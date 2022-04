Itämaan ”ruhtinaan” viha omaa heimoaan kohtaan vain yltyy. Karmea raakalaismaisuus ja kataluus kertoo kaiken. Surkea historia toistuu, olipa valtiaana kuka tahansa. Inhimillisten yhteiskuntien luotto ”ruhtinaaseen” on mennyt!

I-P:n kolumnissa 10.4. kirjoitetaan, että kun alle 15 v. tekee väkivaltarikoksen, ei hän tarvitse rangaistusta, vaan apua ja välittämistä. Näin vapaasti lainaten. Kirjoittajan mielestä siis se, että väärällä teolla on seuraamuksia, ei ole välittämistä. Lapsi ja nuori, joka käyttäytyy rajattomasti, kertoo käytöksellään, että hän ei ole ollut kenellekään niin tärkeä, että joku olisi viitsinyt vaivautua asettamaan hänelle rajat. Me aikuiset olemme varsin mukavuudenhaluisia ja itsekkäitä, ei oikein viitsi vääntää. Jos nuori tottuu saamaan haluamansa väkivallalla, eikä siitä seuraa mitään, hän tulee jatkamaan samalla tiellä aikuisena. Kuten Ruotsista näemme.

Suupohjan rata ja Kaskisen syväsatama on tärkein reitti Naton maihinnousupanssareille, kun alkaa kuulua itärajan takaa venäläisen panssarin telaketjun klapina. Nämä nuoret poliitikon plantut ovat sahaamassa omaa oksaa itsensä ja rungon välistä epäämällä radankunnostuksen muka tarpeettomana. E-P:lta on ennenki lähäretty sotimahan junakyytis.

Ihmeitten aika ei ole ohi, vihreät, turvetuotannon tuhoajat ja viljelijöitten vainoajat heittäytyvät maanviljelijöitten ystäviksi (I-P 11.4. Suomela/Snellman) vaikka kaikki tietävät mitä puolue oikeasti touhuaa, vaalit lähestyvät ja kannatuksen lehmän häntä (miten osuva ilmaus!) osoittaa puolueen uskottavuuden tason.

Mikä mättää Suomessa, ettei saada kieltoa aikaiseksi, etteivät venäläiset saa ainakaan toistaiseksi tehdä talo- tai maakauppoja Suomessa. Ei pitäisi olla vaikeaa. Emmehän mekään saisi ostaa sieltä, jos jostain kummasta syystä haluaisimme. Tarkoitusperiä ei mitenkään pysty selvittämään, miksi tänne tulevat.

Eikö ne venäläisten maa- ja talokaupat pitäisi panna pakotelistalle.

Häipykää loputkin orjat kotihoidosta. Puolet porukasta puuttuu vuorossa ja loput ajelee omalla kustannuksellaan työajoja.

Voisiko koirankakat kerätä edes naapurin postilaatikon juuresta, kiitos.

Suomen hallitus!! Kerrotte ettei ole varaa nostaa hoitajien palkkoja ja parantaa työolosuhteita. Miksi velkarahalla avustetaan kehitysmaita vuositolkulla? Nuoret sen sitten maksavat takaisin korkeina veroina!! Nyt Euroopassa hätä, autetaan heitä, rahat ei riitä joka paikkaan. Priorisointia rahajakeluun!

Kaikki perustuu luottamukseen – sen voi monin tavoin tuhota, sitä ei voi ostaa, varastaa. Luottamus pitää ansaita.

On se hienoa, kun yhteiskunta avustaa sähköauton ostajia. Onneksi me polttomoottorilla ajavat saamme maksaa teiden kunnossapidon polttoaineveroina. Eihän se sähköauto teitä kulutakaan.

Viisas Ruotsi, selkärankainen ja rauhantahtoinen maa!

Ovatko suomalaiset kyvyttömiä pitämään enää mitään itsellään? Luulisi Ukrainan tilanteen opettavan omavaraisuuden merkityksestä jotakin. Kristiinankaupunki aikoo myydä vanhan satama-alueensa norjalaisille. Eikö tämä Yara riitä opetukseksi? Idioottimaista toimintaa.

Pientareiden koiranpapanat on ikäviä. Mutta entäs kun minulla käy irtokissat paskomassa pihaan. Millä eroon? Kissaverolla?

Armoa, säästäkää suomalaiset Halosen, Lipposen ja Tuomiojan haastatteluilta ja mielipiteiltä jatkossa.

Te, jotka kysytte, mistä saadaan rahat hoitajien palkankorotuksiin. Aloitetaan vaikka soten aluejohtajien palkan tarkistamisesta. Heillä 17 500e/ kk. Pitäis pärjätä. Vertailuna pääministerin palkka 16 000e/ kk. Onko oikein?

Insinöörien koulutus on suunnilleen yhtä pitkä kuin sairaanhoitajien. Lisäksi insinöörit saavat työharjoittelusta palkkaa, hoitajat eivät. Kuka insinööri tyytyisi sairaanhoitajan bruttopalkkaan? Missä on tasa-arvo?

