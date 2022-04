On totta, että samoja uutisia ja muita juttuja toistetaan E-P:n radiossa pitkin päivää. Monta toimittajaa studiossa. Eikö vähemmälläkin pärjäisi?

Toivottavasti Markku Ollikainen ja muut Suomen ilmaston tilasta vouhottavat katsoivat Yle Teemalla 5.4. esitetyn dokumentin Invisible Demons – Tuhon merkit. Siinä teille todellisuutta, mitä on ilmansaasteet ja päästöt! Jos jäi näkemättä, ohjelma löytynee Areenassa. Pysähtynette miettimään?

Ahne, ahneempi, vielä ahneempi, kaikista ahnein, lääkäri. Olisiko lääkäreiden aika siirtyä tekemään kutsumustyötä muun hoitohenkilökunnan tavoin? Onneksi tekoäly tulee, voi tavallisten ihmisten hyvinvointi ja terveys nousta keskiöön. Ei vain lääkärin ja lääkärin perheen mahdollisuus hyvään elämään.

No hätä, vaikka Elisan vanha puukatsomo museoidaan ja jää vaille käyttöä. Vepsun 1 200 yleisömäärät eivät sitä ainakaan tarvitse!

Hyvinvointialueen hallituksen osa-aikainen pj tienaa 2 500 euroa kuussa ja kokouspalkkiot päälle. Käytännössä siis yli kolme tonnia. Samaan aikaan vastuullista hoitotyötä tekevä, täysiaikainen ja ylityö- yms. lisillä palkkaansa täydentävä soteammattilainen tienaa nippa nappa yli kaksi tonnia. Soteväki joutuu turvautumaan lakkoon parantaakseen ansioitaan. Hv-alueen valtuustossa puoluekaverit äänestävät pj:lle kunnon palkkiot. Voiko olla epäreilumpaa!

Suomessa on vasemmistohallitus, mutta niin vain suunnitellaan pakkolakia hoitajille ja siten puututaan lakko-oikeuteen.

Eikö kaikkien ay-pomojenkin pitäisi viimeinkin uhata lakoilla palkkojensa korotuksen puolesta, koska heidän palkkansa lähtee niin törkeän matalalta tasolta kuin 20 000 e/kk? Eihän tuollaisilla palkoilla voi kukaan elää.

Ihmettelen edelleen mistä media on palkkatietonsa oikein poiminut, lähihoitajan peruspalkka kuukaudessa 2 200e. Olisitko sinä valmis kantamaan vastuuta ja tekemään työtä terveydenhoitoalalla tällaisella palkalla. Työtä tehdään ihmisen, ei koneen kanssa.

Suomi on vuodesta toiseen onnellisin maa. Miksi ei minun hyvinvointiani ja mielipidettäni ole kuitenkaan koskaan kysytty?

Natolle kiinteä lentotukikohta Kauhavalle. Lisäksi Kaskisten satama Naton käyttöön. Saadaan vähän vipinää.

Valtava metsäkato tapahtuu, kun hakataan tuulivoimaloiden ja niiden tarvitsemien tieverkostojen sekä linjastojen väylät. Kaavailut ovat todella mittavat. Tästä vaietaan. Tarkoitus ”pyhittää” keinot!

Ministeri Saarikko sanoi niin kauniisti, että haluamme pitää huolta nyt kaikista, kun hinnat vain nousee. Minä olen kyllä aina saanut pitää itse itsestäni huolta, oli sitten lama tai nousukausi, terve tai sairas, rahakas tai rahaton, jne.

”Jos haluat rauhaa, valmistaudu sotaan”, vanha klisee näyttää nyt maamme hallitustasonkin asennemaailmassa todellistuneen. Puolueet, jotka viime vuosikymmeninä ovat korostaneet rauhan, sinänsä erittäin tärkeän asian, merkitystä mm. puolustusvoimien budjetin rajoittamisessa, ovat nyt lähes täysin kääntäneet takkinsa. Reaalimaailma on nyt puhutellut niin koskettavasti, että oman edunkin puolustaminen on noussut ensisijaiseksi tavoitteeksi.

Hoitaja- ja opettajalakko! Kaikki kunnia teille mutta koskaan ei mainita teidän paremmista eläke- ja lomaetuuksistanne. Eikä siihen paperimiehen palkkaan kannata aina verrata, sitä ei maksa veronmaksajat.

Kiitos hyvästä kirjoituksesta Jorma Mäki-Jussilalle, I-P 6.4.22. Täyttä faktaa kaikki. IPCC:n laskupohjan epätieteellisyys käy myös hyvin selville prof. Kärkkäisen kirjoituksesta KM:ssä 3/22. Emme kykene pelastamaan maapalloa omilla 0,14 %:n päästöillämme. Luonnossa kaikki kiertää. Miksi peltojen ja metsien hiilen sidontaa ei oteta poliittisissa laskelmissa huomioon? ilmastonmuutos on globaali ongelma, jonka ytimessä on fossiiliset polttoaineet. Kannattaa lukea Petteri Taalaksen ilmastokirja, jotta suhteellisuuden taju selviäisi.

