On täyttä pötyä väittää Kurvisen luvanneen, että polttoaineen hinta ei nouse. Hän on luvannut vain sen, että polttoaineveroa ei tämän hallituksen toimin enää nosteta. Polttoaineen nykyinen korkea hinta johtuu markkinoista.

Käteen osui kirjastossa Kuntalehden nro 3/2022. Sen artikkelissa Suomen sisäisestä muuttoliikkeestä oli Aluekehittämisen konsulttitoimiston, MDI:n, väestöennuste kaupunkiseutujen osalta maan sisäisessä muuttoliikkeessä vuoteen 2040 mennessä. Kasvua tästä saisi Vaasan seutu 0,1 pros., 88 henkilön väestölisäyksenä. Seinäjoen seudun osalta kasvu olisi 3,0 pros. ja väestölisäys 1 923 henkilöä. Maahanmuutto ja syntyvyys eivät sisälly tilastoon.

Jos Suomen hallitus lähettää Naton pääkonttoriin Brysseliin jäsenyyshakemuksen, niin annan tässä ilmaisen neuvon: älkää lähettäkö sitä postissa.

Kyllä pankkien toiminta on ihan epäinhimillistä. Vanhojen sairaiden yli kahdeksankyppisten pitää raahautua näytille, että on elossa, eikä rahoita huumeita.

Joku ilmeisesti matkii ammoisia suurmiehiä sanankäyttöä myöten – ”muuten olen sitä mieltä että Karthago eiku Ukraina on hävitettävä”.

Pitkäaikaistyöttömänä toivoisin vähemmän työnantajien markkinoita. Aloitteellisuus sekä perehdytys heiltä auttaa piilo- ja rakenteelliseen työttömyyteenkin.

EU suunnittelee 500 miljoonan euron aseapua Ukrainalle. Sen sijaan Venäjän sotakassaan EU maksaa päivittäin runsaat 600 miljoonaa euroa. Melkoista teeskentelyä EU-mailta.

Kun sota julistetaan, on totuus ensimmäinen uhri.

Ranskassa haikaillaan lisää ydinvoimaa. Maassa on jo monia ydinvoimaloita. Eikö siellä yhtään ajatella hyötyä pidemmälle, eikö siellä lainkaan raksuta? Kuinka montaa voimalaa mahdollisen sodan syttyessä tarvitsee pommittaa Ranskassa, että maa muuttuu käytännössä asuinkelvottomaksi?

Onneksi olkoon uudelle toimarille liikunta/urheilu. Enää ei hyvä veli -verkoston toimia.

Meidän on pidettävä huoli siitä, ettei venäläisten sotilaiden leirinuotion koskaan syty Suomen rajojen sisäpuolella!

Poliisin pitää tehdä valvontaisku autoilijoiden valojen käytöstä. Valottomia, takavalot ja peräkärry valottomia, autoja 8.4. lumisissa olosuhteissa pilvin pimein. Automyyjien pitää opastaa kunnolla uuden auton ostaja käyttämään valoja.

Vaasalaisten siilorintamalla alkaa vuosien jahkailun jälkeen tapahtumaan, tarvittiin seinäjokisen Sarajärven ryhmä hoitamaan homma.

Kummastuttaa ihmisten ajatuksen juoksu politiikassa. Kun on valmis nopeasti toimimaan vähällä harkinnalla ja selvittelyllä, niin kansa taputtaa. Myös he ovat suosittuja, joita ei näy, ei kuulu mitään, mutta appajee mitkä haukut, jos on hyvä ja aktiivinen tekijä!

Kyllä meillä äänestäjillä on outo suhtautuminen päätöksentekoon. Se joka huutaa koviten, saa ajatuksensa parhaiten ymmärretyksi. Esim. kokoomus ei ole muuta kuin puhunut kovasti Naton puolesta, mutta päätöksen tekee ja vastuun kantaa kansarintamahallitus. Hyödyn kannatuksen kasvuna saa kokoomus.

Nurmo sai uuden kirjaston ja lipputangon. Suomen kielen päivänä ei liputettu. Jos olisin kirjastonjohtaja, nostaisin itse lipun, kun tehtävään määrätyt eivät arvosta Agricolan päivääkään.

Joku kysyi, montako sataa miljoonaa Nato-jäsenyys Suomelle maksaisi. Se maksaa noin kahdeksan euroa hengeltä vuodessa ja kun meitä on viitisen miljoonaa, vastaus on 0,0004 sataa miljoonaa.

Harri V Hietikon mielestä meidän ”kaasuputkivehkeilijöille” ei pidä antaa julkista näkyvyyttä enää palstamillimetriäkään. Niin voidaankin tehdä. Mutta mitä voimme tehdä vastaavien saksalaisten vehkeilijöiden suhteen, kun he meinaavat ostaa venäläistä kaasua vielä ainakin pari vuotta?

