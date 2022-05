Tuli käydyksi Seinäjoen keskussairaalassa leikkauksessa. Leikkaus onnistui hyvin ja olen tällä hetkellä kotona kuntoutumassa leikkauksesta. Jouduin sairaalassa kiperään tilanteeseen, josta mainitsin minua leikanneelle erikoislääkärille, joka sanoi, että asia, joka aiheutti minulle ongelmatilanteen sairaalassa, on sairaalassa yleinen toimintatapa. Minua hoitanut hoitaja kuuli myös asiasta, mutta hän ei suhtautunut asiaan sen kummemmin. Minulle jäi Seinäjoen keskussairaalasta erityisen hyvä tuntuma ja muisto kahdesta anestesiahoitajan tehtävässä toimineesta henkilöstä, joista toinen toimi leikkaussalissa ja toinen toimi heräämössä työtehtävissään. He kykenivät kuuntelemaan potilastaan herkällä korvalla ja tekemään potilaansa olon mahdollisimman hyväksi leikkaussalissa ja heräämössä siis kiperimmässä ja herkimmässä tilanteessa, johon leikkaukseen tuleva potilas sairaalassa joutuu. Toivonkin että Seinäjoen keskussairaala pitäisi anestesiahoitajiensa jaksamisesta työssään mahdollisimman hyvää huolta. Heidän työpanoksensa on sairaalalle kultaakin kalliimpaa. Potilas 27 h Seinäjoen keskussairaalan hoidossa.

Sairaanhoitajat, olette itse valinneet ammattinne, ja tiesitte, että työ on 3-vuorotyötä. Yövuorosta saatte lisäkorvauksen ja muutaman päivän vapaata, samoin on iltatyölisät. Oli kirjoitus, että teette töitä kun toiset lepää; itse olette valinneet. Ja on monta työpaikkaa jossa valvotaan yöt, ette ole mitenkään jalustalla! Teille tuli koronan hoitoja, mutta ei läheskään jokaiselle hoitajalle. Se kuuluu ammattiinne, ei siitä tarvitse eri maksua saada. Ettekö ymmärrä, että eteen voi tulla vaikka mitä, esimerkiksi on ollut vakava kolari ja joudutte auttamaan, niin siitäkin mielestänne pitäisi saada eri korvaus. Ette osaa edes antaa lääkäriaikaa, aina pitää konsultoida lääkäriä. Ei sinne kukaan mielellään tule, vain silloin kun on kipeä ja tarvitsee apua. Lopettakaa se rutina ja valitus! Voi voi sentään.

Täällä syrjäkylillä kaivellaan laajakaistakaapeleita suurella rahalla jokaiseen pirttiin. Köyhillä eläkeläisillä ei löydy tuhansia euroja liittyä maksuihin ja 70 euroa kuukaudessa käyttömaksuihin. Kaapelit jäävät käyttämättömänä pirtin nurkalle odottamaan rahakkaampia asukkaita. 4G-mobiililiittymiä kauppaa useampi operaattori kohtuuhinnoilla ja lupailee hienoja 50MHz-nopeuksia. Mutta tänne syrjäkylille on kipattu ja loppusijoitettu kaikki 4G-museolaitteet, joiden toiminta on niin ja näin. Jos osa kaapelirahoista sijoitettaisiin 4G-verkon päivitykseen, saataisiin laittomat alle megahertsin nopeudet nousemaan edes 20 megahertsiin ja eläkeläistenkin rahat riittäisivät nettailuun. Olen tehnyt etätöitä mobiiliyhteydellä täällä sivussa viisitoista vuotta – 10Gt kuukaudessa – joka ikinen viikko netti katkeilee ja nopeus laskee useita kertoja alla asetuksessa säädetyn 1MHz:n kaikilla operaattoreilla. Maksiminopeudet jäävät viiteen megahertsiin. Jos valitat operaattorille, tukiasema resetataan pikkuhekeksi toimimaan jopa parilla kymmenellä megalla. Kiinassa ja muissa edistyneissä maissa on siirrytty jo pari kertaluokkaa nopeampaan 5G-tekniikkaan.