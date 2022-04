Eikö poliisin polkupyörävarastosta löydy lainapyöriä myös sotapakolaisille?

Tarjan oivallus. Antaa Venäjän laajeta Neuvostoliitoksi, silloinhan sen aseetkin olisivat rauhan aseita. Suomikin saisi kollektiivista turvaa Nato-paholaiselta.

Ruandassa tapettiin sadan päivän aikana lähes 800 000 ihmistä pääasiassa viidakkoveitsillä sekä seipäillä. Hutut tappoivat veljeskansaansa tutseja pääasiassa radion kautta saamillaan ohjeilla. Kansanmurha oli perua Belgian ja Ranskan luomasta rotuopista, jolla valtaa maassa oli aiemmin pidetty. Jugoslavian hajaantuminen aiheutti kansanmurhat. Ukrainassa kuolee päivittäin kymmeniä ihmisiä lapsista vanhuksiin Venäjän ohjuksiin ja pommituksiin. Väkivaltaa suhtaudutaan meillä kovin kevyesti, aivan kuin mainitut sodat olisivat jännää TV-viihdettä. Tätä kai Tuomiojakin tarkoitti sotapsykoosista puhuessaan.

Jos Venäjä uhkaa maamme valtiojohtoa suoralla sodalla Natoon pyrkimisen takia, toivon että maamme johtajat harkitsevat tarkasti, mikä on Suomen kansan etu. Ukrainan tiekö on meidänkin tiemme?

Voisiko ajatella näin, että paljon on säästetty nuorten miesten henkiä ja rahaa, kun keskusta ei ole Natoon vouhkannu ennemmin.

Kyllä siivoojien ja keittiöalan ihmisten vasta lakkoon olisikin päästävä. Työtä tehdään pienellä palkalla. Palkkapussi on varsinainen naurupussi. Jos johtaja on poissa töistä, ei sitä välttämättä huomaa kukaan. Mutta jos siivooja tai keittiön väki ovat poissa töistä, se kyllä huomataan hyvin nopeasti!

Vein viisi pääsiäiskorttia postilaatikkoon 7.4. Asun Seinäjoella. Kortin saajista neljä oli myös seinäjokisia. Hesaivat korttinsa vasta 20.4. Yksi korteista meni 100 km päähän ja oli perillä 14.4. Missä vika?

Ei tätä suomalaista politiikka tajua millään; hoitajien lisäpalkkauksille ja palkankorotuksille ei voi tehdä mitään muutoin kuin veroja nostamalla. Voihan, kun vähennätte radikaalisti ulkomaille suunnattujen satojen miljoonien erojen apurahojen maksamisen ilmasto- ja kehitysapuun. Mikä siinä on niin vaikeaa?

Kansanmurhaa estetään kansanmurhalla.

Olen toisen opetusasteen opettajan ex- puoliso ja itse 3-vuorotyötä tekevä sairaanhoitaja. Sanonpa vaan, että exän työpäivät olivat paljon lyhyempiä kuin minulla, vaikka otetaan huomioon nämä tuntien valmistelut ym. Ja kyllä tunneille pääsi aiemmillakin valmisteluilla. Ja lomia yhteensä yli 4 kk / vuosi. Silti kehtasi inistä työstään.

On se kivaa, kun hoitaja saa rustata työvuorolistat itelle mielekkääksi. Ei tartte näkyä päivällä, jolloin ne raskaammat työt tehdään. Kalliit pyhät ittelle kiva laittaa. Jotakin voi syrjiäkin, jos ei kemiat toimi.

Vaasan hyvinvointialueella isopalkkaiset johtajat onnistuivat polttamaan 10 miljoonaa euroa potilasohjemistoon, jota ei kuitenkaan saatu. Summa olisi pitänyt jakaa niille jotka oikeasti hoitavat potilaita.

Hei valittajat, katsokaa peiliin, mitä näette? Negatiivisen henkilön. Elämässä on paljon hyvää ja ihanaa.

Oliko tuo kokoomuksen kölövin pyssyjuttu tarkoitettu aprillipilaksi, mutta myöhästyi lehdestä?

Taas kirjoitellaan asioista, mistä ei tiedetä. Kun julkiselta puolelta poistui ns. lauantain lomapäivät eli viikossa menee kuuden päivän sijaan viisi päivää niin samalla lomapäivät vähenivät eli yhtään päivää ei tullut lisää. Ehkä yksityisellä puolellakin olisi aika tajuta, että Suomessa tehdään nykyään viisipäiväistä työviikkoa.

En ole kuullut muiden kuin hoitajien puhuvan, että heillä on vielä pitämättömiä sairauslomia. Tai pitkän sairausloman jälkeen on niin paljon pitämättömiä lomia, ettei ehdi niitä pitämään.

Mikä on kun Ristinummen terveysasema ei jouda vastata puheluun? Palveluhan pitäisi toimia meidän verorahoilla, kuten 80-vuotiaiden neljäs koronarokotus?

