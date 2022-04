Maan sisäinen muuttoliike on vain yksi kunnan väkiluvun kehitykseen vaikuttava tekijä. Kokonaisväkilukuun vaikuttavat syntyvyys, kuolleisuus ja ulkomaiden muuttoliike. Näin saadaan tärkein luku. On harhaanjohtamista esitellä vain sisäisen muuttoliikkeen lukuja. Esim. Seinäjoen muuttovoitosta suurin osa tulee oman maakunnan sisältä. Kukahan esittelisi nämä luvut?

Harmi! Viime sotaan olin liian nuori, 4v, ja tulevaan sotaan liian vanha. Olisi ollut mukava vähän kurmoottaa naapuria.

Martti Pajulammi kiitos hyvästä kirjoituksestasi. On jotenkin ikävää huomata, että hoitajien palkankorotus nähdään vain lisääntyneenä menona, vaikka se tuo lisää verovaroja ja lisää ostovoimaa. Ei se raha ”kierrosta” poistu. Ja se mitä tulee potilasturvallisuuteen, on se turvallisuus ollut vaarassa jo vuosia heikon henkilöstöpolitiikan vuoksi.

Sinulle nim. ”Olisi kiva tietää”. Ongelmaan on ratkaisu. Tule sinäkin julkisen alan töihin. Pääset nauttimaan korkeasta palkasta ja ylipitkistä lomista. Saat sen alkaa kadehtimaan muiden alojen ”pekkasvapaista” 12 päivää palkallista ilman mitään vastinetta.

Hinnat riippuvat aina siitä, mihin mitäkin vertaa. Kahvipaketti maksaa noin 7,50 e. Se kestää minulla kolme viikkoa. Saman maksaa tuopillinen olutta pubissa. Se kestää minulla 15 minuuttia.

Aika outoa miten nykyajan lellityt saa käyttäytyä epäasiallisesti vanhukselle, eikä kukaan ei puuttunut

Kyllä oli toivotonta arkkipiispan liberaalismielinen haastattelu pitkäperjantain IP:ssä. Varsinainen pääsiäisen sanoma oli taka-alalla. Olisin odottanut mainintaa Jeesuksen ristinkuolemallaan ja kuolleista ylösnousemisellaan meille ansaitsemaa mahdollisuutta syntien anteeksisaamiseen ja pääsyyn Hänen luokseen taivaaseen tämän elämän jälkeen. Myös kehotusta kaikille suomalaisille rukoukseen Ukrainan, Suomen ja koko maailman puolesta odottaisin tällaisena vaarallisena aikana.

Mitähän pahaa Suomen kansalainen on tehnyt, kun täältä lähetetään miljardikaupalla rahaa ulkomaille, jonka seurauksena täällä säästetään kaikessa. Poikkeuslakia suunnitellaan lakkolaisille, ei palkankorotuksia. Sodanuhka on ilmeinen. Tähän kaikkeen on poliitikot syyllisiä.

Olisikohan Sportin syytä vaihtaa Red Army parempaan viittaa liikaa Venäjään.

Voi voi tätä kateuden määrää, kun kyse on lauantailomapäivästä. Kysynpä vaan, monellako yksityisellä alalla tehdään töitä lauantaina, sunnuntaina, jouluaattona, juhannuksena ym. juhlapäivinä, illalla ja öisin...Ja mihin nämä kateelliset on unohtaneet yksityisten pekkaspäivät?

Taas se aika vuodesta, kun varikset siirtyvät R-Kioskin edustoille ottamaan aurinkoa ja vahtaamaan.

Aivan turha narista, että lauantai lasketaan lomapäiväksi. Itsehän olet valinnut yksityisen, varmaan siksi, että siellä on paremmat palkat ja työajat.

Venäläisen logiikan mukaan sota alkaa siitä, kun joku ampuu takaisin. Halosen logiikan mukaan Venäjästä tulee vielä joskus kiltti, kunhan pidetään pää pensaassa kumarrellen, peppu tietenkin länteen.

SJK: on varmaankin aika vaihtaa valmentajaa, löytää valmentaja, joka ymmärtää että peli voitetaan tekemällä maaleja. Eikä pari uutta pelaajaa 55 sopimuspelaajan lisäksi liene pahitteeksi.

