Sain aiheellisen sakkorangaistuksen (yli 600e) kun en huomioinut tarpeeksi jalankulkijaa suojatiellä. Pari vuotta sitten auto ajoi päälleni suojatiellä ja auton kuljettaja todettiin paikanpäällä syylliseksi (myönsi tämän itsekin), kuljettaja sai suullisen huomautuksen, koska poliisilla ei ollut välineitä kirjalliseen. Reilua?

Mitä vielä pitää maailmassa tapahtua, että Suomessa vihdoin uskalletaan julkistaa se kuuluisa Tiitisen lista?

Ei tarvitse ihmetellä, jos sairaanhoitajia ei saada tekemään suojatyötä, jos lakkoavustus on hulppeat 4200e/kk!

Pt. Mantila kirjoituksissaan 8. ja 10.4. jaksoi taas veisata vanhaa virttään Paasikivi–Kekkonen-linjasta. Tämä on yhtä älykästä kuin olisi palikkatesti jossa palikat pysyisivät samoina mutta alustalevyn reiät muutettaisiin. Suomi on pienenä maana joutunut sopeutumaan muuttuneisiin olosuhteisiin pakon edessä ja sama on edessä nytkin. Tulevaisuus näyttää kuinka tässä onnistutaan. Sitä ei tiedä Mantila eikä kukaan muukaan. Soon isoommas käres!

Kovat on hoitajien palkat kun ovat jäsenmaksuillaan saaneet liittonsa noin julmetun varakkaiksi.

Kansaned. Paula Risikon huoli poliisin määrärahojen niukkuudesta oli varteenotettavaa (I-P, 10.4.). Poliisien määrässä on toki tarkistettavaa, mutta huolta aiheuttanee myös poliisin oman arvovallan lievä lasku vuosikymmenten takaisesta tasosta kansalaisten kunnioituksessa. Heille nyt jopa ”haistatellaan”. Poliisi joutuu tänään valitettavasti olemaan liiankin varovainen sanoissaan ja teoissaan, sillä itse syytetyksi joutumisen riski on noussut.

No niin! Uusi maahanmuuttoministerin virka avustajineen ja virkakuntineen (n. 25 hlöä) halutaan perustaa maahamme. Luulin, että nyt olisi säästettävä. Uusi virka on tietty vihreiden pesti.

Toisen maailmansodan siemenet kylvettiin Versaillesin rauhansopimuksessa. Tällöin Saksaa nöyryytettiin joka suunnasta ja vaadittiin valtavat sotakorvaukset. Kaukonäköinen ranskalaiskenraali totesikin: Tämä ei ole rauha vaan aselepo.

Syyttömiä jalasjärvisiä rangaistaan valtuutettujen huonosta ja väärästä liitospäätöksestä. Kurikassa syytetään Jalasjärveä kaupungin velkaisuudesta vaikka liitos hetkellä velka per henkilö oli käytännössä sama, Jalasjärvellä noin 200e enemmän. Jalasjärven velka ei ollut ongelma, monella paikkakunnalla velkaa per henk. voi olla 2 kertaa enemmän. Suurin syy oli alijäämäinen tilinpäätös ja silloisen eduskunnan pakonomainen halu vähentää kuntien määrä.

Kaupunki voisi jo puhdistaa hiekat kiinteistöjensä kohdalta.

Jätökset, jotka ovat ihmisen jättämiä luontoon, lasipullot – varsinkin rikkinäiset, rautaromu, metalli tölkit, muovia, öljy, tupakan tumpit, nuuskatyynyt, ruiskut, ”suojakumit” ovat vaarallisia niin lapsille kuin koirille, eivätkä maadu hetkessä. Koiran jätös maatuu viikossa.