Sedun Kirkkokadun kampuksen tyhjälle tontille voisi perustaa ilmaisen parkkipaikan sekä laittaa siihen mainoksen, jossa tiedotetaan, että Etelä-Pohjanmaan kotiseutu- ja museoyhdistys tarjoaa kaikille Seinäjoella kulkeville ihmisille ilmaisen parkkipaikan! Aika olisi määräämätön. Näin ei mikään rakennus rumentaisi tonttia, niin kuin yhdistys toivoo. Kustannuksista vastaisi Etelä-Pohjanmaan kotiseutu- ja museoyhdistys.

Voitaisiinko terveysalan oppilaitoksissa opettaa, mikä on rokote, miksi se annetaan ja miksi se pitää ottaa, niin etteivät alan ihmiset olisi asiasta tietämättömiä. Mitähän siellä nykyään opetetaan?

Vaikka joku kirjoittikin, että Seinäjoen Energian kalenterirahat olisi voinut käyttää muuhun, niin kiitokset kalenterista taas. Sille on aina ollut käyttöä. Jatkaa vain samaan tyyliin. Valittajia ja hurskastelijoita löytyy aina.

Kyllä meitä kotiinsidottuja suojellaan, otettiin pois TV2:n jumppahetki.

Miksi Törnävän osuuskaupan takaa lähtevä ei ole kaupungin huoltokohteena myös latujen suhteen, saatikka Seiverkkojen pimeät lamput. Veroja mekin täällä maksamme, että tällaista eriarvoisuutta.

I-P 15.12. Sivistysmaat ja puolueettomuus, joka kirjoitit mielipiteesi. Kattoppas vaikka kansakoulun Maantietokarttaa. Ruotsi, Sveitsi, Itävalta. Irlanti. Onko heillä yhteistä rajaa Putinin Venäjän kanssa?

Käytän turvavyötä, estääkö liikenneonnettomuuden, no ei mutta suojaa vakavammilta vammoilta. Otin rokotuksen estääkö se tartunnan, no ei mutta suojaa vakavammalta tautimuodolta.

Koskahan Suomen johtavat poliitikot ja virkamiehet ymmärtävät, että suurin uhka maailman rauhalle on USA:n kahtiajakautuminen. Ei tullut huomioitua hävittäjähankinnoissa.

Kiitos erinomaisista rokotusjärjestelyistä Seinäjoella. Lämmin joulutervehdys henkilökunnalle.

Seinäjoen Energialle kiitos vuosikalenterista, se on pieni, mutta mukava lahja meille kuluttajille.

Niin on monta mieltä, kuin miestäkin. Joku jo ennätti morkata Seinäjoen Energian seinäkalenteria. Meille se taas sopii oikein hyvin ja on hyödyksi. Sitäpaitsi sen paino- ja jakelukustannus on budjettikokonaisuudessa niin pieni, ettei sen siirto hinnanalennukseen alentaisi sähkölaskua käytännössä lainkaan.

Kyllä sujui mallikkaasti Y-talolla aakkosten mukainen rokotuspäivä, kiitos siitä ja erityiskiitokset ystävällisille rokottajille.

Tämä koronapassi-sana hämmentää. Pitäisi olla selkeästi kerrottuna, että rokotustodistus käy koronapassista. Sen saa jokainen 2x rokotettu omasta terveyskeskuksesta tulostettuna. Jos olen väärässä, korjataan.

Kuulen ja tunnen aina rakkauden R:n sorahtavan, kun poikani puhuttelevat minua äireeksi.