia laskusta, joka olisi kohtuus.

Eikös tuonne Vaasan Wärtsilän vanhalle alueelle saisi hyvin sopimaan varuskunnan?

Teinit ovat heränneet talviunestaan ja kokoontumisajot pauhaavan musiikin kera ovat jälleen alkaneet Hyllykallion koulun pihalla.

Pelkkää kunnioitusta ja arvostusta tulee hoitajille. Arvostus näkyisi rahana. Kun sitä ei tule, viesti lienee: hoitajat etsikööt tulevaisuutensa muussa ammatissa!

Olisiko ’rake’ järkevää metsästä puhuttaessa ymmärtää hakkuujätteiden keräämisenä? Näin olen sen koko ajan hahmottanut. Eli ei olekaan kyse Trumpin tyhmyydestä vaan kääntäjien mielikuvituksen tai tiedon puutteesta.

Valtio sponsoroi kauppaa miljardeilla. Se on järjetöntä. Kauppa saa maataloudelta tuotteet ilmaiseksi ja valtio korvaa tappiot maataloudelle. Lopetetaan tämä tuki! Kaupan voitoista on varaa tinkiä!

Suomessa eletään erikoisten ”historijoitsijoiden” aikaa jotka jälkiviisastelevat jopa kymmenien vuosien takaisia tapahtumia. Heidän tekstejään lukiessa tulee mieleen että päättäjien olisi pitänyt olla jotain ennustajaeukkoja ja nähdä jopa kymmeniä vuosia eteenpäin maamme ja koko maailman tapahtumat. Ennustan näiden ”oikeassaolijoiden” löytävän itsensäkin tulevaisuudessa siitä samasta roskakorista mihin he nyt muita pudottelevat.

Nyt on aika lopettaa kyyristely itämaisen ”ruhtinaan”edessä! On noustava ylös,ja mentävä reippaasti eteenpäin.Omin harkituin neuvoin.Paluuta entiseen ei ole.