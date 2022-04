Emme halua, että lapsemme joutuvat sotimaan Natossa. Vielä vähemmän haluamme, että he joutuisivat sotimaan ilman Natoa.

Lopeta sodat. Verota rikkaita. Se on vain oikein!

”Venäjä saa syyttää Naton itälaajentumisesta vain itseään.” Lue: Ylivaltiollinen (!) aseteollisuus tekee vain hyvää bisnestä. Egoistin etiikka!

Lunta hattuun, ei Nato pelasta Suomea vaan me itse omat aseemme ja tahtomme... Varmuusvarastot pitää olla kaikilta osin kunnossa siis ruoka ja aseteknologia että koulutus...

Mikä ihme on tämä ”kielilisä”, kuka sen maksaa, asiakkaatko? Onko olemassa matematiikkalisä, erittäin tärkeä taito?

Aikoinaan Hitler piti juutalaisia jonkinlaisina ”epäihmisinä”, joita piti kohdella epäinhimillisesti tai hävittää kansa tyystin maanpäältä. Samanlainen käsitys Putinilla näyttää olevan ukrainalaisista, epäihmisiä, vaikka venäläiset ja ukrainalaiset ovat etnisesti veljeskansoja. Vaarallinen yhtäläisyys eli ”Putler”.

Kannatan Tehyn lakkoa, valtion kassasta riittää miljardeja jakoon pitkin maailmaa mitä ihmeellisimpiin paikkoihin, kukaan ei tiedä mihin ne menevät. Terveydenhuolto, turvallisuus vanhukset ja lapset on unohdettu jo kauan sitten. Meidän pitää olla maailman vihrein.

Työnantajille eivät kelpaa oman maakunnan korkeasti koulutetut, kokeneet ja osaavat työttömät edes puoleen hintaan!

Erilaisissa maailmanpoliittisissa olosuhteissa toimineiden henkilöiden kohtuuton jälkikäteinen maalittaminen antaa mahdollisuuden ulkopuolisille vihamielisille tahoille kansan yhtenäisyyden murentamiseen.

Noh, Jalasjärvi on Kurikkaan liittynyt jokunen vuosi sitten. JIK on lopettanut Jalasjärveltä jo viikonloppupäivystyksen. Lisää seurannee. Kouluista ainakin Keskikylän koulu on lopetettu. Toimiva rempattu koulu. Lisää seurannee. Paljon muita palveluja on lähtenyt ja heikentynyt. Aikaa kulunut vasta muutama vuosi. Eli lisää seurannee. Onko tämä pienempi paha Jalasjärvisille, kun Kurikka on tämän kaiken tehnyt, kuin joku muu, esim. Seinäjoki? Mielenkiintoista.

Mikä on se talven selkä?

Kun valtiota johdetaan monta kautta monenvärisellä näkemyksellä, tilasta seuraa nykyisen kaltainen tila jossa uudella sukupolvella ei todellista näkemystä nykytilasta.

I-P:ssä 2.4.22 kerrotut väestölukemat Vaasan ja Seinäjoen osalta kertovat kiinnostavasta kehityksestä. Vaasan väkiluku polkee paikoillaan, vaikka vieraskielisyyden osuus on noussut, ollen 9,7 pros. Kun ruotsinkielisten osuus on yhä lähes 23 pros., merkitsee se sitä, että suomenkielisten osuus on noin 2/3. Seinäjoen asukaslukema 64 736 on enää vajaan 3000 asukkaan verran Vaasan lukemista. Maan sisäinen muuttoliike Seinäjoelle jatkuu yhä.