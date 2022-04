Taas annetaan kansan ymmärtää, että Suomen vienti loppuu, talous kaatuu ja maailmanloppu tulee, jos hoitajien palkat nostetaan miesten palkkojen tasolle. Miksi näin ei koskaan edes uhkaa käydä, kun miesten palkoista on kyse?

Kenen idea oli laittaa sankarihaudalle kynttilälyhdyt? Niissä ei palanu talven aikana yhtään kynttilää. Siellä ne lojuu sikin sokin, osa on varmaan rikki. Ei ollut hyvä idea sankarivainajia kohtaan.

Jos on tutustunut esim. Saksan miehitykseen toisessa maailmansodassa ja Viron historiaan, Ukrainan sota on pelkkää toistoa. Kannattaa tutustua!

Taasko se alkaa valitus koirien jätöksistä. Minäkin kuljen jonkun verran ulkona. Pitkään aikaan en ole niitä nähnyt kuin kerran. Mutta ihmisten jättämiä erilaisia jätöksiä näkyy jatkuvasti paljon ja joka paikassa. Koiran vihaajat – kulkekaa silmät auki.

En ymmärrä alkuunkaan miksi suurimmat maataloustuet menevät aivan muualle kuin maanviljelijöille, jotka ovat suurimmissa vaikeuksissa. Luontovarakeskus ja Pro-agria esim. Mitä tekemistä näillä on maanviljelyksen ja karjanhoidon kanssa? Ja maanviljelijöitä haukutaan isoista tuista. Voi elämän kevät tätä Suomea.

On se ministerin työ helppoa, kun niitä voi noin vain vaihdella. Palkinto puheenjohtajan mielistelystä ja liika kokemus pahasta. No tekeehän avustajat työt ja ministeri on vain puheissaan hyvä asioiden pyörittäjä.

Hoitajien lakkokulkueet eri puolilla maata näyttivät demarien vappumarssilta.

Pitsantekijät toimivat oikein toisin kuin tv-kokit ja kilpailijat. Pitkätkin hiukset vapaana. Hygieniakysymys.

Kansanedustajat, ministerit ym. vastaavat voisivat alentaa palkkaansa (työ ei ole vaativaa), hehän vain vatvovat kuka sanoi kenelle mitä, kuka häiritsi ketä ja kaveerata näitten kadulla istuvien, liikenteen tukkijoiden kanssa. Kukaan ei kyseenalaistanut näitten mellastajien touhua eikä tehnyt lakialoitetta, että olis saatu nämä kansalaistottelemattomat kuriin, mutta nyt kun tärkeää työtä tekevät haluavat lisää palkkaa (jonka myös ansaitsevat) niin tehdään lakialoite lakko-oikeudesta. Niin ja asiasta toiseen. Joillekin saadaan Tanssitalo?! Johon valtiolta 7 milj. Että sillä lailla?!! Hoitajille ei valtion kirstusta muka riitä!!

Kasvisruoka ei ole mikään autuaaksi tekevä asia. Sitä voi jokainen kotonaan ja omalla kustannuksellaan nauttia niin paljon, kuin sielu sietää. Kasvisruokavaliota ei ole kukaan myöskään kieltänyt.

Sitä sietää ”ankarasti” ihmetellä, etteivät poliitikot ollenkaan kommentoi tuulivoiman ”alle” uhrattavaa kasvavaa metsää. Elävä metsä on tehokas hiilinielu. Varsinkin vihreät vaikenevat tyystin. Vaativat kyllä tiukasti kaikenlaista kompensaatiota heti! Vuosittain istutetaan metsiin 15 miljoonaa puuntainta. Pitäisi riittää!

Ihmiskunnan historiassa on monia henkilöitä, jotka ovat ansainneet lisänimen suuri. Lenin ja Stalin ja Putin eivät ansaitse sitä!

Ihimeen kaukaa ne kamerat vain ottaa?

Se on juuri näin kuin joku kirjoitti liigapelaajista. Ei ole nurmolaisia eikä seinäjokelaisia. Ei kotimaiset pelaajat kehity, kun ei pääse pelaamaan. Ei tarvi mennä katsomaan SJK:n pelejä ja huutamaan hyvä Seinäjoki, kun siellä ei ole seinäjokisia.

