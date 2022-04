Suomalaiset ovat nukkuneet ruususen unta. Olen kauan ollut sitä mieltä, että Suomen olisi hyvä kuulua Natoon, koska Venäjä on pelottava ja arvaamaton.

Tuulimyllyjen ongelmia. Siis mikä huuhaa-Suomi taas mielipideosastolla. Esim. autojen renkaista tulee suurin osa mikromuoveista, siihen päälle vaatteet, kosmetiikka, muoviesineet jne. Miltä denialistisivustolta teksti on revitty. Toivottavasti joku jaksaa kirjoittaa asiavastineen tuolle huuhaakirjoitukselle.

SJK, on taasen aika vaihtaa valmentajaa. Kuinka pystyy jatkuvasti täysin epäonnistumaan valmentaja- ja pelaajahankinnoissa?

Puolet autoilijoista ajelee täysin tietämättään, että ennen pääsiäistä on vaihtunut kesärajoitukset, eilenkin klo 17 jälkeen Sjoki–Jalasjärvi-välillä kahden rekan perässä ajeli 13 henkilöautoa siis 100 km/h rajoitusalueella, eikä nytkään mennyt kauan, kun eräs saksalais/ranskalais-johtotähti lähti ohittamaan jonon puolivälistä ja tunnin päästä välillä Ilmajoki Siltala–Ahonkylä, siellä 2 henkilöautoa ajoi alle 80 km/h satasen alueella!!!

SJK, suora putoaminen tai karsijan paikka odottaa.

Mitä kauemmin Natosta puhutaan, sitä tyhmemmiksi kommentit muuttuvat. Kaikki järkevä on jo sanottu, olisi päätöksien aika.

Valmiita ulkoilmauimaloita liki Seinäjoen keskustaa kaksikin kappaletta. Entinen ammattikoulun sekä Lehtisen kaupan kroopit. Ei muuta kuin vesi ja kalusteita puuttuu. Havaintohan tämä vain on.

Yhä jotkut uskovat ja luottavat Venäjään. Että parempi olla puolueeton. Mutta kun emme ole enää. Aseitakin viety Ukrainaan. Pahinta tässä vaiheessa olisi pyllistää läntisille ystäville ja osoittaa heikkoutta Venäjän suuntaan. Silloin olisi kohta peto irti.

Kirjeen kuljetus Töysässä kesti 6 km matkalla lähes 2 vkoa, kun se käytiin leimaamassa Helsingissä. Ei ole ihme, jos postin kuljetus on kallista, koska kirjeitä kuljetetaan edestakaisin pitkin Suomenmaata. Onhan ainakin rekkakuskeille töitä.

Onko Suomen kansa valmis sotaan Venäjän kanssa päästäkseen Naton jäseneksi ja saadakseen siten turvatakuut, ettemme joutuisi enää yksin sotaan Venäjän kanssa? Mielipidemittausten mukaan me kuulemma olemme, joten pulinat pois!

Kyllä oli surkean huonoa huumoria Jukka Lindströmin Sivuhistoria-satiirissa TV1:ssä. Paljon mainostettu ja melkeinpä kulttuuriteoksi ylistetty sotku parhaaseen katseluaikaan lauantaina. Kaikkeen sitä Yle-veroa tuhlataankin. Tämä melkeinpä saavutti Nelosen Madventures-tason, jonka yhdessä sketsissä taiteilija Riku Rantala istui p...lla ja sen jälkeen asiasta kovasti ilakoitiin. Ja tuota juontajien naaman vääntelyä lähikuvissa puolet ajasta.

Kansanedustaja Kontula on ihan pihalla, koska luulee, että kun Putin jää eläkkeelle, kaikki normalisoituu. Putin valitsee seuraajakseen henkilön, jolla tilanne pysyy ennallaan. Martti J. Karin luento Venäjästä viimeistään avaa silmiä. Ei tilanne muuksi muutu Venäjällä, jolla 800-vuotinen perinne.

Nykyiset etäluettavat mittarit mahdollistaa sähkön katkaisun etänä. Josko näiden tuulivouhottimien sähköt laitettaisiin poikki etänä, kun ei sitä sähköä ole saatavilla. Oppisivat realiteetteja.

Pohjassa näkyy kuolleita rottia. Näyttää siltä, että käytetään myrkkyjä!! Pelko herää kärsiikö syyttömät. Koirat, kissat ja luonnoneläimet. Tutustukaa eläinsuojelulakiin. Myrkyn käytöstä saa rangaistuksen/sakot. Siivotkaa tonttinne (paras toimenpide), loukuttakaa ja hankkikaa apua. Erään grillin epäsiistissä läheisyydessä jo useampi kuollut rotta.

Kyllä liitot nyt uhoavat hoitajien joukkoirtisanoutumisella. Eikös jokaisella ole ihan oma työsopimus eli jokainen tekee itse päätöksensä? Nyt painostetaan niitäkin, jotka tyytyisivät vähempään ja olisivat mieluummin töissä kuin lakossa, saatikka sitten työttöminä. Valtioko (me) heitä sitten elättää? Jos hoitajille ei löydy lisää rahaa, ottakaa ’juustohöylällä’ johtoportaan palkoista, isoilta pomoilta paksumpi siivu. Ja kansanedustajat voisivat myös osallistua ’siivuttamiseen’.