Opettajat vasta ovatkin ansainneet palkankorotuksensa. He ovat opiskelleet yliopistossa ja heillä on oikeasti valtava vastuu työssään, koko kansan tulevaisuus. Koronan aikana he ovat järjestäneet välillä etäkoulua ja välillä oman terveytensä uhalla lähikoulua. Kaikki erityisjärjestelyt on tehty normipalkalla, ei maksetuilla ylitöillä. Kukaan ei kiitä, eikä ehdota tekstaten palstoilla palkkauksen parantamista. Ei kai tämä näin ainakaan voi mennä.

Kokoomusrouvien idoli osaa myös politikoida. Kun P. Orpo valtiovarainministerinä esitteli poliisin leikkauksia ja Paula Risikko sisäministerinä ne hyväksyi, ei ollut niin suurta huolta, mitkä rikokset jäävät selvittämättä. Kansa toivoo vain, että sinipukuisia on riittävästi. Tämä puolueiden jatkuva poliisin resurssien välppäys ja vajeen esittely oppositiovaiheessa ei vakuuta 74,9 % äänestäjistä.

Suomesta halutaan poistaa keskiluokka, vain rikkaat ja köyhät jäävät.

Jos märkää lunta on paljon ja se vesisateella sulaa äkkiä, tulee kovemmat tulvat kuin vähästä lumesta tulisi pakkaskeleillä, tietävät elyn asiantuntijat kertoa joka viikko, on ne kyllä viisaita ihmisiä, ei muuten tiedettäisi täällä Kyrönjoki-varressa.

Mikään ei ole muuttunut. Venäläiset sotivat yhtä raukkamaisesti Ukrainassa kuin jatkosodan aikaan. Elisenvaaran aseman suurpommituksessa 1944 kuoli yli 100 ihmistä. Räisäläläisiä evakkoja kuljettanut juna koki kovimman kohtalon. Kaksi härkävaunua sai täysosuman ja lähes kaikki näissä vaunuissa olleet kuolivat. Kaksi kolmasosaa kuolleista oli naisia ja lapsia. Tämän päälle vielä talvisodan aikaisen ”tuhoamisretket Suomen sotilastukikohtiin” Lue: rauhallisiin rajapitäjien kyliin, joissa pääasiassa naisia ja lapsia uhreina. Nämä murhamiehet tietenkin palkittiin urheudesta!

Taas on kevät ja kiertävät remonttikauppiaat ovat liikkeellä tarkistamassa ja kartoittamassa vanhojen kodeissa. Olkaa valppaina!

Kyllä vaasalainen urheiluväki on vallan surkeata. Vepsun loistopeliä FCLahtea vastaan todisti vaivaiset 700 katsojaa. Suorastaan häpeällistä vanhassa jalkapallokaupungissa. Koettakaa nyt ihmeessä ryhdistäytyä!

Uteliaisuus ei kuulu sivistykseen, vain moukka utelee.

Toivottavasti Suomen Nato-jäsenyyden hakemuksesta päättää todelliset asiantuntijat eikä mielipidepalstoilla kommentoivat niin sanotut ”asiantuntijat”.

Ai mitä maksaa Nato-jäsenyys? No kuule. Monin verroin vähemmän kuin jälleenrakentaminen, jos tuho käy kuten Ukrainassa.

Jos tavallinen syysmyrsky kaataa koko sähköverkon. Jos naapuri blokkaa sähköverkon. Missä ladataan sähköautoja?

Liisa Landsjölle – myös lainsäädäntö on hataraa, suojelee rikollisia. EePeellekin saavuttaessa, toimii pentutehdas, pennut kasvavat ulkorakennuksissa, niitä näytetään myyvän milloin mistäkin kunnasta ja nimellä. Pentueita saa kamalissa olosuhteissa pitää paljon. Pentutehdasemot on tuomittu koko elämäksi tähän toimintaan, kunnes kuolevat.

Lukijalle. Noh Jalasjärvi, jos olisitte liittyneet Seinäjokeen, oisitte hypänneet ette vaan allikkoon vaan jokeen. Seinäjoki huolehtii niin huonosti meistä, jotka ”pakko” liitettiin. Ei oo enää omaa terveysasemaa ym., tiet on mitä on. Kiikkun tiellä ei kohta enää voi ajaa ym. Kertominen veis koko sivun. Jopa seurakunnan maksut nousi päätä huimaavaksi.

Suomessa on ainakin kaksi kilttien ihmisten ryhmää, joilta saa viedä ruuankin suusta: hoitajat ja maanviljelijät. Maan johto, olisi aika vaihtaa ne, joita kupataan!

Kannattaa olla pää kylmänä vielä tuossa Nato-asiassa ja nukkua ainakin yön. Ettei vaan omalla toimillamme ärsytetä Venäjän karhua ja nuoret miehet joutuu sotimaan sen takia. Kannattaa ajatella asiaa vuosien päähän eikä vain tämän hetkistä tilannetta. Putinkaan ei ole ikuinen ja viisainta on kuitenkin Suomen olla vain puolueettomana ja pysytellä selkkausten ulkopuolella.

Kovasti nyt hohkataan siitä, että kyseessä ei ole venäläisten sota vaan Putinin. No, kyllä siellä normivenäläiset taistelevat ja tekevät kauhuuksiaan.