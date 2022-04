Voi tätä loukkaantujien ja anteeksipyytäjien yhteiskuntaa! Anteeksipyytäjiäkään ei enää armahdeta. Alkaa tulla mieleen entisajan noitavainot.

”Voittamaton” puna-armeija murhaa siviilejä, naisia ja lapsia Ukrainassa aivan kuten Suomessa rajaseudun kylissä jatkosodassa tekivät ”urhoolliset” Punalipun Partisaanit.

Joku kyseli huolestuneena 2.4., eikö Suomen oppilaitoksissa opeteta riskien ja kriisien hallintaa. Lukion yhteiskuntaopissa käsitellään ulkoista, sisäistä ja sosiaalista turvallisuutta. Taloustieteen puolella käsitellään taloudellista riskinhallintaa mm. ylivelkaantumisen ja ’talouspuskurin’ luomisen kannalta. Ylivelkaantumisen seurauksia käsitellään myös lakitiedon kurssissa. Aiheiden valinta ja painotus eri kursseilla tosin riippuvat kulloisestakin lehtorista.

Onkohan poliisi jo huomannut uusimman polttoaineen säästökikan, nimittäin valotta ajamisen. Ja jos on huomannut niin aikooko ryhtyä toimenpiteisiin. Takavaloitta ajaviahan on pilvin pimein mutta nyt ajetaan jo kokonaan ilman valoja. Tosi hankalaa on reagoida ravan väriseen möykkyyn liikenteessä jos ei edes ole valoja päällä.

Mites toi kiinteistöjen ja liiketilojen omistus, onko suurin osa myyty jo ulkomaalaisille? Onneksi saadaan olla vielä vuokralla, ei se ole niin tarkkaa. Mites eduskuntatalo? Siitä sais hyvät rahat ja pikku tuunaamisen jälkeen kivan talvisäilytystilan upeille veneilleen. Voitais sit vuokrata edullisempi väistötila eduskunnalle. Kuten ilmastoystävällinen ja hiilineutraali parakki.

Suomalaisia peljätellään, että Venäjä keskittää sotavoimiaan Suomen rajalle, jos liitytään Natoon. Kyllä Natoon kuuluminen on jonkinlainen turva sille, että venäläiset pysyvät rajan omalla puolella.

Vladimir Putin on Venäjän äärioikeistolainen presidentti ja hänen vastustajiaan ovat Venäjän kommunistit.

Montako sataamiljoonaa on Naton jäsenmaksu Suomelle?

”Etelä-Pohjanmaalla koko maan vähiten vieraskielisiä”, otsikoi lehti (I-P, 2.4.). Määrä on vain 2,6 pros., mutta Pohjanmaan maakunnassa 7,8 pros. Vaasassa heitä on peräti 6552 eli 9,7 pros., Seinäjoen vastaavien lukemien ollessa 2002, eli 3,1 pros. Vaasaan tulee suhteellisen runsaasti heikosti työllistyvistä kieliryhmistä, mitä on pidettävä ongelmallisena. E-P:lla työllisyysaste on hyvä.

Media syyttää hoitajia lakosta ja mahdollisista seurauksista. Lakossa on 2 osapuolta. Voi myös sanoa, että työnantaja ei halua sairaita hoidettavan. Jos halutaan hoitajia jatkossakin on syytä tarkistaa hoitajien palkkaus ja muut edut.

Paperimiesten palkka on n. 4500 e/kk, ilman koulutusta, sairaanhoitajien n. 2600 e/kk. Paperia voidaan ostaa Ruotsista, sairaanhoitajia ei näillä palkoilla.

Ihanaa kevättä, pikkulinnut laulaa.