Kaikki te hoitajat, opettajat, siivoojat, ICT-porukat. Muistakaa nyt ihmeessä sanoa jälkikasvullenne, että muistavat opiskella sellaiselle alalle, jolla palkka on hyvä. Varmasti löytyy vaihtoehtoja, jotka ovat mieleisiä eikä tarvi lakkoilla.

Vaasassa on varaa tehdä lisää kävelykatuja, vaikka huutava tarve liikenneympyrälle tai liikennevaloille olisi esim. Rantamaantien ja Malmönkadun risteyksessä ja Sepänkyläntien ja Jukolantien risteyksessä. Muitakin hankalia risteyksiä löytyy. Miksi kaikki ”kiva” menee oikeasti tarpeellisen edelle?

Vaasalaisessa pubissa muut asiakkaat kuulivat kun neljä naista kovalla äänellä ja naurun säestyksellä vertasivat, paljonko heillä kullakin oli sairaslomia pitämättä. Saatte arvata, missä he ovat töissä.

Arvoisat avantouimarit, onko aivan pakko olla jatkuvasti äänessä ja sekaantua jokaisen ihmisen hiljaiseen keskusteluun. Meistä moni tulee saunalle hakemaan rauhaa ja nautintoa eikä kuuntelemaan jonkun erinomaisuutta ja mölinää. Saunarauha kunniaan toivoo työssä käyvä pingviini.

Kauhavalla osataan myös kuntaliitosten teko. Kauhava kehittää koko aluetta ja entisiä kuntakeskuksia tasapuolisesti toisin kuin Kurikka, joka haluaa väkisin kehittää vain yhtä aluetta, jonne on kaikkien kalleinta rakentaa huonosti rakentamiseen soveltuvan maaperän johdosta.

On käsittämätöntä, että innokkaimmat vasemmistolaiset ihailevat Venäjän diktaattoria.

Kevät herättää luonnon, kyykäärmeetkin. Muistetaan, että kyyt kuuluvat eläinsuojelulain piiriin. Tarpeeton tappaminen on kiellettyä. Jos joudut syystä tappamaan, täytyy sen tapahtua nopeasti ja kivuttomasti. Aiheetonta kärsimystä pitää välttää. Kyy kuuluu luontoon ja on hyötyeläimenä pitämässä huolta liiallisesta jyrsijöiden määrästä.

Voisi olla jotain annettavaa Ukraina-keräyksiin, mutta kun niistä tiedotetaan vain facebookeissa. Facebookki siellä ja facebookki täällä. Tuntuu kuin mitään ei voi muuten tapahtua. En ole missään facebookissa ja on jo niitä, jotka ovat siitä eronneet.

Kenenkä idea, että palkankorotukset on prosentteina. Köyhien vai rikkaiden? Leipä samanhintainen kaikille.

Olen samaa mieltä mielipidekirjoittajan kanssa, koskien Nurmon kirjastoa (25.4.2022). Olen käynyt Nurmon uudessa kirjastossa muutamia kertoja, tullut siihen päätökseen, etten käy kirjastossa klo 12 jälkeen, enkä tule käymään myöhemminkään. Koululaisten meno on siellä ihan järkyttävää, juoksemista, huutamista ym. Koululaisia sai varoa koko ajan, tehdä väistöliikkeitä, läheltä piti -tilanteita oli todella paljon ym. Mihin on kadonnut lapsuusaikani kunnioitus kirjastoa kohtaan? Ennen oli osattava käyttäytyä tai ulos. Ei saanut olla muille häiriöksi. Ennen kirjasto oli hiljainen, rauhallinen paikka, missä pystyi keskittymään kirjoihin/ kirjojen lainaamiseen ym. Nyt on omat lainaukseni jäänyt tekemättä valtavan metelin ja rauhattomuuden takia, ja kävellyt ulos, lainaamatta yhtään mitään.

Kannattais lukea uutisointia laajemmin ja miettiä, onkohan esim. Hesburgerin helppo lopettaa toimintaansa itärajan takana. Siellä asiat saattavat olla monimutkaisia.

Ajelin, kyllä oli kiire kolaroimaan autoa, vauhtisi oli kyl kovempi mitä rajoitukset salli. Sulle ei vissiin autokoulus opetettu, et katso ensin vasemmalle ja sen jälkeen oikealle. Toivottavasti et kolaroi autoasi tuolla käytökselläsi miten ajelet? Hyvää ja kolaritonta kevättä sullekkin.

Joulu-, ystävänpäivä- ja pääsiäiskorttien käsittely postissa näyttää siltä, että näistä halutaan päästä eroon. Vähiin ne menevät, ennen kuin kokonaan loppuvat. Kohta kortit ovat kadonnutta kansanperinnettä. Harmi.

Niin, ja Suomessa on ”oikeassa olemisen vapaus”. Naisethan niitä sotia miesten kesken ”tekee”? Katajainen kansa ja kaunis kevät.

Onko joku väripesun kestävä kommunisti väittänyt (I-P 27.4.2022), että Ukrainassa tehdyt julmuudet ovat lavastettuja?