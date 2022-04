Joku ihmetteli kielilisää. Olisi perusteltua rahoittaa se niillä asiakkailla, joiden takia sitä maksetaan. Siis, kustannukset niiden aiheuttajien maksettaviksi. Oikeudenmukaista, eikö vain.

I-P:ssä 10.4.22 pääkirjoitusta lukiessa tuli mieleen, että todella ”suomettuminen” on tehnyt pahaa jälkeä niissä, joiden nimeä ei tässä kannata mainita. Toisen ihmisen arvojen kunnioitus ja arvostus ihmisenä hänen eriävistä mielipiteistään huolimatta on kadonnut jonnekin kauaksi, samaan paikkaan mikä oli ennen suomettumista.

Raukkamainen Putin pärjää kolme kertaa pienemmän valtion kanssa sodassa vain koska tappaa aseettomia siviilejä, naisia ja lapsia.

Kuinka moni julkisen alan työntekijä on valmis muuttamaan lauantaipäivän lomapäiväksi samoin kuin yksityiselläkin alalla lauantai lasketaan lomapäiväksi? Olisi kiva tietää.

Lapsiperhe sai lahjoituksena lehmän, että lapset saivat maitoa juodakseen. Jonkin ajan kuluttua lahjan saaja tuli sanomaan, että nyt se lehmä tarvitsisi heiniä. Molemmat pahoittivat mielensä. Lahjan saaja, koska ei saanut heiniä ja lahjoittajan mielestä mikään ei tunnu riittävän. Aika näyttää, heltyykö lahjoittajan sydän haastavan tilanteen edessä vai kokeeko hän, että kiittämättömyys on maailman palkka.

Natoa arvosteleva, muistakaa: YYA:n aikana olimme osana Varsovan liiton asevoimia.

Olisi toivottavaa, ettei media lisäisi joka kerta, kun Ukrainan sodasta kerrotaan, asian loppuun, että Venäjä kiistää. Ei kenellekään ole epäselvää, miten Venäjä asian näkee. Sehän on jo kerrotussa selvitetty, että on hyökätty raukkamaisesti toiseen maahan. Ihan sama, mitä mieltä hyökkääjä on, saa ehkä epäilijöitä puolelleen, jos loppuun laitetaan, että kieltää hyökkäyksen. Sitä sanotaan valehteluksi! Reilusti vaan kerrotaan tapahtumista, eikä Venäjän kommentteja kaivata. Nato on paras puolustus meille tässä todellisuudessa.

Ajotarve vaihtelee mm. asumispaikan mukaan ja vero maksetaan ajomäärän, ei tulojen mukaan. Kun bensan hinta on 2,30 e/litra, veroa menee 1,21 e/l (energia ja alv). Vastaavasti naftan verot ovat 1,06 e/l kun hinta on 2,40 e/l. Jo pienelläkin ajoerolla veroero tekee 500–1000 e/vuosi. Lisäksi rasitteena ovat vuosittain perusvero ja käyttövoimavero. Tällainen liikkumisen rajoittaminen suurilla veroilla ei ole hyväksyttävää ja vastoin kansalaisen tasa-arvoista kohtelua.

Poliitikko totesi Laihialla: ”Venäjälle ei saa antaa valtaa määritellä toisten maiden asioita.” Tätä samaa lausetta isämme toistivat jo vuosikymmeniä sitten Ilmajoella.

”Sukuni salat” -ohjelmassa julkkikset yllättävän tietämättömiä omista juuristaan. Miksi ei kiinnosta? Julkkisjuontajakin tietää enemmän. Vanhemmat kertokaa lapsillenne heidän juuristaan.