Panitteko merkille, että ”kateissa” ollut Sergei tuli julkisuuteen? Pienen pöydän ääressä istuivat Vladimir ja Sergei. Polvet melkein hipoivat toisiaan. Vladi ”kyyhötti” ryhdittömänä kuin häpeävä koulupoika rehtorin puhuttelussa. Rehtori Sergei nojautui kyynärpäät pöydällä eteenpäin. Ikään kuin käskyttäen. Helposti voidaan ajatella, että naamakkain olivat väistyvä ja tuleva valtias.

IP tuntuu olevan Nato-intoinen lehti, mutta jospa ne asiat eivät ole niin yksiselitteisiä kuin meille tyhmällä kansalle esitellään. Harmi vaan, kun on kielitaitoista väkeä on ollut ennen tätä nykyistä päättäjäkuntaakin ja tiedon saa kun hakee. Nato äänestyskin estettiin. Samoin yksipuolinen tiedottaminen siitä, miksi sota Ukrainan ja Venäjän välille syntyi. Olisi hyvä, kun perustavanlaatuiset asiat tuotaisiin esille. Mennään 2012-luvulle, sieltä löytyvät salaiset Nato-kansiot, joiden mukaan Venäjä ja Kiina ovat menestymisensä takia USA:lle kivi. Aina olisi hyvä mennä juurille.

Olisin odottanut piispalta pääsiäisen sanomaan, mutta hän harhautui jonnekin. Raamattu kehottaa siunaamaan myös vihollisia ja rukoilemaan heidän puolestaan. Nyt tuntuu, että kiroamme toisen ja siunaamme toisen. Presidentti Kallio kirjoitti aikanaan rukouksen, joka on saatavissa netissä. Siitä puhtia aamun jokaiseen kotiin.

Aatu Puisto haluaa, että yleisillä paikoilla näkisimme, kuka vetää (ampuu) nopeimmiten.

Veli Sippola I-P 22.4., on sitä mieltä että vain Nato oli Venäjän syy Ukrainan hyökkäykseen. Se oli vain yksi syy monista. Putinin pahin pelko on Ukrainan kehitys demokraattiseksi maaksi. Maa on liian lähellä Venäjää, ja kehitys on aivan eri suuntaan kuin Venäjällä. Miten tämä kirjoittaja voi luottaa siihen että Putin lopettaa tähän? Ihmeellistä on edes puhua rinnakkaiselosta itänaapurin kanssa.

En oikeastaan edes ihmettele Veli Sippolan mielipidettä I-P 22.4. Mutta Kekkosen aika ja YYA-sopimus ovat mennyttä aikaa. Ei ole Naton syy, että itänaapuri aloitti sodan. Syyt ovat aivan muualla.

Suomessa on paras presidentti ja suhteellisen kelvollinen pääministeri. Ei ainakaan enää tällä hetkellä hypi presidentin tontille. Katajainen kansa ja kaunis kevät.

Nimimerkille Ajelin tänään. Mikä ongelma siinä on, jos ajaa etuoikeutetulla tiellä sun edestä ja on vielä vanha?. Kyllä liikenteessä töpeksivät kaikenikäiset. Sinä et ilmeisesti.

Hesburger voi vaihtaa nimensä Rusburgeriksi, kun toiminta edelleen siellä jatkuu.

Kyllä on kauhavalaaset naiset köppääsiä. Ei saa enää kehuakkaan ja miähet vartioo.

Kannattaa muistaa, että kolme neljästä äänioikeutetusta ei ole vain ylikansallisen suurpääoman etua ajavan ”yrittäjäpuolueen” takana.

Jos Suomi joutuisi sotaan esimerkiksi Venäjää vastaan, olisin valmis hoitamaan sodan uhreja. Rauhan aikana en tule koskaan palaamaan entiseen ammattiini. Voimia hoitajille työtaisteluun.

Putinin ja Shoigun tapaaminen oli kuin Tiernapojista Herodeksen ja Knihdin välillä. Shoigu: Minun armollinen majesteettini, nyt minä olen käynyt Mariupolissa, tappanut ja virtaan heittänyt kaikki ukrainalaiset. Putin: Koska olet ollut niin rohkea ja silitellyt minun kultaista kruunuani, tahdon minä palkita sinut kunniamerkein.

Voisin maksaa enemmän veroja, jos korotuksista saatu verokertymä korvamerkittäisiin hoitajien parempiin palkkoihin ja työolojen parantamiseen.

Kauhavalaaset osaa maalittamisen. Kun oikeen vouhootetahan, syntyy luattamuspula kaikkia kohtaan. Vaan yks saa potkut.

Ilmastoasiantuntijaksi itseään tituleeraava Keskuskauppakamarin Teppo lupasi sähkön osalta omavaraisuuden jo ensi vuonna lähinnä tuulivoiman ansioista. Lupaus ei toteudu taatusti tyynenä pakkaspäivänä. Korjatkaa, mikäli olen väärässä.

Koiran jätöksethän maatuvat, puolustaudutaan. Mutta kun uusia tulee joka päivä, eiväthän ne koskaan lopu. Jospa kuitenkin keräisit?

Mietin, miten Syke-sarjassa välitetään ihmisistä. Ei ole ollut mitenkään todellista ollut enää pitkään aikaan. Omaisten hoidosta se on nähty.