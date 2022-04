Vieläkin erittäin outoa ja vastuutonta, kun ihmiset eivät ota rokotteita. Rokottamattomat kaunistelee ja valehtelee oireistaan, kun ovat koronan saaneet. Moni käynyt ja on kuoleman porteilla. Uhkarohkeaa leikkiä!

Tuomioja taitaa kärsiä pakkomielteisestä pasifismipsykoosista ja jenkkifobiasta.

Jokaisen poliitikon kompastuskiveksi Euroopassa muodostuu Ukrainan sota, oli linjassa tai ei, kommentoi niin tai näin saatikka on kokonaan kommentoimatta. Kaikki sen suhteen tullaan muistamaan.

Pohjois-Karjala-projekti oli tehokas. Sen avulla säästyi paljon ihmishenkiä, kun verisuonet eivät tukkeutuneet väärien elintapojen seurauksena. Aivoveritulppien ja sydäninfarktien määrät laskivat huomattavasti. Iso kunnia Pekka Puskalle. Kansainvälisestihän hän onkin suuresti arvostettu

Suurvalta-Putin osoittautui pedoksi, ja tästä huolimatta kirjoittaja luulee, että voimme elää täällä kuten ennenkin. On kyllä kumma, ettei kaiken jälkeen pystytä tunnustamaan tosiasioita. Emme ole erityisasemassa Venäjällä, eikö se nyt näy jo selvästi Putinin käytöksessä. Onko pää pensaassa parempi olla.

Onko demareiden ajatusmaailma tosiaan Mäkysen julistusten kaltainen? Ensin työnnetään velkaa joka suuntaan. Kerrotaan, että kasvua on syntynyt ”pikku hiljaa”. Sitten ilmoitetaan, ettei julkisen sektorin pienentäminen ole ratkaisu. Onneksi Vaasassa demarit ei ole valtapuolue. Jos olisi, ei olisi nykyisiä energiaklustereita, eikä muutakaan yksityistä kasvua, joita Mäkynen käyttää esimerkkeinä.

Elintasosairaat sohvaperunat ovat Suomen ongelma, ei hoitajat. Jos oma työ tuntuu paskaduunilta, ei se minkäänlaisella palkankorotuksella paremmaksi tule. Paperimiehiä ei tarvita pian edes wc-paperin tekemiseen, turha karehtia. Kohta kaikki pyyhkääsöö aplikaatiolla.

M. Mantilan pääkirjoitus sunnuntaina lehdessä, ei hyvää päivää! Eihän se noin mene, että ennen Natoa vihanneet ovat nyt liittymisen puolella. Joo, kyllä! Mtta ei niin, että sitä maskeerattaisiin harkinnaksi. Tilanne on nyt Putinista johtuen ihan toinen.

Ei niin paksua stalinistis-putinistista pajuköyttä, etteikö joku ’’hengen jättiläinen’’ sitä purematta nielisi ja totena julistaisi. IP 22.4.2022.

Humanitaarinen tulitauko olisi mahdollinen Azovstalin terästehtaalla. Ehtona on, että ukrainalaiset antautuisivat. Venäläiset ryhtyisivät evakuointeihin. Ukrainalaissotilaille taataan henkiinjääminen. Siviileille tätä mahdollisuutta ei ainakaan luvata. Surullista on, että venäläisiin ja heidän lupauksiinsa ei voi luottaa. Se on niin nähty, miten venäläiset kohtelevat siviilejä.

Vaasan Eläkeläiset ry haluaa, että ikäihmisille perustetaan museoraati samaan tapaan kuin nuorisolle. Ikäihmiset ovat suurin ryhmä museoiden käyttäjiä, ja on oikeutettua huomioida heidän näkökantansa palvelujen suunnittelussa. Korona sulki ikäihmiset neljän seinän sisään, eikä heillä ole ollut mahdollisuutta nauttia kulttuurista kuin videoiden kautta. Kaikki eivät hallitse laitteita tai heillä ei niitä ole. Palvelujen järjestämisessä pitää kuulla myös ikäihmisiä.

En jaksa uskoa, että tasavallan presidentti, ministeri ja kansanedustajat ovat niin epätoivoisia, että jättävät suomalaisten kohtalon turkkilaisten käsiin.

Putin osallistui tapansa mukaan ortodoksien pääsiäishartauteen Moskovassa. Ristinmerkkejä tehdessään hän varmaan rukoili niiden naisten, lasten, vanhusten ja ukrainalaisten perheiden puolesta, jotka joutuivat hyökkäysten kohteiksi Butshassa ja muissa hävitetyissä Ukrainan kaupungeissa. Vai pyytelikö vain anteeksi tekojaan?

Rakensimme omakotitalon vuonna 1990. Asuntolainan korko oli yli 17 prosenttia. Toki korkoja sai vähentää verotuksessa. Mitähän tapahtuisi, jos korot nousisivat muutaman prosentin?

Ehdottomasti koiravero palautettava, vaikka kaikilla kaupunginvaltuutetuilla olisi koira / koiria. Tässä asiassa ei saa ajatella omaa vaan kaupungin etua. Vero täytyy olla vähintäänkin 400 euroa koiralta. Kaupungin ei ole varaa menettää monen sadantuhannen verotuloja.