Lähettääköhän Putin rankaisujoukot Israelia vastaan, kun Israel aikoo tulla korvaamaan Venäjän kaasuntoimituksia Eurooppaan Egyptin kautta. Niitä Venäjä on tähän asti pitänyt monopolinaan ja todellisuudessa myös kiristysvälineenään.

Hauskin ja naurettavin perustelu kuultiin ruotsalaiselta, meidän pojat joutuisivat jopa turkkilaisia puolustamaan. Teidän kuninkaitten sotien kärkijoukkoina ovat aina olleet suomalaiset. Voi taivas, jos ruotsalainen sotilas joutuisi jopa taistelemaan. Ruotsalaisten sotasaavutusten pieni kirja on pelkät kannet.

Ylistaron Halkosaaresta Kitinojan suuntaan kulkevan pyörätien kunto on kyllä vastuutahojen huippunoteeraus. Jos olisin vastuullinen, niin olisi pakko hävetä olemassaoloaan, niin huonossa kunnossa se on. Se on lasten koulutie ja kunnoltaan vaarallinen pyöräilijöille. Roudan halkoma pinnoite ja sadevesiviemärilaitteet kohoavat vaarallisesti. Jokin vastuu lienee haltijalla, kunnossapitäjällä. Veroja kyllä kerätään – entä vastineet?

Pääministeri Marin ei tyrmää erillisen maahanmuuttoministeriön perustamista (I-P, 11.4.). Mutta tarvittaisiinko sellaista lainkaan, kun jo nyt sisä-, elinkeino- ja sosiaaliministeriöt hoitavat tähän liittyvät hallintotoimet. Elinkeinoministeriö keskittyköön ns. osaajien hankintaan ja muut em. ministeriöt mm. pakolaistaustaisen maahanmuuttovirtauksen sosiaalisiin vaikutuksiin. Maahanmuuton olisikin suotavaa pysyä mahdollisimman marginaalisena.

Sportin kausikorttien hinnasta sen verran, että ilmoittakoon ensin mitä hyvitetään viime vuoden kortista, liki puolet jäi katsomatta. Kiitos jäi jälkeen sanomatta mutta ilmeisesti sanojaa ei löydy tästä seurasta.

Mitähän tekstaten-palstan kirjoittaja kuuntelee, kun kirjoittaa E-P:n radiosta. Pohjanmaan radio kuuluu 3 maakunnassa ja asiat koskettaa kaikkia muuta kuin Etelä-Pohjanmaata. Asukasmäärä, luetaan maksavia, on täällä yli 190 000 ja Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla yhteensä 160 000 (suomenkielistä). Eikö television ja radion alueuutiset pitäisi koskettaa E-P:n ja Pohjanmaan aluetta. Vai onko ne kolmen minuutin puolen uutisetkin liikaa.

Hoitajan palkallani ei kerry kauheaa eläkettä, niin kuin joku luulee, ja lomaedut, eiköhän me 3-vuorotyötä tekevät sen olla ansaittu, tehdään paljon töitä silloin kun muut lepää, esim. öisin, viikonloput, joulupyhät ym., hävetkää kateelliset!

Ei mitään kansanäänestystä Natosta, kansa on vaaleissa valinnu edustajat eduskuntaan, ovat oikeat ihmiset päättämään. Ne, jotka ei äänestä, vaietkoon ottamasta kantaa.

En ymmärtänyt Timo Airaksisen kolumnin kärkeä 12.4. Olisi voinut esimerkiksi nimetä ne ulkopoliittisen eliitin vaikuttajat, keitä todella tarkoitti. Nyt syytös hölmöydestä meni jokaisen viimeisen 40 vuoden aikana ulkopolitiikassa vaikuttaneen niskaan. Ja kaikkiko suomalaiset olimme ja olemme typeriä? Kolumnin luettuani tuli melkeinpä häpeällinen tunne suomalaisuudestani. No onneksi meillä on edes yksi (jälki)viisas.

Eivät taida Suomen poliitikot taistella eturintamalla kuten Ukrainan presidentti. Ovat bunkkereissa juomassa kahvia ja syömässä pullaa perheineen. Kuten viime sodassa.

Joku kirjoitti, että 5 lomapäivää viikossa on vanha jäänne, väärin, 6 lomapäivää viikossa on jäänne 70-luvun alun, 6-päiväisestä työviikosta.

On se sitten väärin kun maatalousyrittäjien asiaa hoitaa ja ajaa vain 5000-päinen MTK ja yksi ministeri ministeriöineen. Teollisuus ja kauppa sanelee sopimukset ja hinnat. Aina on matti kukkarossa. Kannattaisiko sitä vaikka liittoutua edunvalvontaan vaikka se sosialismia eli syntiä onkin.

Hoitajille sama palkka ja lomat kuin opettajilla! Jo päättyisi tämä pahempi ja sattuvampi lakko. Opettajille lomat lomautettuina!

Nii’in. Ne jotkut tosiaan väittää, että meillä on vasemmistohallitus ja todennäköisesti nyt mennään Natoon. Viimeinkin, hienoa!

Täällä Alajärvellä voi näköjään vuokrata järvenrantamökkiä vaikka jäteveet menöö vieläki järveen. Virkamiesten sukulaisiako?