SJK:n valittu teema ulkomaalaistaustaisten pelaajien hautomona on jatkunut jo pidempään. Jokin fetissi siellä johtoportaassa on näihin Välimeren miehiin. Ei tarvi kuin viisi vuotta taaksepäin katsoa kokoonpanoa, niin jo silloin vilisi samanhenkisiä sukunimiä pelaajien paidoissa. Osalla ei mahdu sukunimi edes selkään niin pitää pelata jollain taikurinimillä.

Emmehän me suomalaiset ole nössöjä? Nyt kysellään, että jos Suomi liittyy Natoon niin joutuvatko suomalaiset puolustamaan muita? Kuitenkin samaan aikaan ajatellaan, että kai meitä tulevat muut auttamaan tiukan paikan tullen? Ei se niin mene. Nato auttaa jäseniään. Ei niitä, jotka haluavat olla vain saamapuolella.

Vaasassa en saanut alaltani töitä, koska en osaa ruotsia. Tampereella sain töitä, ja vielä kielilisän, koska osaan hyvin ruotsia.

USAsa tämä Qanon-liike, joka ajaa Trumpin mielipiteitä, on kuin Venäjän vastaava propaganda media. Hehän Putinin kanssa jo kaveerasivat.

Toimittaja Toni Viljanmaa toi esiin laajassa artikkelissaan suomalaisiin kohdistetun ”tsuhna” -ilmauksen taustat. Jo tsaarivallan aikoina suomalaiset koettiin yksinkertaisiksi maalaisiksi, tyhmyyttäkin omaaviksi. Mutta itsenäistyttyään tsuhnat ovat kehittäneet maansa kansainvälisten ranking-vertailujen kärkisijoille. ETYK vuonna 1975 toteutettiin tsuhnien jälkeläisten toimesta Helsingissä. Idea 50-vuotisjuhlakokouksesta v. 2025 taitaa jo lopahtaa.

Kyröönjoen jäät lähtöö joka kevät, niin kuin moukari päästä.

Paperimiesten täytyy lakkoilla sillä palkka on vain lähes kaksinkertainen sairaanhoitajattariin verrattuna eli vuosiansiot ovat 60 000 euroa vastaan 35 000 euroa. Jos otetaan huomioon koulutusajan pituus, niin palkka on jo kaksinkertainen.

Putinin tiedottaja sanoo, että jos Suomi liittyy Natoon, pitää Venäjän vahvistaa maiden välistä rajaa. Aivan oikein! Vahvistakaa niin, että emme pääse siitä läpi edes panssarivaunulla. Jokunen luukku kannattaisi jättää, jotta voisimme niistä toimittaa haluamianne käytettyjä kodinkoneita. Mallin järeästä muurista voitte hakea Kiinasta. Konsultiksi voisitte pyytää Yhdysvaltojen entisen presidentin.

Saako lehdenjakaja valita työaikansa? Eli Pääsiäisen aikaan hän pääsee nopeammin juhlan viettoon, kun lähtee liikkeelle vain ensin jakeluun tulleiden lehtien kanssa. IP jaettiin kotiini pääsiäislauantaina, Helsingin Sanomat ei. Lauantain HS tulee sitten vasta ensi tiistaina perille. Lehdestä pahoiteltiin tilannetta. Missä on jakajan vastuu ja pahoittelut, jos tilanne johtuukin hänestä?

Voi tätä hybridiautoilun hypetystä. Puhutaan muka sähköautoilusta, mutta kun sähköllä pääsee vain 50 kilometriä ja tarve on päästä 500. No onhan siinä bensakone, joka jatkaa kun sähkö loppuu. Näissä autoissa on bensan kulutus yleensä tavallista autoa suurempi, joten miten tämä voi olla ilmastoystävällisempi kuin 10 vuotta vanha auto?

Kiitos Mikko Nevantakanen hyvästä kirjoituksesta. Minuun teki uskomattoman vaikutuksen, kun enoni kyykkyi eteeni samalle tasolle ja katsoi silmiini. Olin lapsi ja hän huomasi minut, kun tultiin heille kylään. Hän sanoi kädestä päivää.

Meillä on hyvä pääministeri ja passeli presidentti. Katajainen kansa ja kaunis kevät.

Nyt maailmalla kiirii tieto suusta suuhun ja netin kautta; tule sinäkin Suomeen! Suomessa on Kela! Se vuotaa mettä ja hunajaa, ilmaiseksi. Ilmainen asunto. Ruoka. Puhdas vesi. Sähkö. Terveydenhuolto. Koulutus. Koko suku, ystävät, naapurit! Tulkaa Suomeen- Kaikki on ilmaista! (Velkarahalla).

