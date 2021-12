Kiitos Markku Orsila (IP 16.12.-21), että kirjoitit nämä tärkeät asiat näkyvillemme! Maallikkona ajattelen seksuaalivähemmistöjen asiassa olevan kyse erilaisuuden suvaitsemisesta. Meidät on luotu erilaisiksi ja se on lähtökohta tähän asiaan. Miten kirkkomme voi sulkea oven, jos erilainen pariskunta pyytää Jumalan siunausta? Jeesus ei kieltäytynyt siunaamasta ketään, mutta kirkkomme näin tekee. Me olemme kaikki syntisiä, jokainen omalla tavallaan. Onko kirkko heittänyt sen ensimmäisen kiven? Kirkolliskokous joutuu tulevaisuudessa muuttamaan kantansa, kun yhä useampi pappi vihkii samaa sukupuolta olevan parin.

Suomen taksijärjestelmä on menettämässä aikaisemman luotettavuutensa, osittain jopa turvallisuuttaan. Muistamme kun asiaa hoitanut, ao. ministeri, ajoi liberalisointia kuin käärmettä pystyyn ja sai aikaan tavoittelemansa. Helsingin seudulla ja Tampereella tehdyissä taksien valvontaiskuissa puutteita on havaittu jopa puolella takseista. Menon tähän liittyen on katsottava olevan jo lähes villiä. Sama ilmiö siirtynee pienempiinkin kaupunkeihin.

Kyllä sen koronatodistuksen saa omalta terveysasemalta henkilötodistuksella tai kelakortilla. Ei tarvita pankkitunnuksia!

Etelä-Pohjanmaalle halutaan koulutettuja nuoria, mutta koulua niille ei saa rakentaa.

Joulupukille. Voisitko lähettää pari kuormaa asfalttia tänne Vaasaan ilveksentielle ja Ahmantielle kun täällä poliitikot kaivavat vaan kuoppaa akkutehtaalle.

Uudenvuoden lahjana Sportille valmentaja ja 10 uutta pelaajaa.

Älkää nyt enää kehoittako järjettömiä kansanäänestyksiä, esimerkiksi Natosta ja muista Suomen valtiolle elintärkeistä asioista. Sillä noin 33% kansasta, tavallisista ihmisistä, eivät osaa normaalilla aivoälyllään käsittää ja reagoida nopeasti Suomelle valtiona parhaalla tavalla. Se on jo todettu kunnallis-, eduskunta- ja kaikista pahimmin 25 vuoden aikana presidenttivaaleissa. Parasta olisi että asioihin perehtynyt porukka, tuomarit, upseerikunta, eduskunta, hallitus, ministerit ja presidentti, jotka vaikka heti varsinkin hätätapauksissa saisivat valtuuden päättää järjellä eikä vaan tunteella.

Jos Suomi liittyy Natoon, niin mistä saadaan puolueettomat rauhanturvajoukot, jos natomaat Turkki ja Kreikka alkavat taas sotimaan Kyproksella?

Ei maailmalla pääministeristämme ole vitsi tullut. Siitä on tullut vitsi, että suomalaiset meuhkaavat niin pienestä asiasta. Kannattaa seurata uutisia ulkomailta ihan itse.

Seinäjoki järjestää uudenvuoden valoshown. Koska Vaasa herää?

Hyvä huomio lentokentän nimestä. Ilmajoen / Seinäjoen lentokentän nimeen vaikuttaa missä mielessä siitä kirjoitetaan. Jos on negatiivistä asiaa, niin se on Ilmajoen ja taas positiivisessa Seinäjoen. Seuratkaapa vaan.