Maakunnat yhteen Pohjanmaalla. Vanha Vaasan lääni yhdeksi Pohjanmaan maakunnaksi!! Typerää pikku piiperrystä tuo turha maakuntajako kolmeen. Monet muut maakunnat on yhtä ja samaa, esim. Pirkanmaa, Keski-Suomi, Satakunta ym. Pohojalaasten pitää saada... notta moomma... ei ole tätä päivää. Isompiakin alueita on järkeistetty ja tuossa turha hallintokin kevenisi.

Onkohan meissä suomalaisissa jotakin käsittämätöntä laumasieluisuutta, ilman omaa itsenäistä ajattelua. Kun joku Alen kehuu tomaattimurska ”Muttia”, niin joukolla tyhjäämään kauppojen hyllyjä. Luullaan viisauden olevan puoluejohtajilla – kuinka on mennyt omasta mielestä tuo Nato-politiikka ja Venäjän politiikka? Poikkeavat on vaimennettu. R.E.J. Penttilä sanoi 9.12.21, että voidaan pian joutua liittymispäätös Natoon tekemään. Nyt kytätään Ruotsia.

Minusta se onnellisuus tarkoittaa paljon mahdollisuuksia. Ehkä niitä pidetään liian itsestäänselvinä asioina.

Kurikka on täydellinen rasite jalasjärvisille. Jalasjärvi olisi velaton näillä olemattomilla liitosvuosien investoinneilla ja koulukin olisi jo korjattu tai uusi olisi jo valmis. Kaupunginvaltuusto on vuosia suorastaan valehdellut puhumalla kuinka Jalasjärvelle investoidaan paljon, vaikka investoinnit on ollut kunnossa olevien rakennusten purkuja ja eikä tullut edes liitoksen porkkanarahoja, tais mennä kaikki MG:hen.

Minkälaisia vaihtoehtoja Suomella on nykyisen Nato-sopimuksen ja muiden (!) turvallisuuskytkösten (mm. JEF) ja Naton täysjäsenyyden kesken? Rautalankamalli kirkkailla faktoilla ryyditettynä ilman propagandaa olisi tarpeen! Kokonaisuus olisi syytä nostaa esiin kotirintamavalmiuksia (mm. sote, opetus ja työllisyys) myöten.

Seinäjoella pitkät leipäjonot monta kertaa viikossa... päättäjät?!!

Seinäjoen päättäjät, ottakaa koululaisia ulkoiluttamaan vanhuksia hoivakodeissa, esim. parin viikon jaksoilla!

Jälkiviisas jossittelija on kuin autoilija, joka ajaa outoa tietä takaperin. Hän näkee, missä on ollut, mutta ei näe, minne on menossa.

Suojeluskunnilla on omat rasitteensa vuoden 1918 tapahtumissa, joten annetaan niiden pysyäkin historiassa. Suojeluskuntia ei tarvita siksikään, kun jo vuodesta 1993 on toiminut Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK).

Missä viipyy boikotit Valko-Venäjää kohtaan, auttaa Venäjän törkeitä, suorastaan sairaita tekoja rahoittamalla Venäjän sotakoneistoa.

Kyllä nyt vuosien takaiset kabinettipäätökset aiheuttavat kateutta. Ei vissiin ole muuta tekemistä kuin kaivella hampaankoloja.

Aikoinaan kohuttiin sitä, että demarien Paavo Lipponen vie Suomea Naton salarakkaaksi, kun oli tämä Irakin sota.

Suomessa etsitään kuumeisesti mahdollisuutta liittyä ja kuulua Natoon niin, ettei tarvitse olla Naton jäsen.

Sinä joka tekstasit hoitajien paremmista eläke-etuuksista!? Voisitko ystävällisesti ilmoittaa mitkä ne ovat? Olen piakkoin jäämässä eläkkeelle, ja minua odottaa pieni eläke. Mistä näitä etuuksia voisi hakea?

Kuka yksin......nen ihmettelee että hoitajat saaneet ylityökorvauksia korona-ajalta!? Luulempa että joka ammatissa saa. Mutta hoitajatko pitäisi työvoimapulan takia tehdä kahta vuoroa normaalilla palkalla. En ole kuullut että opettajat ovat koulussa 07–21.30 yhtäjaksoisesti, ei liioin opiskelijat. Hoitajilla myös lisääntyy koko ajan kaikennäköistä tutkimus-, suunnitelmatyötä, silti potilaita pitää hoitaa, kiire vain lisääntyy.

Vaasassa on kauppatori eikä mikään lasten leikkipaikkasirkus. Tietää poliisille valvottavaa.

Ukrainalaisten kannattaisi nyt kiireen vilkkaa räjäyttää rajan pinnassa olevia teitä, siltoja ja rautateitä siihen kuntoon, ettei Venäjän armeija pääse niitä pitkin uuteen hyökkäykseen rajan takaa. Panssarivaunut eivät lennä.

