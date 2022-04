Paperimies sitä, paperimies tätä. Oma vika, jos on valinnut heikosti palkatun ammatin. Säälittävää.

Olin puolisoni ystävän hautajaisissa. Jäin ihmettelemään, miten hautajaisetiketti voi olla joillain naisilla hukassa. Onko soveliasta, että hameen helma jää reilusti polven yläpuolelle? Onko soveliasta käyttää suuria ja näyttäviä koruja? Entä se, että vainajan ex-vaimo tulee kirkkoon ja tuo arkulle punaisista ruusuista tehdyn kukkalaitteen. En varmasti ollut ainut, joka tunsi myötähäpeää.

Robo capital -laskutuspalvelun laskut tulevat myöhässä, karhut eräpäivien jälkeen, ja sen jälkeen tulee taas uusi karhu, jonka eräpäivä on mennyt aikoja sitten. Olet jatkuvassa laskukierteessä. Sähköpostina ei kuulemma voi lähettää laskuja eikä karhuja.

Tampereella kelpaa ruotsin kieli, mutta Vaasassa pitää osata rantaruottia, joka on joku ruotsin ja siansaksan sekoitus.

Ottakaa hyvät ihmiset käyttöön viime sodanaikaiset häkäpöntöt autoihinne. On kai se ajaminen puuklapeilla paljon halvempaa kuin diiselillä tai bensalla. Ja olisi kotimainen polttoaine.

Putin rosvojoukkoineen hyökkäsi veljeskansan kimppuun. Siellä nyt urheat Venäjän sotilaat raiskaavat ja kiduttavat naisia, ja surmaavat heidät sitten. Edes villieläimet eivät tee tuollaisia törkeyksiä. Näyttävät olevan sotilaat samanlaisia kuin johtajansa.

Missähän neljä kirjettäni makoilivat Postissa? Tulivat perjantaina, ja eräpäivä oli maanantaina. Kolme niistä oli laskuja, joiden eräpäivä oli kolmen päivän päästä. Onneksi olin kotona viikonlopun, ennätin maksaa.

Jotkut sanomalehdet (ei I-P) valittavat, että sivumääriä on ollut pakko supistaa paperipulan takia. Suomalaisesta tämä tuntunee perin oudolta, sillä onhan meillä, metsäsuomalaisilla, metsää aivan käsittämättömän paljon. Osaamme hyödyntääkin sitä rationaalisesti muun muassa paperin tuotannossa. Paperista on siis kuitenkin pulaa syystä tai toisesta? Milloin saharalaiset alkaisivat valittaa pulaa hiekasta?

Miksiköhän vanhuksia lojuu kotonaan ja laitoksissa lähes liikuntakyvyttöminä, eikä kukaan osaa sanoa, mikä heitä vaivaa? Ennen sellaista kutsuttiin heitteillejätöksi, mutta nykyään ei vanhuksilla ole enää ihmisarvoa.

Jo muutamia kuukausia on vietetty vanhusten tappajaisia koronaan. Maskien käyttö ja muut varotoimet on poistettu, eikä edes omakustanteista rokotusta anneta alle 80-vuotiaille vanhuksille.

Ensihoitajat välittää, mutta se jää siihen.

Kaikessa voi kuvitella olevansa vähäosaisempi. Jopa isän ja äidin antamassa rakkaudessa.

Kuinka on mahdollista, että vuosikausia voi valituksista huolimatta häiritä tupakanpoltolla naapureita? Haitta alkoi, kun taloyhtiö vaihtoi kolmikertaiset ikkunat pois ja kaksinkertaiset parvekkeenovet yhteen. Kiusaamista on jatkunut vuosia. Useissa taloissa on takarajalla tupakkapaikka, miksi se ei tässä talossa onnistu?

Voi kamalaa, meidän kello oli lauantaiaamuna eristänyt. Naapureille pahoittelu, jos herätettiin elämisen ääniin.

Keskustavasemmisto hoi, miten kauan tätä latua voi jatkaa? Valtion velka kasvaa yli 20 miljoonaa euroa vuorokaudessa.

Sata vuotta sitten lakkoja mursi ns. Pihkalan kaarti. Nyt sen tekevät demarit.

Viime aikoina on saatu lukea yhä enemmän varautumisesta kriisiaikaa varten. Voisiko viinatehdas nyt käyttää tai varata kallisarvoiset viljat vaikka näkkileipien tekoon?

Mitä järkeä on sähköautojen tehoissa? Esimerkiksi 220 kWh (299 hv) ja huippunopeus on 180 kilometriä tunnissa. Ajomatkaa 487 kilometriä. Tiet ja renkaat kuluvat ja latausasemat ruuhkautuvat. Ensimmäisessä autossani oli 30 hv ja kulutus myötätuulessa neljä litraa sadalla. Huippunopeus 119 kilometriä tunnissa. Hyvin ehdin.

Kiitos Seinäjoen Apila-kirjastoon, kun laitatte esille erilaisia teoksia, joita on helppo lainata siitä pöydältä. Olen tehnyt hyviä löytöjä, joita en olisi hyllystä löytänyt. Mahtavaa palvelua.