Ei kai sitä rahaa enää hoitajille riitä, kun sote-hallinnon virkamiehille pitää maksaa ensin kovat palkat.

Miksi rikkoa neuvottelujärjestelmää? Kokous kritisoi Närpiön hyväksikäyttöä ja tuomitsee ennen oikeuden päätöstä (Ilkka-Pohjalainen 21.4)

Eduskunnan tulee vaatia postinjakelun pidentämisäänestyksen yhteydessä, että yrityksien laskujen eräpäiväaikaa pidennetään kuukaudeksi. Laskut erääntyvät muutoin ennen kuin ovat saapuneet asiakkaalle. Seinäjoelta 12.4 lähetetty postikortti saapui Vaasan osoitteeseen 23.4.

Ainakin työelämässä löytyy ahkeria ja fiksuja nuoria. Turha mollata ja yleistää. Päinvastoin pitäisi kannustaa.

Kauhava on sisäänpäin lämpiävä tuppukylä sen jälkeen, jos Lumio lähtee. Yritysmaailma notkahtaa ynnä muuta. No, saavatpahan tilalle jonkun oman kylän kasvatin, ja taas paikalliset kunnanisät tykkää.

”Rauha meidän ajallemme”, ilmaisi eräs britti yli 80 vuotta sitten saavutuksestaan rauhanneuvotteluissa. Mutta ei edes vuonna 2022 ole päästy nauttimaan rauhasta. Hämmästyttävästi Suomessakin puolueita on kääntänyt rauhaan uskovat takkinsa tosiasioiden edessä. Budjeteissa puolustusvoimat saa tahtonsa läpi varustelun ja kertausharjoitusten lisäämisestä. Niin armeijan kantahenkilöstön kuin reservissä olevien arvostus nousee.

Samas taivaas ja helvetis ollaan kaikki niin uskovaiset kuin pakanat. Maailman onnellisin kansa napinpainalluksen takana.

Kokoomuspuolueen nuori haluaa jokaiselle aseenkanto-oikeuden julkisella paikalla itsepuolustukseksi. Vihreä puolue ja kokoomuksen nuoret haluavat kannabiksen liberalisoinnin. Asetta kantava huumehenkilö, siinä auvoinen tulevaisuus.

Onko niitä postikortteja pakko lähettää, vaikka tiedetään, ettei mene perille. Olen jo vuosia sitten korvannut tekstiviestillä ja perille menee. Heti kiitetään.

Tällä palstalla saa joskus lukea, mut onneksi vähän Nato-vastaisia. Nämä ihmiset ovat varmaan Venäjän ihailijoita, kun eivät halua eivätkä käytä järkeä. Venäjä tulee, ellei olla Natossa. Se on selvää.

Mitä Postin asiakasrekisterissä tehdään sosiaaliturvatunnuksella? Sitähän ei näy minkään postin päällä, eikä kyse ole myöskään luottokaupasta. Kuka osaa vastata?

Suomen pakotelistalle ja eduskunnasta pitää erottaa Harkimo, varsinainen oligarkkien kaveri ja liikekumppani. Nyt nmäyttelee niin viatonta, että. Pestään oma pesä puhtaaksi Venäjän ystävistä.

Suomen ongelma ei ole matalat palkat vaan älyttömän korkeat hinnat ja verot. Aiemmin kyvyttömät ja korruptoituneet poliitikot saattoivat muuttaa tilannetta devalvoimalla, mutta nykyään vain otetaan lainaa lainan päälle.

Kaikkien sotien syinä ovat olleet narsistiset nationalistit. Niin nytkin. Luoja meitä varjelkoon Putineilta, Trumpeilta, LePenneiltä.

Surullista, miten Kauhavalla osa jopa päättäjinä toimivista miehistä elää edelleen ajassa, jolloin naisen paikka oli nyrkin ja hellan välissä, ja tätä saattoi kohdella miten haluaa. Tulkaa nyt jo 2020-luvulle sieltä.

Opettajat taitavat ehtiä lakkoon juuri sopivasti, kun pitäisi ruveta antamaan koululaisille päättöarvosteluja. Ja miten käy yo-juhlien?

Yritykset valittavat tekijäpulaa. Katsokaa peiliin ja hävetkää. Taas on valmistumassa sadoittain nuoria ammatteihin, mutta työpaikkailmoituksissa vaaditaan 2-3 vuotta työkokemusta. Löytyykö? Ei löydy. Antakaa töitä myös niille, jotka ovat vasta aloittelemassa työuraansa.

Ne jotka miettivät vaihtoehtoa Naton turvatakuille, voivat mennä Ukrainaan on niitä kyselemään.

Vaasaan varuskunta takaisin heti ja Sommarösundiin tykit.

Taas historia toistaa itseään julmalla tavalla. Stalinilla oli aikoinaan oma akatemia Siperiassa. Nyt sitä jatkaa Putinin akatemia. Sinne haihtuu slaavilaisuuden ihanteet.