Kun jälleen kerran tekstaten-palstalla kirjoitettiin opettajien puolipäivätyöstä, haluasin alalla toimivana oikaista asiaa. Ei opettajan työaika rajoitu vain pidettyihin oppitunteihin. Niitä pitää myös valmistella, oppilaiden tehtäviä ja kokeita tarkastaa, olla yhteydessä koteihin, täytellä jos jonkinlaisia lisääntyviä asiakirjoja, osallistua palavereihin sekä omaan ja kouluyhteisön kehittämiseen jne. Omat työpäiväni eivät ainakaan ole lyhyempiä kuin tuottavaa teollisuustyötä tekevällä miehelläni. Erotuksena ainoastaan puolta pienempi palkka kaksinkertaisella koulutuksella.

Jalkapallon veikkausliigan kautta olisi mieluimmin syytä lyhentää kuin pidentää. Ei tarvitsisi siirtää otteluja talvisten kelien takia.

Venäjä kiistää Butshan tapahtumat. Noin vuosi sitten vangittiin Juri Dimitrijev, joka toi ilmi Venäjän Karjalassa tapahtuneita joukkohautoja Stalinin puhdistuksista. Sittemmin Venäjä väitti niitä suomalaisten tekemiksi. Joopa joo. Entäpäs puolalaisten teurastus Katynissa?? Eipä ole maailma muuttunut miksikään.

Voisiko I-P juurta jaksaen selvittää, miten opettajan palkka muodostuu, ja mikä se kesäloman pituus todellisuudessa on. Olen aikaa sitten suosittanut opettajille liittymistä SAK:hon. Siellä tuskin onnistuu, että koko ajan lisätään suunnittelu- ym. velvoitteita ilman korvausta. Ei taatusti teollisuustyöntekijä tee. Hoitajat saaneet korona-ajalta ylityökorvauksia, ei opettajat, jotka ovat hoitaneet lapsia koulussa koronalta suojaten. Ja se hoitaja, miten teet vastuullisempaa työtä. Kuka sinut on opettanut lukemaan ja laskemaan, että me potilaat voimme luottaa mm lääkemittauksiisi.

Tilasin lannoitteet (Yara) tammikuun lopussa, hyvissä ajoin ennen Ukrainan sotaa. Pari päivää sitten tuli lasku, joka on kaksinkertainen viimevuotiseen verrattuna. Lannoiteteollisuuden omistajamaalla on merkitystä. Norjalaiset osaavat rahastaa ylihinnoilla. Vaikka Suomessa on kolme Yaran tehdasta ja lannoitteet tehdään Suomessa, niin hintaan lisätään mm. rahdin osuus; kuin ne tuotaisiin Norjasta. Vastaavat Yaran lannoitteet ovat Ruotsissa halvempia.

Näin nähtiin Putinin julmat kasvot ja pirulliset suunnitelmat! Venäläiset liikemiehet tulivat tänne jo pari vuosikymmentä sitten salkut täynnä Venäjän kansalta varastettua rahaa, valheet huulillaan, suurellisine rakennussuunnitelmineen, joista harvat ovat toteutuneet. Tontit/rakennukset ovat nyt heidän, koska sinisilmäiset (=ahneet) maanomistajat myivät surutta isänmaatamme näille roistoille, vieläpä maanpuolustuksellisesti strategisista paikoista!! Ei kunnioitettu sotaveteraanejamme, jotka kalliilla verellä tämän maan meille lunastivat!! Kiireesti kaikki kaupat tutkintaan ja pakkolunastukseen valtion turvallisuuden nimissä. Suosittelen tutustumaan toimittaja Tuula Malinin kirjaan ”Putinin pihapiiri”. Kaikki on siinä! On kylmäävää luettavaa!!

Nyt käsi sydämelle. Onko opettajilla liian huonot palkat, liian lyhyet lomat? Tämä ei voi olla totta. Korona-ajan kurjuudet on täysin unohdettu. Lapset olivat tuuliajolla kun ei ollut lähiopetusta. Nyt tahallaan ja väkisin tehdään itsekkyydestä saman asian. Pitäkää lakkoa vaikka koko kesäloma, siis yli 2 kk (muut lomat vielä päälle) huh huh, että hävettää!!

Paljonko opettajilla on keskimäärin töissäolotunteja vuodessa ja paljonko tulee keskituntiansioksi vuosittaisesta keskipalkasta laskettuna? Onko tämä heidän lakkoilunsa täysin harkittua tällaisena aikana?

Muistakaa kiusaajat, häiriköt, kehittäkää itseänne, älkää kadehtiko muita.

Haloo hallitus. Heti apuun hoitajalakon päättämiseksi sillä tämäkin on turvallisuusasia. Kalliiksi tulee jos ei veronmaksajia ja muutakin omaa väkeä hoideta, niin mistä rahaa muuhunkaan toimintaan. Hopi hopi.

Jos 30 vuosilomapäivää, niin kunta-alan työntekijä, myös hoitajat, saavat 6 viikkoa lomaa, kun yksityispuolella saa vain 5 viikkoa. Kunta-alalla lasketaan viikkoon vain 5 lomapäivää, muilla 6 lomapäivää. Tämä vanha jäänne voitaisiin poistaa palkankorotuksen yhteydessä. Ja jos hoitajat olisivat viikon enemmän töissä, eikö sekin auttaisi päivän kiireisiin.