Hoitoalan samassa työyksikössäkin eräät tienaa kk:ssa hyviä ansioita, kun on pokkaa haalia itselleen kaikki pyhäpäivät, että saa isomman tilin joka kuukausi. Muille jää sitten työlistalta mitä jää. Sellaiset tienaavat vain peruspalkan verran, joilla ei tätä röyhkeyttä ole.

’Venäjä on tuhonnut kaikki kemialliset aseensa’ ja pian tuhotaan loputkin – Ukrainassa.

Ehdoton ei Naton kansanäänestystä, päättäjillä paras tieto. Suomessa alkaa olla näitä erkkituomiojia ja muita sekaamassa varsinkin vanhemman väestön mielipidettä. Nato ainut vaihtoehto, koska Ruotsilla vain paraatiarmeija juhlatilaisuuksiin.

Kokoomus ajaa hyvin toimeentulevien etuja, huono-osaisten kustannuksella, siinäpä ylevä aate, kannattaisi kaikkien seurata politiikkaa edes vähän.

Koska Laihia laittaa tie- ja siltarakentamisensa tärkeysjärjestykseen ja rakentaa Hulmin koululle pyörätien? Pienet koululaiset pyöräilevät 80 km nopeusrajoitetulla kapealla paikallistiellä.

Koska kunta-alan palkat saadaan korjattua, kun kymmenen vuotta on puhuttu jälkeenjääneisyydestä. Kunnilla riittää rahaa kaikenmaailman pelihalleihin, tyhjiin pelikatsomoihin, johtajien palkkaukset nousseet yli 13 tuhannen mutta muille kunnallisille työntekijöille ei riitä rahaa.

Opettajia on turha kehua palkankorotuksen takia etäkoulutuksesta, se meni kyllä penkin alle, 4000 oppilasta on vieläkin poissa kouluista.

Jos ostaa ”uuden” auton, eikö pitäisi tutustua esim. valojen säätöihin. Klo 23.30 tuli Seinäjoen nelikaistaasella vastaan joku valopää autolla jossa oli päivävalot ja perä pimeänä.

Ruotsia ei kannata ”hinata” Nato-asiassa. Valmista ei taida heti tulla. Geopoliittisessa ”herrankukkarossa” on aikaa hoiperrella ja haparoida selvissäkin asioissa. Suomen on nyt rivakasti tehtävä omia päätöksiä. Watulointiin ei pidä sortua. Turhia kuvitelmia ei enää ole!

Kiitos Heikki Peltolalle kosteikkoviljelyä ’valaisevasta’ kirjoituksesta. Voisiko joku asiantuntija selittää, miksi kyseinen toiminta auttaisi juuri nyt maanviljelijöiden ahdingossa. Eikö tuollaiseen panostaminen ole hyvien aikojen asia?

Minä olin nuorena tyttönä pienessä tehtaassa mailla töissä, siellä oli hiirulainen kaverina pöydällä odottamassa evästä, siitä on jo yli 60 vuotta aikaa.

Yllättävän harva meistä ymmärtää, että tuki maatalouteen on käytännössä tukea köyhille kuluttajille eli tulonsiirtoa rikkailta köyhille. Maataloustuet ovat käytössä demokraattisissa maissa ruuan takaamiseksi myös köyhille. Pohjois-Korean ja Kuuban tuista en tiedä, mutta ei siellä ole tarpeeksi ruokaakaan. Kun tuomitsette tämän tuen, kertokaa mielipiteenne myös toimeentulo- ja asumistuista.

Lopettakaa jo se hoitaja-opettaja vastakkainasettelu! ”Järjestäneet välillä etäkoulua” – no siinä se työpäivä, joko töissä tai kotoa. ”Välillä oman terveytensä uhalla lähikoulua” – hoitajat joka päivä töissä, terveytensä uhalla. Anna mun kaikki kestää!

Isäni, sotaveteraani ja sotavanki sanoi, että sodassa murhamiehet pääsevät esille.

Suomessa ei ole ”tarhatätejä”, vaan varhaiskasvatuksen ammattilaisia, joiden työtä säätelee varhaiskasvatuslaki. Kehottaisin ”myötähäpeää tuntevaa” tutustumaan päiväkotien todelliseen arkeen. Sitä ei valitettavasti tv:ssä näytetä. Työtään arvostava, pienipalkkainen, ei-akateeminen varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

Turvatakuut tarkoittavat sitä, että jäsenmaat lähettävät vapaaehtoisesti joukkojaan osallistumaan operaatioon. Arvaa, mikä järjestö...?

Eikö nyt olisi aika lopettaa kiinteistöjen myynti venäläisille, ja pakkolunastaa ne takaisin, kun jotkut ahneuksissaan on ne myyneet. Ettei käy kuin Ukrainassa, tullaan puolustamaan omia jollakin tekosyyllä. Putinilta Ahvenanmaa, muilta joilla esim. Airiston Helmi ja mikä siellä Saimaalla on. Ei kai kesämökillä tarvita helikopterikenttää.

Minä ainakin kannatan kävelykadun pidentämistä. Vaasan ydinkeskusta tulee pyhittää ihmisille ja heidän viihtyvyydelle eikä meluisalle ja saastuttavalle autoliikenteelle.