Työterveyshuolto pitäisi kokonaisuudessaan siirtää hyvinvointialueiden virkavastuulle julkiseksi hallintotehtäväksi, ja lisätä toimialan velvoitteisiin myös avoin ja yhteistoiminnallinen TKI-toiminta sekä työhyvinvointiin liittyvä konsultoivan johtajuuden monitieteellinen koordinointi. Painotus olisi silloin yhteiskunnalliseen vastuuseen ja velvollisuuteen kohdistuva fysiatria, psykiatria ja sosiatria!

Uutinen kertoi Ikean ja Marimekon alkavasta yhteistyöstä, jatkossa siis ilmeisesti myös vaatteita voi ostaa osina paketissa.

Oikaisu gallupeihin! Ei tässä Teboilia boikotoida poliittisin perustein vaan taloudellisin. Kaikilla meillä ei ole varaa moralisointiin. Sieltä otetaan mistä halvimmalla saadaan! Öljylämmittäjät ja dieselkuskit ovat tippumassa kelkasta... Ei hyvä!!

Hoitajien lakko. On oikein, että lakkoilevat, jos kerran koskaan ei ole oikeaa aikaa nostaa heidän palkkojaan. Työnantajapuolella ei ole neuvotteluhaluja eikä koskaan rahaa. Ovat työn vaativuuteensa nähden alipalkkaisia ammattilaisia. Olisi hieman perattavaa osaamisen suhteen sairaaloiden johdossa mm. ylihoitajat, jne. On siinä työväenpuolue demarit, kun demariministeri aikoo lailla murtaa lakko-oikeutta. Poliitikkojen vaalipuheet ovat roskaa.

Kun päättäjät reissaavat selvittelemässä eri Nato-maiden kantaa Suomen mahdollisuudesta päästä liittouman jäseneksi, tulisi tärkeimpinä varmistaa Unkarin ja Turkin kannat. Nämä maat ovat vahvoilla kaasusiteillä sidottuja Venäjään ja ovat voineet jo sopia miten heidän tulee suhtautua Suomeen tässä asiassa.

Olisiko mietittävä lakia siihen, että poliitikot joutuvat kantamaan vastuuta siitä mitä vaalien aikana lupaavat. Eikä hoitajien lakko-oikeuden murtamiseen. Entä ministerien vastuut? Puhuvat kyllä poliittisesta vastuusta mutta paljon ovat möhlineet. Mm. Kemiran myynti, Suomen sähköverkon myynti, jne. Valtio vastaa jatkossa hyvinvointialueiden rahoituksesta, joten kyllä ovat osapuoli, rahaa jaettiin koronatukina yrityksiin käsittämättömästi.

Sääntö-Suomessa Ukrainan pakolaisten työluvan saanti kestää nopeimmillaankin kaksi viikkoa. Virossa sen saa tunnissa. Olisikohan meillä jotain opittavaa?

Kun Putin on nyt saanut Ukrainan muokattua itsensä näköiseksi, voimme olla varmoja, että jäljet säilyvät mahtimiehen muistomerkkinä hamaan tulevaisuuteen.

Venäjä pois kaikista kansainvälisistä järjestöistä. Erityisesti YK:n turvaneuvostosta, jossa sillä on jopa veto-oikeus. Ukrainalle tuki maksimiin.

Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien vieraskielisten (muu kuin suomi, ruotsi, saame) maataustaisuudet lienevät melkoisesti erilaiset. Pohjanmaalla heitä on 13755, joista Vaasassa 6552. Etelä-Pohjanmaalla 4900, joista Seinäjoella 2002. Närpiössä työskentelevät lienevät pääosin Kaakkois-Aasiasta ja Vaasaan tuli turvapaikanhakijoita viime vuosikymmenenä Afrikasta ja Lähi-idästä. Etelä-Pohjanmaalle on tultu maataloustöihin lähinnä Euroopasta.

Mitä sä voit tehdä, kun toinen tuntee koko ajan itsensä huonommaksi joka tilanteessa, asiassa, aivan kaikessa ja tuhoaa muiden ihmissuhteet niin läheisten kuin naapureiden. Ja mikään ei riitä. Jollakin on kuitenkin aina parempi palju tai aidompi köyhyys.