Että pitäisi pysyä konfliktien ulkopuolella! Miten se onnistuu, jos Venäjä hyökkää tänne?

Ei saa valittaa koiranpa...skoista, omistajat suuttuvat. Annetaan maatua vaan kengänpohjiin ja lasten takamuksista autonpenkkeihin. Parveketupakointikin antaa ilmaiseksi hienoa savua naapureille. Mitä niistä pullonsirpaleistakaan. Nythän särkyy taloja ja maatuu ihmisiä. En minä kyllä sotke, vaan muut.

Kuinkahan kauan muu maailma saa katsottua sivusta ukrainalaisten tappamista ja Ukrainan tuhoamista? Uhrataanko Ukraina ryssänpelolle?

Sanna Valtonen ei ilmeisesti luota Suomeen oikeusvaltiona vaatiessaan, ettei kielteisen oleskeluluvan saaneita palautettaisi. Jos hän todella olisi heistä huolissaan, olettaisi hänen ottavan heistä edes yhden taloudellisesti omalle vastuulleen. Valtion piikkiin kun on hyvä esittää huolestuneisuuttaan.

Ihmiskunnan historiassa on monia henkilöitä, jotka ovat ansainneet lisänimen suuri. Lenin ja Stalin ja Putin eivät ansaitse sitä! Ammoin oli myös Pipin pieni, joka oli kova sotimaan. Nyt riehuu Putin Pieni.

Median pääsiäisformaatista puuttui nyt ortodoksikirkkojen väentungos. Saatiin toki ev.lut-uskonnon vähentymisuutinen nuorten naisten kohdalla. Ja tietysti zehnbuddismi kuuluu suomalaiseen pääsiäisen perinteeseen. Arvoliberalismi jyllää jo Ilkka-Pohjalaisessakin. Päätoimittaja, minne lehti on menossa?

Nyt en kyllä saanut vastinetta televisioverolle. Ortodoksien aamupalvelus (keskiyön messu) tuli nauhoitettuna lähetyksenä, vieläpä viime vuodelta, jolloin kirkossa ei saanut olla muita kuin papit ja kolme laulajaa. Esitys oli varsin pliisu. Siitäkin huolimatta, että siitä tunnisti hyvin sen keskeisen sanoman: ”Kristus nousi kuolleista, kuolemalla kuoleman voitti”. Kyllä noin varakkaan tv-firman pitäisi vaivautua paikalle vuoden suurimpaan kristilliseen juhlaan. - Eipä teeveen perusteella kyllä muutenkaan olisi tiennyt, että on Pääsiäinen, Pitkästäperjantaista puhumattakaan. Tällainen menettely loukkaa meitä kristittyjä.

Olen tässä pyhinä katsellut boksilta tallenteita erilaisia haastatteluja ja muita kotimaisia ohjelmia. Pakko oli lopettaa kesken kun joka neljäs sana on ja tota yks nappula lopettaa tuon joka joka -höpinän.

Julkisen alan työntekijöiden suuri sairaslomapäivien määrä pitää loppua. Pitää luopua omailmoitus käytännöstä. Käytetään selvästi hyväksi lääkärin myöntämä sairauspoissaolo vähentäisi merkittävästi sairauslomia. Tällä olisi iso vaikutus tarvittavaan henkilömäärään. Palkkojakin olisi mahdollista tarkistaa kun työ olisi tehokasta.

Huoli paperittomien erilaisesta kohtelusta Ukrainan pakolaisiin verrattuna nousi esiin heitä avustavan kirjoittajan laajassa artikkelissa. Syitä siihen arvioitaessa nousee esiin mm. se, että Ukrainasta tulleet ovat lähes kaikki lapsia ja heidän äitejään. Paperittomina tulleet ovat pääosin nuoria miehiä puutteellisine henkilötietoineen ja useiden turvallisten maiden, Ruotsinkin läpi kulkeneina. Mahdollisesti em. syillä on ollut vaikutusta.

Juri Borodavko, etkö todella voi käsittää Suomen, Ruotsin ja Norjan ratkaisuja. Käy katsomassa kansasi aiheuttamaa hävitystä Ukrainassa. Odota yksi tai kaksi sukupolvea. Lopettakaa sinä aikana valehteleminen, toisiin maihin hyökkääminen, pommitukset, talojen särkeminen, ihmisten tappaminen ja natseiksi haukkuminen. Sitten ei ehkä enää tule tuntua, että joku virtsaa päälle.

