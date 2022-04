Kyllä ihmiset kehittyvät ja sivistyvät, ei sille mitään voi. 300 vuotta sitten venäläiset hakkasivat Hailuodossa kirveillä vajaat 1000 henkeä hengiltä yhdessä yössä ja tappoivat sekä raiskasivat pitkin Pohjanmaata kaikki muut paitsi niitä, jotka vietiin orjaksi. Nyt Ukrainassa tapetaan kaikki sivistyneesti ampumalla, muutenhan se toiminta on samaa kuin 300 vuotta sitten.

Venäjän öljy- ja kaasutulot Ukrainalle sotakorvauksiin.

Tiesihän tuon! Valtion pakollinen menosäästö kohdistui jälleen kerran tiestön korjauksiin. Autoilijat, jotka maksavat veroina huomattavasti enemmän kuin saavat. Taitaa olla politiikoille kivuttomin kohde, tämä porukka huutaa vähiten.

Hallitus ja presidentti uskovat, että valtavat panostukset ulkopuolisen uhan torjuntaan on tärkeintä. Väitän että suurin uhka tulee sisältä. Eriarvoistuminen, kun keskituloinenkaan ei tule toimeen. Raju vähennys valtion hallintoon ja laitosten lakkauttaminen tehtävä.

Voi voi jos työstä pitäisi maksaa, niin elintarviketyöläiset ne hommia painaa eikä oo hoitajien palkkoja.

Venäjällä on 8 vuoden ajan rakennettu tarinaa Ukrainan ”natseista”. Nyt todistamme hirmutekoja. Huomatkaa mitä tapahtuu Venäjän Karjalassa: Stalinin vainojen uhrit kielletään. Tässä tarinassa syypäitä joukkohautoihin ovat Suomen ”fasistit”. Mikään nöyristely ei auta. Kyllä ne syyt keksii. Vain länsiliittoutuminen antaa suojaa.

Hoitajien palkoista. Ilman baareja ja osaa ruokaloita tullaan toimeen mutta tullaanko ilman hoitajia. Osalla turhien paperipyörittäjien palkoilla voidaan nostaa hoitajien palkkoja. Ei ihme että hoitajat vaihtavat alaa tai lähtevät ulkomaille. T. Yrittäjä.

Sport kikkailtiin Liigaan kabinettipelillä. Yhtenä perusteena Vaasan imagon vahvistaminen. Siinä Sport onkin onnistunut täydellisesti. Molemmat luuserit ovat aina ulkona kun tosi toimet alkavat.

Kirjoitus Rehellisyyden puolestapuhuja, KM72, olen kanssasi aivan prikulleen samaa mieltä. Ei ole rasistinen kirjoitus, vaan aiheesta, mikä ei tunnu menevän päättäjille perille kuin yhdessä puolueessa ja minäkin maksan tästä 40% veroa joka kk, että holhoamme liikaa maahanmuuttajia.

Karu totuus on paljastunut. Itämaan ”ruhtinas” ei ole kykenevä normaaliin eteenpäin vievään kanssakäymiseen. Menneisyyden ”kuvitelmissa pullistelu” tuhoaa vähäisenkin kehityksen. Todella surullista.

IP:n pääkirjoitus (7.4.) kertoo kuinka nyt tehtävillä asehankinnoilla turvataan myös sairaalat pommikoneiden hyökkäyksiltä ja näin myös lakkoilevia hoitajia turvataan. Mitäpä jos ei kuitenkaan sekoitettaisi puuroja ja vellejä vaihtoehtoisen totuuden kiihkossa. Puolustus puolustuksena ja hoitajille asiallinen valtion maksama palkkaohjelma.

Lakkoilijat valittavat työoloista. Itse tein korkeasti koulutettuna toimistotöitä huoneessa, jossa hiiret kiipeilivät patterin pystyputkia pitkin. En osannut valittaa, työ oli onneni.

Jos hoitajilla on noin vaikeaa liian pienen palkan vuoksi, niin mitenkähän pärjäävät naukumatta pientä, alle 1000 euroa/kk eläkettä saavat. Kysyn vaan.

Uskomatonta, että kokoomuksen kannatus vain nousee, vaikka Orpo, Vartiainen ja Vapaavuori eli kokoomuksen ’toivot’ päättäville paikoille laukovat ylimielisiä ehdotuksia varattoman väen elämää koskien.

Nyt on paljon keskusteltu Natosta, koska järjestetään presidentin lupaama kansanäänestys asiasta.

Diktatuurissa Natoon voidaan liittyä johtajan päätöksellä, demokratiassa tarvitaan kansanäänestys.

Opettajat vasta ovatkin ansainneet palkankorotuksensa. He ovat opiskelleet yliopistossa ja heillä on oikeasti valtava vastuu työssään, koko kansan tulevaisuus. Koronan aikana he ovat järjestäneet välillä etäkoulua ja välillä oman terveytensä uhalla lähikoulua. Kaikki erityisjärjestelyt on tehty normipalkalla, ei maksetuilla ylitöillä. Kukaan ei kiitä, eikä ehdota tekstaten-palstoilla palkkauksen parantamista. Ei kai tämä näin ainakaan voi mennä?