Hoitajien pakkotyölaki saadaan jopa viikossa voimaan vaikka on perustuslain ja lakko-oikeuden vastainen. Nato hakemuksen kanssa vatuloidaan monta kk.

Hallitus näyttää suuntaa. Kaavaillusta 300 miljoonan maataloustukipakeista suunnataan: kosteikkoviljelyyn, riistapellot, viherryttäminen. No näin tehdään. Lisäksi erään viraston tietokonejärjestelmän kehittämiseen. Vähän jäi vielä ruoan tuotantoonkin.

Ajateltavaa sinulle, joka vaadit hoitajien palkat pohjoismaiselle tasolle: jokainen maa on selvästi Suomea varakkaampi, Norja todella paljon. Verojako nostaisit, niissä me olemme ”parempia”.

Taas kerran järjetöntä hallitukselta. Esim. jos dieselin hinta ei menis yli 1,90, niin kukaan ei olisi tarvinnut erikseen tukirakenteita ja nyt taas kerran laitetaan satoja miljoonia kuljetusyritysten tukemiseen ja toki täytyy mainita, että dieselin hinta ois kohillaan 1,60, niin paljon tuovat verotuloja valtiolle mutta tällä menolla sekin loppuu

Mitä tehdään sellaisella kansanedustajalla, joka ei osaa sanoa kantaansa?

Kyllä on Soinissa niin surkeata tuo teiden kunnossapito, että ihan hävettää kunnossapitäjien puolesta. Mutta mitäs vanhuksia ajattelemaan, miten ne pääsee kulkemaan.

Mitä yhteistä on Nato-hakemuksella ja hoitajien palkankorotuksella? Koskaan ei ole oikea aika.

Hoitajalakko saadaan päättymään, kun lauantaitkin lasketaan lomapäiviksi, niin kuin muillakin työntekijöillä. Sittenkin vielä jää enempi lomaa kuin muilla työntekijöillä.

Ei koskaan kesärenkaita ennen 20.4. Kokemusta on!

5. huhtikuuta tällä palstalla kansalainen moitti Y-talon takaisinsoittoa ”valehtelevaksi automaatiksi”. Useasti sinne soittaneena en ole kokenut vastaavaa. Aina soitettu ja saman päivän aikana. Vaatinee malttia odottaa loppuun saakka ohjeita ja toimia niiden mukaan.

Miksi nämä Pohjanmaan radion toimittajat huudattavat musiikin älyttömän kovaa? Puheosuus ei sitten kuulu kun pitää säätää musa pienemmälle.

Kun nyt tuskaillaan valtion rahojen riittävyydestä, niin mihin ne EU:n korona-avustusmiljoonat ovat kadonneet. Entäs ne Kreikalle lainatut avustusmiljoonat, koskas ne saadaan takaisin ja saadaankohan edes luvattuja korkoja näistä lainoista. Kyllä Suomen hallituksen on nyt pakko katsoa kansaansa päin eikä jakaa miljoonia maailmalle kaikenlaisiin avustuksiin enkä tarkoita tässä nyt Ukrainaa ja niistä johtuvia kustannuksia.

Sääliksi käy mielenterveyspotilaita, jotka joutuvat lähtemään Huutoniemen rauhallisesta puistosta uuden sotetalon hälinään ja ruuhkaan. Huono päätös.

Käsi ylös se joka tiesi, että korona kurittaa eniten pienipalkkaisia hoitajia ja vain sen takia kun ei kaikki noudata ohjeita. No aletaan sitten kaikki itsehoitoon, kun ei ole enää hoitajia työn kuormittavuuden takia.

Taas alkoi keskustelut koirien jätöksistä. Siihen lisäten, et meillä täällä maaseudulla eri ongelmat kuin taajamissa. Kylätiet kun monesti menevät pihojen läpi, niin meillä ongelmana hevosten jätökset ja ne aiheuttavat liikenteessä vaaratekijän, kun teillä myös ajoneuvoliikennettä ja nämä nuoret eivät hallitse täysin ratsujaan eli olis parempi, ku ajaisivat omilla pelloillaan tai maneeseissaan.

Sinä joka kirjoitit psykiatrian hoitopaikkojen voimakkaasta laskusta. En itse ole perehtynyt asiaan mutta koin asian todella tärkeäksi, kiitos kun nostit asian esille ja toivoisin enemmän keskustelua tästä aiheesta. Kiitos.