Ajelin tänään Joupin suunnalla. Kyllä kaikki saa ajella vielä autolla. Noin 80-vuotias nainen tuli kovaa vauhtia eteen kylläkin etuajo-oikeutetulta tieltä. Itse tapaan katsoa molempiin suuntiin ja hiljentää, vaikka tulen etuajo-oikeutetulta tieltä. Naisella ei niska ilmeisesti käänny tai hän halusi uusia pellejä.

Niin Venäjää johtaa oikeistopopulistinen Vapaa Venäjä Putinin johdolla, ja tukee populistipuolueita Euroopassa.

Pidetäänkö teidän asuintalossa ilmapiiriä viihtyisänä ja kivana asua sekä tasapuolisena ja oikeudenmukaisena?

Eikös taloyhtiön hallitus näytä esimerkkiä käytöksellään muille? Mukava fiilis tulee ystävällisyydestä ja huomioon ottamisesta.

Jaa että pääsiäisvalakiat lämmittää ilimakehää, niinkun Myllymäki kirijoottaa! Voi pyhä yksinkertaisuus sentään!

Kuka kilahtaa, jos yksityiseltä alalta laskettaisiin viikosta viisi päivää lomapäiviksi? Duunari olisi erittäin tyytyväinen, mutta yrittäjä voisi vetää herneen nenään ja syvälle. Kyllä julkinen ala voittaa todella paljon, kun on yksi viikko lomaa lisää ja korvaukset sen mukaan.

Vein pankkiin tililleni 200 euroa. Kysyttiin rahojen alkuperää. Kysytäänkö noilta Suomen ”herroiltakin”, kun he liikuttelevat satoja tuhansia eurojaan?

Ei ymmärrä, miksi hoitajien lomat pitäisi jonkun mielestä olla kuin opettajilla. Oppilaat on lomalla, hoidettavat eivät lähde lomalle. Mistä tekijät tilalle, kun nytkään ei kesäsijaisia ole tarjolla. Suosittelen, että ne, jotka eivät tiedä alasta mitään, ovat hiljaa ja keskittyvät oman alansa asiantuntijuuteen. Tosiasia on se, että jos hoitoalan asioita ei laiteta kuntoon, jatkossa asiakkaat kärsii vielä enemmän, kun väsyneet, kuormitetut hoitajat hoitavat heitä, eikä kukaan kyseenalaista potilasturvallisuutta.

Typerintä ilmastotyötä on pyrkiä kieltämään Suomessa saunojen lämmittäminen puilla ja nyt jopa pääsiäisvalkiat. Sellaisten esittäjillä ei ole minkäänlaista käsitystä kokonaisuudesta. Halutaan vain keksiä mitä tahansa kiellettävää.

Hoitajan palkat pitää muuttaa niin, että peruspalkka kaikille. Tuloksiin ja tehtyyn työhön rahallinen porrasteisuus. Miksi maksaa sama palkka työtä tekevälle ja ideoita tuovalle hoitajalle kuin minimitekijälle kännykän räplääjälle?

Julkisen sektorin lomien pituus ja se, montako päivää viikossa kuluu lomiin, on työehtosopimus neuvotteluissa sovittu. Silloin on todettu, ettei ole oikea aika palkankorotuksille tai ettei ole rahaa. Kannattaa myös muistaa, että Sipilän hallitus, jossa työväkeä ansiokkaasti edustivat kokoomus ja perussuomalaiset, nappasivat lomarahoista kolmena vuotena 30 % / vuosi.

Olipas Juha Mäenpäällä huono perustelu mahdolliseen kielteiseen Nato-kantaansa. Hän pelkää maanpuolustustahdon heikkenemistä, jos liitytään Natoon. Taloustutkimuksen mukaan maanpuolustustahto lisääntyi jo koronakriisin aikana. Paljonkohan on noussut Venäjän aloittaman sodan jälkeen?

Olisiko aihetta juttuun vihapuheesta ja maalittamisesta? Onko rikos, jos henkilö joutuu sen kohteeksi?

Jotain on pahasti vialla, kun Vepsun HJK-peli ei ehtinyt tiistain lehteen. Kaikilla ei ole nettiä, josta lukea.