Yritysmaailmassa pätee motto: asiakas on kunkku. Miten on sairaalamaailmassa? Kumpi on kunkku, hoitaja vai potilas? Panee miettimään.

Pääministeri Marin lausui jokin aika sitten, ettei hänen pääministeriaikana haeta Nato-jäsenyyttä.

Onko evakuointia suunniteltu? Ei kai ole järkevää, että koko kansan naiset, lapset ja lemmikit hyökkäävät muutamalle raja-asemalle?

Suomessa ei ole osattu asioita hoitaa vuosikausiin hallituksista riippumatta. Nyt jos päätös laskea polttoaineveroja ja jakeluvelvoitteen poisto vuoden loppuun asti olisi tehty heti, niin kaikki olisivat hyötyneet ja hidastanut inflaatiota. Nyt vatuloitu viikkokaudet. Valtion päämies on EU:ssa ollut ajamassa ilmastoasiaa ja on edelleenkin. Valitettavasti ei huomaa, että maa on ajettu täydelliseen katastrofiin jo monella rintamalla. Mistä johtuu Ruotsin ja Norjan huomattavasti parempi taloustilanne? Siellä hoitajat eivät ole lakossa.

Kyllä meillä on oikea gangsterimaa naapurina. Heillä ei ole mitään velvotteita yhteisten lakien ja sopimusten noudattamiseen. Sen sijaan he käyttävät kaikki mahdolliset oikeutensa ja ovat kärkkäitä niitä vaatimaan.

On hyvä, että lehdessä julkaistiin rehellinen mielipidekirjoitus koskien maahanmuuttajien kotiuttamista ja ennen kaikkea naisten haastavasta asemasta. Osa maahanmuuttajista haluaisi tehdä oikeasti töitä ja kotiutua yhteiskuntaan mutta valitettavasti ne, jotka haluavat elää pelkästään yhteiskunnan tuilla, likaa näidenkin maineen.

Yle Pohjanmaan radiolähetystä mukava kuunnella, kun selkeä sanainen miestoimittaja juontaa, ilmeisesti Ylen KP:n toimittaja. Ei sakkaa puheessaan, selkeä ääni, sopii radioon. Toivottavasti kuullaan hänen ääntään jatkossakin. Siitä aasinsiltana, laitetaan Pohjanmaan maakunnat yhteen, niin ei tartte vetää kissan häntää kenenkään. Yksi Pohjanmaan maakunta ja kaikki voittaa!

Ihminen on ihmiselle susi.

Natoonko? Kyllä kansa tietää! Ja Venäjä.

Joku kyseli, pitäisikö hallituksen käydä kansakoulu uudelleen, että olisi laskento paremmin hallussa. Siinäpä se! Ei ole enää kansakoulua, on vain jonkinlainen venytetty päiväkoti.

Onko tullut mieleen kuinka loukkaavaa on selän takana puhua pahaa ja alentavasti toisista työntekijöistä, jotka joutuu olemaan sairaslomalla toipuakseen. Nimim.voi osua sulle myös.

Tunnen suurta myötähäpeää. Tarhatäti tv:ssä kertoo ja näyttää kuinka kivaa on askarrella lasten kanssa pääsiäistipuja, mutta palkkaa pitää saada lisää. Onkohan akateeminen koulutus välttämätöntä?

Mihinkä Vaasa varuskuntaa tarvitsee, eiköhän se uhka tule idästä; luulisin.

Kokoomukselle ja heidän kannattajilleen tiedoksi, että sittenpähän näette.

Ylen hyvä Yle, Kansan palvelija, että saamme tutustua ukrainalaisiin, vihdoinkin, nyt kun heitä on jo Suomessa. Eikä vain seurata brittisarjojen uusintojen uusintoja. Tosin ukrainalaiset olisivat tarvinneet apua korruption kitkemiseksi ja länsimaisen demokratian luomiseen eikä aseiden hankintaan.

Oli hienosti ja arvostavasti kirjoitettu juttu tässä lehdessä: Perinteitä kunnioittava pariskunta. Romanien kansallispäivänä. Mukava lukea positiivisia kirjoituksia.

Jos Putin on äärioikeistolainen, ja hänen vastustajansa ovat kommunisteja, niin mitä ne väliin jäävät 99 % ovat...?

Palosaaren asukasyhdistys voisi tehdä jotain Palosaaren asukkaita oikeasti hyödyttävät toimintaa sen sijaan, että kiusaavat opiskelijoita levittämällä väärää tietoa Ahvenrannan asuntojen kunnosta ja opiskelijoiden huomioimisesta.

Sama soppa jatkuu kiekossa

näköjään kuten ennenkin. Kausikortteja aletaan kaupata kun puolet joukkueesta on kateissa. Ensin joukkue ja sen mukaiset hinnat kortteihin.