On se sitkeässä tuo vasemmistolainen ajatuksenjuoksu. Vaikka naapuri tekee jo toista kansanmurhaa ja sumeilematta sotarikoksia, löytyy tästä porukasta sympatiseeraajia ja ymmärtäjiä. Meillä on sama kohtalo Naton ulkopuolella. Hakemus sisään ja nopeasti.

Ei kai väripesun kestävä kommunisti voi väittää, että Ukrainassa tehdyt julmuudet ovat lavastettuja?

Pankista tuli uhkauskirje 800 euroa kuussa eläkettä saavalle. Vaaditaan selvittämään, mistä tulee tilille noin valtava rahasumma, ja onko tuttavapiirissä huippupoliitikkoja, valtioiden päämiehiä tai terroristijohtajia. Jos ei määräpäivään mennessä tule tarkkaa selitystä, tilin käyttöoikeus voidaan sulkea. Lähettävätköhän pankit samanlaisia uhkailukirjeitä myös miljooniaan ulkomaille piilottaville veronkiertäjille, joita Suomessakin on monia

Suomen täysjäsenyys Natossa olisi suomalaisten oma brexit eli suksit. Molemmat venäläisten manipuloimia.

Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän johtajan Marina Kinnusen palkka on noussut erityisen paljon. Kun palkka on noin suuri, kuuluuko siihen myös jotain vastuuta? Onko vastuuta ollut aiemmin lainkaan?

Radio Ykkönen lähetti hyvää pääsiäisohjelmaa kiirastorstaista alkaen. Televisio on jäänyt jälkeen myös lauantai-illan ohjelmissa, ei mitään mielenkiintoista.

Me suomalaiset olemme edelleen melkoisia impivaaralaisia. Nato-huumassa me tiedämme jo, mikä meidän asemamme tulee Natossa olemaan ennen kuin olemme edes hakeneet jäsenyyttä, neuvotteluista puhumattakaan. Uskoisin asemamme olevan samanlainen kuin EU:ssakin. Olemme se takarivin taavi, joka on nöyrä tottelija, ja tekee kuten isommat päättävät. Ja koska olemme niin ”rikkaita”, olemme aina maksajan roolissa. Toivon, että olen väärässä.

Juuri kun sai huokaista helpotuksesta, kun jäät lähtivät joesta ja samalla loppui lumikelkkojen häiriköinti pihapiirissä niin eiköhän jotkut valopäät keksineet jatkaa kotirauhan rikkomista vesiskoottereilla. Ostakaa omat tontit vesistöjen äärellä ja ajakaa oman talonne kohdalla mielin määrin.

Etteikö Etelä-Pohjanmaalla polteta kokkoja. Väite on täysin väärä. Järviseudulla, esimerkiksi murteen suhteen savolaiskiilaan kuuluvilla Alajärvellä ja Lehtimäellä, on aina poltettu pääsiäiskokkoja, eikä täällä käytetä sanaa pääsiäisvalakia.

Miksi suomalaiset vihaavat syvästi vanhuksiaan? Ihmisen toivottaisiin kävelevän eläkejuhlastaan avoimeen hautaan, jonka kaivuri nopeasti täyttäisi.

Etelä-Pohjanmaan maakuntaliitto on virkauudistuksessaan päätynyt innovaatiojohtajan virkaan, jonka tehtäväalueena ovat innovaatiot, kansainvälistyminen ja ennakointi. Siis luovuutta vaativa tehtävä. Yksi innovatiivisista toiminnasta voisikin olla yhden varuskunnan ”loihtiminen” maakuntaan, vaikkapa takaisin Kauhavalle. Kansainvälistämistavoitteissa on oltava muun muassa koulutettuihin osaajiin painottuvaa hankintaa. Ennakoitava on kuntien yhdistymisiä.

Miksi pitää ottaa koira, kun ei viitsi sitä ulkoiluttaa vaan päästetään irti kylälle juoksentelemaan lintujen pesimisaikaan? Näin ainakin Keski-Nurmossa.

Rauhankyyhkyt ovat kadonneet (I-P 24.4.). Eipä kommari-Abba, Agit Prop, laula Nataliaa ja sure Ukrainaa. Muistan itsekin amisaikoihin 70-luvulla, kuinka rauhantahtoinen oli itänaapuri ja sen rauhaa puolustava armeija.

Ministeri ihmettelee suurta kuolonmäärää, vaikka suuret ikäluokat ovat tulleet klupukymmenelle.

Paimentyttö-patsaan vesiallas poistettiin mm. turvallisuussyistä. Soran tilalle voisi istuttaa krookuksia tai muita kevään sipulikukkia, ja korvata ne kesällä kukkaistutuksin.

Toivoisin Vaasan Jaakoon pakinoita uudelleen julkaistavaksi esimerkiksi sunnuntainumerossa. Varmasti löytyy ajankohtaan sopivia kiinnostavia juttuja.