Vaasan Kiisto lentopallo, menitte sitte keittiön kautta A-junnujen finaaliin. Eiköhän pelit pitäisi ratkaista pelaamalla eikä sumplaamalla. Ei ihme, että luottamus lajiin alkaa olla miinuspuolella.

Evijärvi maailmankartalle järvenkuivaamisen ja umpeen kasvattamisen lisäksi myös alakoulujen kiusaamistutkimuksen koko valtakunnan korkeimmalla esiintymisprosentilla.

Josko kysytään Venäjältä, että ovatko he hyökänneet Ukrainaan, niin he eivät ole tietoisia siitä ja syyttävät varmaan Ukrainaa provokaatiosta...

Hallitus antaa 250 miljoonaa Afrikan ilmastonsuojeluun, ja samalla leikkaa 127 miljoonaa Suomen teiden kunnossapidosta. Tämä kiihdyttää entisestään teiden rappeutumista, ja aiheuttaa sen, että osa päällystetyistä teistä joudutaan muuttamaan sorateiksi, eli mennään takaisin 1950-luvulle. Lisäksi hallitus ei ole luvannut alentaa sähkö- ja polttoaineveroa, mikä varmistaa sen, että pienituloisten, eläkeläisten ja sairaiden rahat eivät tule riittämään normaalin elämisen tason jatkamiseksi. Kysynkin, onko tässä mitään järkeä?

Putin sanoi, ettei hän hyökkää Ukrainaan. Tottahan se varmaan hänen mielestään onkin, hän päätti pelastaa ukrainalaiset vapaudelta.

Pentti Kallio kirjoitti 5.4. lehdessä energiapajusta kovin asiantuntevasti. Kyllähän asiaa on mm. Vapon toimesta kokeiltu tälläkin alueella 2010-luvullakin. Kuten itsekin kirjoitit, pajunvitsoja ja pajupillejä siitä saa, mutta energiaksi siitä ei ole.

Yhä enemmän ihmetellään hallitusta, joka jääräpäisesti toteuttaa maailman kunnianhimoisinta ilmasto-ohjelmaa. Taatusti näille rahoille olisi tässä tilanteessa tärkeämpää käyttöä.

Kaupungilla on hyvän säästämisen paikka. Perusopetusjohtaja siirtyy Vaasaan muihin hommiin. Nyt on sopiva hetki yhdistää tämä virka sivistystoimenjohtajan pestiin, mikä sekin on juuri nyt täytettävänä. Pitkään sivistystyössä kaupungin palkkalistoilla olleena olen miettinyt, että ei ole tullut montaa asiaa vastaan, missä tätä vakanssin omaavaa olisi välttämättä tarvittu. Yksi ihminen pystyy hyvin handlaamaan nämä kaksi paperinpyörittäjä-byrokraattien paikkaa. Jää vielä yksi hyvin palkattu pesti jollekin, joka tykkää edustaa ja kokoustaa. Henkilöstöjohtajan työkuva olisi myös kiinnostava tietää, kuinka paljon siellä on oikeita, merkityksellisiä asioita hoidettavana. Pitkään edellinen viranhaltija hommassa viihtyi yli normieläkeiän – kertonee työn heppoisuudesta! Ärsyttää verorahojen tuhlaus byrokratiaan.

Aluksi ei koronapasseja saatu tarkastettua ja nyt ei enää tarvitse, nyt täällä niitä kytätään. On näissä järjestelmissä kyllä mahdotonta hitautta.

Kiitos Sepolle ja Jussille Ilmajoen painisalille. Otatte hienosti huomioon ja ennen kaikkea tasapuolisesti kaikki pikkupainijat, koosta, tai muista henkilökohtaisista ominaisuuksista, tai taustasta huolimatta. Ei kaikista voi tulla mestareita, mutta, jospa harrastuksen saisi jatkumaan. Jaksamista teille. Onnittelut vielä EM-hopeasta Konsta Mäenpäälle ja valmentajille.

Vanhan Hietalahden katsomon alle pommi ja tämän jälkeen roskat Stormossenille. Avautuisi uuteen pääkatsomoon puistonäkymä ja moottoritieliikenne. Yes tätä Vaasaa.