Pyöräilykausi alkoi ja pyörätiellä Kyrönjoen sillalla Halkosaari–Kiikku-välillä saa taas väistellä vihreitä lasinsiruja kun joku särkee siihen vihreitä pulloja lähes joka viikonloppu. Sama oli jo viime kesänä. Ei ole pyörän renkaat ilmaisia.

Kammottavaa vatulointia ja lässytystä Suomen Nato-jäsenyydestä. Se hakupaperi heti Brysseliin jotta artikla 5 saadaan voimaan. Sen jälkeen on aikaa murehtia ja märehtiä mitä Putin tekee.

Täysin samaa mieltä Pasin kanssa. Kuinka ihmeessä kannatti jättää vanha futiskatsomo pystyyn. Veronmaksajille kummallisesti budjetit ylittänyt työmaa, tulee taas maksamaan extraa. Ei se halpaa ole siirrellä työkoneita jne.

Pasi Kivisaari, miksi Natosta pitäisi tehdä vilkas ja avoin keskustelu, sehän on ollut jo sitä viimeinen 2 kk ja menee aina vaan sekavammaksi mitä pidempään tätä jahkataan. Kuullaan hallitusta, presidenttiä sekä puolustusvoimia, siinä se setti on valmiina.

Selvityksen jälkeen selvisi, että Hovipuistikon kävelykatumuutos on kaupungin omaa tekemistä. Liikennejärjestelyt katastrofi, puiden oksia poikki jne. Käsittämätön työmaa.

Kevytraide Vaskiluoto–Runsor, on kerrankin fiksu ajatus. Ja joskus liittää Gerbynniemen Palosaaren kautta siihen.

Entäs me siivoojat, meidän palkka on varsinainen vitsi eli josko mekin mentäis lakkoon!?!?

Myös insinööreille, opettajille ja hyvin monille muille palkansaajaryhmille maksetaan osassa Eurooppaa parempaa palkkaa kuin täällä Suomessa.

Rikosjutuissa on jatkuvasti sekoitettu virheellisesti syytetty vastaajaksi. Rikosjutuissa on aina syytetty ja syyttäjä. Siviilijutuissa (ei ole rikosta) on vastaaja ja kantaja. Tämä on erittäin iso periaatteellinen ero.

Etelä-Pohjanmaalla ei polteta kokkoa vaan pääsiäiäisvalakia. Ja hellan pesähänkin tehrhän kans valakia. Kokkoja poltetaan mualla.

Onko Vaasan sairaanhoitopiirissä korona loppunut kokonaan? EP:llä runsaasti kuolemantapauksia. Olisi hyvä tietää mikä tilanne Vaasassa todellisuudessa on. Maskittomia liikkuu paljon, olisiko aiheellista päivittää tilanne?

Polttoaineen nykyinen korkea hinta johtuu markkinoista. Totta kai näin on, mutta edelleen siinä on se 60% veroa. Jos sitä edes hieman laskettaisiin kuten muissakin Pohjoismaissa, se auttaisi jo paljon.

Naamiot on riisuttu. Valvira, THL, STM, terveysalan johtajat ja hallitus eivät halua hyvin toimivaa terveydenhoitoa Suomeen. Nämä kaikki ovat kääntyneet hoitajia vastaan ja niinhän se aina on ollut. Lakisääteiset hoitajamitoitukset eivät ole vuosiin enää toteutuneet. Potilasturvallisuus on vaarantunut. Hoitajia ei ole kuunneltu eikä kuunnella edelleenkään. Kaikki halukkaat voivat jatkossa mennä tekemään 14-tuntisia vuoroja. Hoitajat eivät enää jaksa.

Nyt kiistellään siitä, syyllistyikö Venäjä sorarikoksiin tappamalla satoja siviileitä Ukrainassa heidän omissa kotikylissään. Samaten väitellään siitä, onko käytetty kemiallisia aseita. Eikö voitaisi kieltää heti kaikki hyökkäykset ja sodat naapureita vastaan, jos ongelma on sillä ratkaistu? Tosin Venäjä yhä kieltää hyökänneensä mihinkään.

Vinkki UPM:lle. Siirtäkää paperikoneet Viroon. Siellä osaava työvoima tulee töihin sopimuksen mukaan. Myös puuta Baltiassa riittää.

Näinä vuosina on luovuttu Luojan opeista ja on kirjoitettu vain seksihimoisia juttuja kaikissa medioissa. Ihannoidaan ja palvotaan paholaisia. Sitä sitten saa mitä tilaa.

I-P:ssa Keskustan edustajat Vehviläinen, Ovaska ja Savola vaativat Nato-prosessin edistämistä ripeästi. Kyllä on kepulaista käsienpesua, johon ei edes Pilatus pystynyt vaikka niin tekikin. Ensin vastustetaan jos johonkin syyhyn vedoten, ettei liityttäisi Natoon. Sitten ollaan kuin olisivat olleet viemässä Suomea natoon koko ajan. No eihän poliitikoilla olekaan sanaa häpeä varastoissaan. Jo on uskottavaa väkeä.

Kremlin tiedottajalta voi kysyä, kuinka paljon vakautta on tuonut Eurooppaan Venäjän raakalaismainen hyökkäys Ukrainaan?

Kävin joitakin vuosia sitten Kontupohjassa Karjalassa Elisenvaaran asemalla, jossa pommitettiin 80 koneen voimin asialla seisoneita evakkojunia ja tapettiin toistasataa lasta ja naista. Seinässä muistolaatta -44 tehdystä sotarikoksesta. Eipä näytä” ystävämme” parantaneen tapojaan vieläkään. Muistamme myös itärajan kylissä siviilejä murhanneet ” urhoolliset” Punalipun Partisaanit.

Sukulaiseni loikkasi aikoinaan Neuvostoliittoon ja työskenteli vuosia Karvaisen Kyntäjän kolhoo takaisin Suomeen ja purki kaupat kommunismin kanssa.

Nyt Elokapina äkkiä istumaan Ukrainaan Mariupolin kaduille ja estämään hiukkaspäästöjä!

Kristiinalaisille vinkki: Suomi on kohta Nato-maa. Tarjotkaa Karhusaaren entinen voimala-alue Naton tukikohdaksi. Hyvä infra valmiina, tulot kaupungille.

Moni maa, erityisesti Viro, odottaa hartaasti Suomen liittyvän Natoon, koska silloin olemme etuvartiomaa eli suurimman uhan kohteena. Veljesrakkaus ei ole niin aitoa ja puhdasta kuin päältä katsoen näyttää ja vaikuttaa.

Te, jotka olette lakossa! Käsi sydämelle ja ajatelkaa minulla on työ! Kaikilla halukkailla ei ole!

Julkisen alan työntekijät ovat palkkansa ansainneet. Yksityisiin työnantajiin verrataan palkkoja. Verrataan nyt sitten lomiakin. Mikä on julkisen alan työntekijän vuosituntimäärä verrattuna yksityisen puolen työntekijään? Mikä on palkka tehtyihin työtunteihin verrattaessa?

Seuraavalla kerralla otan ulkopuolisen talonyhtiön kokoukseen mukaan?

Tuliko kulttuuriministeristä tekijänoikeusjärjestöjen sylikoira? Ei lisenssiä siemeniin ei oikeutta ruokaan?

Unkarilaisia pyritään some vaikuttamisella saamaan näyttämään takapajuisilta, Orbanin äärioikeistolaisen tyrannian alla eläviltä. Kuitenkin heillä on paljon ihailtavaa: perheitä arvostetaan ja tuetaan. Tämän seurauksena syntyvyys on korkeaa. Unkari haluaa pitää päätäntävallan itsellään tärkeiksi katsomissaan asioissa eikä luovuttaa EU:lle. Perinteistä uskontoa arvostetaan. Kouluissa ei saa opettaa genre-ideologiaa ja muuta lapsille sopimatonta vaan pidetään kiinni perinteisistä arvoista. Kannattaisi Suomenkin ottaa nämä hyvät asiat omikseen ja luopua isänmaatamme tuhoavista opeista ja käytännöistä.

Puhutaan vain hoitajista, opettajista ja heidän matalapalkoista. Kuinkas kävi kun lapset joutui etäopetukseen, vanhemmille tuli hätä. Mistä lapset saavat lämpöisen ruoan, kun koulut kiinni. Joten kyllä keittäjiäkin tarvitaan, eivät vain pidä ääntä itsestään. Kuinkas heidän palkat! Ovat hekin matalapalkkaisia. Ei taitaisi hoitajat, opettajat keitellä potilaille, lapsille ruokaa. Ja kuka siivoaisi heidän luokat, potilashuoneet; Siistijät matalapalkkaiset hekin, eivätkä pidä ääntä itsestään.

Suomalaisten miesten pitäisi lopettaa nyt se naisten helmoissa pyöriminen ja hyväksynnän etsiminen. Suomi tarvitsee miehistä, järkevää ja jämerää otetta asioiden hoitoon, pahasti olemme uppoamassa monilla tavoilla.

Sinulle joka kadehdit julkisen alan lomia niin tiedoksi, vuosikymmenien aikana työsopimusneuvotteluissa ei ole ollut työnantajilla antaa rahaa niin kuin yksityissektorilla, joten saatiin lomapäiviä tipoittain. Eikä sitä rahaa näy nytkään kuntapuolelta löytyvän. Kadehtikaa meitä niin me kadehdimme teidän 25% parempaa palkkaa!

Kun opettajia meinattiin lomauttaa muutama vuosi sitten, OAJ korosti ja alleviivasi oppilaiden oikeutta opetukseen. Nyt, kun ovat menossa lakkoon, ei kukaan huuda oppilaan oikeuksien puolesta. Niin se maailma muuttuu.

Ruotsinkielisillä on oikeus hoitoon omalla äidinkielellään, joten otan mielelläni kielilisän vastaan. Hekin ovat puolustaneet isänmaatamme henkensä kaupalla. Kannattaa tutustua ruotsinkielisten seurakuntien sankarihautoihin.